Над 40 полицаи и двама министри дариха кръв

Над 40 полицаи от Столичната дирекция на вътрешните работи, двама министри и ръководители на болница дариха кръв в съвместна акция на МВР и УМБАЛ „Св. Иван Рилски“. В инициативата участваха министърът на здравеопазването Катя Ивкова, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, директорът на СДВР старши комисар Николай Пелтеков и директорът на лечебното заведение доцент доктор Николай Стоилов.
Целта на акцията е да насърчи доброволното кръводаряване и да привлече вниманието към значението на всяка дарена кръв. От МВР съобщиха, че се планират подобни инициативи съвместно с лечебни заведения и Министерството на здравеопазването в различни области на страната.
Призив към гражданите
„Полицаите са хора с големи сърца и винаги са готови да помогнат. Днес имаме повод да покажем това реално и да призовем гражданите също да се включат в такава акция“, заяви Иван Демерджиев.
Министърът посочи, че една банка кръв може да бъде животоспасяваща за друг човек. По думите му доброволното кръводаряване трябва да се превърне в трайна практика.
„Не е толкова сложно човек да дари една банка кръв, а в същото време за друг тя е животоспасяваща“, каза Демерджиев.
Дефибрилатори в патрулните автомобили
МВР предвижда през следващата година патрулните автомобили да бъдат оборудвани с дефибрилатори. Служителите ще бъдат обучени да използват апаратите, съобщи министърът на вътрешните работи.
В структури на МВР вече се подготвят и доброволни парамедици. Обучението им е част от усилията на ведомството служителите да могат да оказват помощ при спешни случаи.
Катя Ивкова благодари на полицаите за участието в акцията. „Всяка капка кръв знаем, че спасява човешки животи и затова даваме личен пример“, заяви министърът на здравеопазването.
Ивкова изрази надежда инициативата да мотивира и представители на гражданското общество да се включат в доброволното кръводаряване.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тик-Ток
Коментиран от #7
13:52 05.11.2026
2 А стотици
13:55 05.11.2026
3 нннн
Пишете за всички кръводарители!
13:58 05.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 БГ средностатистически пенсионер
Коментиран от #6
14:02 05.11.2026
6 Нацепен батка
До коментар #5 от "БГ средностатистически пенсионер":Исках да даря, ама нямах желание. Припадам при вида на собствената кръв.
Спуждата нямам проблеми.
14:04 05.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Възрожденец смел юнак
14:10 05.11.2026
9 Добре
14:13 05.11.2026
10 Горките
14:15 05.11.2026
11 Жеро
От рекет след 24 часа, всичко е възстановено! Излизат на нула!
14:24 05.11.2026
12 Доцова
Инак се стресирам.
14:26 05.11.2026