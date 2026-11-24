Автомобил се запали в района на телевизионната кула в София. Инцидентът е станал край кръговото на бул. „Драган Цанков“, където движението е било временно отбивано.

По информация, публикувана от Novini.bg, за ситуацията са сигнализирали шофьори в социалните мрежи. Пожарът е възникнал в период на натоварен трафик в столицата и е затруднил преминаването през района.

Към автомобила са изпратени линейка и полицейски екип. Към момента на публикацията няма данни за загинали или ранени. Причините за запалването предстои да бъдат изяснени.

Източници: novini.bg