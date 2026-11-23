Голям пожар избухна на покрива на хотелски комплекс край Ахелой, разположен непосредствено до главния път Бургас – Слънчев бряг.

По първоначална информация огънят е възникнал по време на ремонтни дейности на покрива, където са били струпани строителни материали. Пламъците са обхванали част от тях. На покрива са разположени и външни тела на климатици.

Сигналът за пожара е подаден в 11.05 часа. На място са изпратени два противопожарни автомобила с екипи огнеборци, които се борят с пламъците.

Към момента няма информация за пострадали. Причините за възникването на пожара предстои да бъдат изяснени.