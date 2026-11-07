Съдиите избират шестима представители във ВСС

Съдиите гласуват за шестима свои представители в Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. Право на участие имат 2275 магистрати, а кандидатите са 21. Изборният ден започва в 8:00 ч. и продължава до 18:00 ч.

Вотът се провежда с хартиени бюлетини в 30 избирателни секции, разположени в сградите на окръжните съдилища. В София секциите са четири – две в Съдебната палата, една във Върховния административен съд и една в Софийския районен съд. Командированите съдии гласуват в секцията, в която са разпределени според органа, в който са назначени.

21 кандидати за шест места

В надпреварата участват Васил Пеловски, Красимира Милачкова, Стою Згуров, Васил Петков, Младен Димитров, Веселка Златева-Кожухарова, Мария Терзийска, Тодор Тодоров, Даниела Александрова, Надя Пеловска-Дилкова, Емилия Василева, Светлана Калинова, Стефан Илиев, Красимир Мазгалов, Владимир Вълков, Весела Евстатиева, Асен Цветанов, Албена Момчилова, Роман Николов, Явор Колев и Красимира Донева.

Сред кандидатите има съдии от Върховния касационен съд и Върховния административен съд, председатели и заместник-председатели на съдилища, както и магистрати от апелативни, окръжни, административни и районни съдилища. Кандидатите представиха позициите си и отговаряха на въпроси пред Общото събрание на съдиите на 31 октомври.

Резултатите трябва да са ясни до 23:00 ч.

„Очаквам масово гласуване на тези избори, защото това е единственият начин да се промени състоянието в системата към настоящия момент“, заяви председателят на Върховния касационен съд Галина Захарова.

След 18:00 ч. членовете на секционните комисии ще отворят урните, ще преброят бюлетините и ще отчетат действителността на подадения вот. Процесът ще бъде видеозаснеман и излъчван в реално време.

Председателите и членовете на секциите трябва да подпишат протоколите и да изпратят сканирани копия на избирателната комисия не по-късно от 21:00 ч. Председателят на комисията на Общото събрание на съдиите трябва да се произнесе по редовността на избора и да обяви резултатите за всички кандидати и имената на шестимата избрани членове до 23:00 ч.

Източници: bta.bg, nova.bg