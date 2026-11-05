Над 40 полицаи и двама министри дариха кръв

Над 40 полицаи от Столичната дирекция на вътрешните работи, двама министри и ръководители на болница дариха кръв в съвместна акция на МВР и УМБАЛ „Св. Иван Рилски“. В инициативата участваха министърът на здравеопазването Катя Ивкова, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, директорът на СДВР старши комисар Николай Пелтеков и директорът на лечебното заведение доцент доктор Николай Стоилов.

Целта на акцията е да насърчи доброволното кръводаряване и да привлече вниманието към значението на всяка дарена кръв. От МВР съобщиха, че се планират подобни инициативи съвместно с лечебни заведения и Министерството на здравеопазването в различни области на страната.

Призив към гражданите

„Полицаите са хора с големи сърца и винаги са готови да помогнат. Днес имаме повод да покажем това реално и да призовем гражданите също да се включат в такава акция“, заяви Иван Демерджиев.

Министърът посочи, че една банка кръв може да бъде животоспасяваща за друг човек. По думите му доброволното кръводаряване трябва да се превърне в трайна практика.

„Не е толкова сложно човек да дари една банка кръв, а в същото време за друг тя е животоспасяваща“, каза Демерджиев.

Дефибрилатори в патрулните автомобили

МВР предвижда през следващата година патрулните автомобили да бъдат оборудвани с дефибрилатори. Служителите ще бъдат обучени да използват апаратите, съобщи министърът на вътрешните работи.

В структури на МВР вече се подготвят и доброволни парамедици. Обучението им е част от усилията на ведомството служителите да могат да оказват помощ при спешни случаи.

Катя Ивкова благодари на полицаите за участието в акцията. „Всяка капка кръв знаем, че спасява човешки животи и затова даваме личен пример“, заяви министърът на здравеопазването.

Ивкова изрази надежда инициативата да мотивира и представители на гражданското общество да се включат в доброволното кръводаряване.