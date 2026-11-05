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Над 40 полицаи и двама министри дариха кръв

Над 40 полицаи и двама министри дариха кръв

5 Ноември, 2026 13:49 641 12

  • кръводаряване-
  • мвр-
  • сдрв-
  • болница „св. иван рилски“-
  • дефибрилатори

Акцията на МВР и болница „Св. Иван Рилски“ цели да насърчи доброволното кръводаряване. Предвиждат се подобни инициативи в различни области на страната

Над 40 полицаи и двама министри дариха кръв - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Над 40 полицаи от Столичната дирекция на вътрешните работи, двама министри и ръководители на болница дариха кръв в съвместна акция на МВР и УМБАЛ „Св. Иван Рилски“. В инициативата участваха министърът на здравеопазването Катя Ивкова, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, директорът на СДВР старши комисар Николай Пелтеков и директорът на лечебното заведение доцент доктор Николай Стоилов.

Целта на акцията е да насърчи доброволното кръводаряване и да привлече вниманието към значението на всяка дарена кръв. От МВР съобщиха, че се планират подобни инициативи съвместно с лечебни заведения и Министерството на здравеопазването в различни области на страната.

Призив към гражданите

„Полицаите са хора с големи сърца и винаги са готови да помогнат. Днес имаме повод да покажем това реално и да призовем гражданите също да се включат в такава акция“, заяви Иван Демерджиев.

Министърът посочи, че една банка кръв може да бъде животоспасяваща за друг човек. По думите му доброволното кръводаряване трябва да се превърне в трайна практика.

„Не е толкова сложно човек да дари една банка кръв, а в същото време за друг тя е животоспасяваща“, каза Демерджиев.

Дефибрилатори в патрулните автомобили

МВР предвижда през следващата година патрулните автомобили да бъдат оборудвани с дефибрилатори. Служителите ще бъдат обучени да използват апаратите, съобщи министърът на вътрешните работи.

В структури на МВР вече се подготвят и доброволни парамедици. Обучението им е част от усилията на ведомството служителите да могат да оказват помощ при спешни случаи.

Катя Ивкова благодари на полицаите за участието в акцията. „Всяка капка кръв знаем, че спасява човешки животи и затова даваме личен пример“, заяви министърът на здравеопазването.

Ивкова изрази надежда инициативата да мотивира и представители на гражданското общество да се включат в доброволното кръводаряване.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тик-Ток

    5 2 Отговор
    Те тези са най охранените свине ,могат да дават кръв всеки месец

    Коментиран от #7

    13:52 05.11.2026

  • 2 А стотици

    9 0 Отговор
    хиляди даряват анонимно и без афиширане . Респект .

    13:55 05.11.2026

  • 3 нннн

    6 1 Отговор
    Десетина пъти съм дарявал кръв, и нито веднъж не ми направиха снимка и не писаха за мен. Обиден съм
    Пишете за всички кръводарители!

    13:58 05.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 БГ средностатистически пенсионер

    6 0 Отговор
    А моята не я щат. Бил съм слаботеселен и недохранен. Трябвало после да ме реанимират.

    Коментиран от #6

    14:02 05.11.2026

  • 6 Нацепен батка

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "БГ средностатистически пенсионер":

    Исках да даря, ама нямах желание. Припадам при вида на собствената кръв.
    Спуждата нямам проблеми.

    14:04 05.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Възрожденец смел юнак

    3 0 Отговор
    Да бе, да! Как ли не! Искат да ме чипират.

    14:10 05.11.2026

  • 9 Добре

    3 0 Отговор
    че не даряват мозък!

    14:13 05.11.2026

  • 10 Горките

    0 1 Отговор
    нуждаещи се!

    14:15 05.11.2026

  • 11 Жеро

    1 0 Отговор
    Тези могат да дарят и по литър кръв!
    От рекет след 24 часа, всичко е възстановено! Излизат на нула!

    14:24 05.11.2026

  • 12 Доцова

    1 0 Отговор
    Рано ми е още. Трябва ми още половин година боксови тренировки да закрепна в нокаутите.
    Инак се стресирам.

    14:26 05.11.2026

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