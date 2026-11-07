Няма щети по инфраструктурата на депото край Барутин

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Смолян не е установила щети по инфраструктурата на регионалното депо за отпадъци край доспатското село Барутин след пожара през октомври. Огънят е засегнал между 3500 и 4000 квадратни метра от работната площ, съобщи директорът на инспекцията Екатерина Гаджева.

Пожарът е овладян в рамките на 10 часа. След това засегнатата площ е била запръстена. В съобщението за резултатите от проверката едновременно е посочено, че не са установени щети по инфраструктурата, и че са констатирани поражения по изолационната мембрана, газовите кладенци, електроснабдяването, водоснабдяването и останалата прилежаща инфраструктура.

Регионалното депо обслужва общините Доспат, Сатовча, Борино, Девин и Сърница, а негов оператор е Община Доспат.

Единствено запалване от началото на годината

„Запалванията на регионални депа на територията, контролирана от РИОСВ – Смолян, са инцидентни“, каза Екатерина Гаджева. По думите ѝ пожарът край Доспат е единственият подобен случай от началото на годината. Не са установени запалвания и на други площадки за съхранение на отпадъци.

През октомври екоинспекцията е извършила общо 119 проверки на 92 обекта. Дадени са осем предписания, без да бъдат съставени актове за административни нарушения.

Санкция за съоръжение във Фъргово

РИОСВ – Смолян е започнала процедура по налагане на текуща санкция на Община Сатовча за пречиствателно съоръжение за отпадъчни води във Фъргово.

Инспекцията е издала и решение да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за изграждане на вилни селища, зони за отдих и открит паркинг в село Проглед край Пампорово.

При осем проверки на вековни дървета в землищата на Върли дол, Цацаровци и Стойките е установено, че дърветата са в добро състояние и няма нарушения.

Източници: bta.bg