Вени Марковски: „Единствената сила на Доналд Тръмп в момента е правото на вето."

Загубата на републиканското мнозинство в Камарата на представителите и Сената ще ограничи сериозно възможностите на Доналд Тръмп да прокарва политиките си, заяви технологичният експерт Вени Марковски в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS. Демократите спечелиха контрол над двете камари на Конгреса на междинните избори в САЩ.
„Единствената сила, която Доналд Тръмп притежава в момента, е правото на вето. Напълно възможно е да видим често използването му“, коментира Марковски.
Победата на Абдул Ел Сайед в Мичиган
Сред знаковите резултати е победата на демократа Абдул Ел Сайед в Мичиган. Кампанията му предизвика остри реакции сред консервативните избиратели, а Тръмп го нарече „джихадист“.
Марковски не очаква резултатът да доведе до сериозна конфронтация между демократи и републиканци. По думите му Ел Сайед е успял да засегне политически опонентите си, включително президента, но е спечелил в щат с разнообразно население.„Освен това той е сенатор за шест години и ще минат поне още четири години след края на президентството на Тръмп“, каза Марковски.
Според него шестгодишният мандат дава на сенаторите по-дълъг политически хоризонт и ги прави по-малко зависими от краткосрочните настроения на избирателите.
Демократически пробив в Тексас
Джеймс Таларико спечели сенаторските избори в Тексас за демократите, побеждавайки републиканския кандидат Кен Пакстън. Резултатът беше определен като исторически пробив за демократите в щат, който дълго време се смяташе за сигурна републиканска територия.
Марковски свърза изборния резултат с недоволството от икономическата политика на администрацията на Тръмп, проблемите с корупцията и цената на бензина.„Това е знак, че политиката, която до момента се въвежда в Америка, особено свързана с икономиката и с липсата на борба с корупцията, е посрещната изключително отрицателно“, заяви експертът.
По думите му загубата не се дължи само на общата политическа обстановка, а и на избора на кандидати. Марковски определи Пакстън като „изключително неподходящ кандидат“ и посочи, че той е бил подложен на импийчмънт от собствените си републикански съпартийци в Тексас.
Експертът добави, че и други кандидати, лично подкрепени от Тръмп, са се представили по-слабо от очакваното.
Възможна промяна спрямо Израел
Марковски очаква промени и в отношенията между Вашингтон и Израел. Според него вътрешните проблеми на САЩ ще имат по-голямо значение от позицията на отделни сенатори по външнополитически теми.
„Очевидно е, че ще има някаква промяна на политиката“, каза той и допълни, че Тръмп е заявил намерение да не настоява за продължаване на американската помощ за Израел след изтичането на настоящия период.
Източници: nova.bg, apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Затова ви го тикат
Коментиран от #2
17:55 07.11.2026
2 Не на омразата
До коментар #1 от "Затова ви го тикат":Да живее Израел
17:56 07.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 да не се радват урсулите и русофобите
Коментиран от #6, #8
18:05 07.11.2026
5 метача мина
няма ли кой да го уволни за своеволие
18:06 07.11.2026
6 ботокса
До коментар #4 от "да не се радват урсулите и русофобите":е пътник без бай Дончо.
18:08 07.11.2026
7 Демек властта му е като
-Айде!
-"Няма пък!"
-Защо?
-"Щот тъй!"
18:11 07.11.2026
8 Искаше 3-ти мандат и
До коментар #4 от "да не се радват урсулите и русофобите":да кръщават важни географски области на него, а се оказа, че ще остане в учебниците като най-лошият, най-тъnuят, и най-контрапродуктивен американски президент.
18:14 07.11.2026
9 Анализ
Коментиран от #12
18:16 07.11.2026
10 Леля Пенка
18:17 07.11.2026
11 Zахарова
Скъпо ни излезе навремето, но ни свърши работа
18:28 07.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.