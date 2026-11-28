България може да започне разследване за нападението над привърженици на „Левски“ в Марсилия, заяви членът на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота Таня Радуловска. Тя коментира темата в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS.

При инцидента на стадион „Велодром“ преди мача между „Олимпик“ Марсилия и „Левски“ са пострадали 11 български фенове. По данни, цитирани от NOVA, петима от тях са били откарани в болници, а шестима са получили медицинска помощ на място.

Радуловска беше попитана дали френски граждани, участвали в нападението, могат да бъдат преследвани наказателно в България.

„Българската държава е длъжна да защитава своите граждани“, заяви Таня Радуловска.

По думите ѝ няма причина евентуалните производства в България да се водят задочно. Ако френските власти също образуват дела, ще трябва да бъде решено в коя държава да се проведат съдебните процеси.

Как се стигна до обсъждането на българско разследване

Нападението е станало в четвъртък, преди началото на мача от Лига Европа. Според информацията на NOVA привърженици на домакините са нахлули в зоната с български фенове, като при сблъсъците са използвани бухалки, пръти, сигнални ракети и ножове. По случая българският клуб обяви, че ще подаде официална жалба.

Даниел Боримиров, изпълнителен директор на „Левски“, определи случилото се като планирано и заяви, че българската страна предварително е настоявала за по-сериозни мерки за сигурност. От клуба посочиха, че комуникацията с „Олимпик“ Марсилия, полицията и представители на УЕФА е започнала още след жребия през август.

Радуловска за новия състав на ВСС

В разговора Радуловска коментира и процедурата за избор на представители на парламентарната квота във ВСС. Тя я определи като най-публичната, провеждана досега от Народното събрание, и заяви, че очаква избраните членове да останат дистанцирани от политическите сили, които са ги номинирали.

Според нея изискването за квалифицирано мнозинство от 160 гласа е гаранция за по-широка подкрепа на кандидатите. Радуловска каза още, че към момента е трудно да се прецени дали сред новоизбраните членове има хора, които са били под външни или вътрешни влияния.

Тя заяви, че в съдебната система текат процеси на прегрупиране. По думите ѝ досегашният състав на ВСС не е успял да установи кои представители на съдебната власт са били обвързани с кръгове, за които има съмнения, че влияят върху работата на системата.

Източници: nova.bg