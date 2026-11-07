Вени Марковски: „Единствената сила на Доналд Тръмп в момента е правото на вето."

Загубата на републиканското мнозинство в Камарата на представителите и Сената ще ограничи сериозно възможностите на Доналд Тръмп да прокарва политиките си, заяви технологичният експерт Вени Марковски в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS. Демократите спечелиха контрол над двете камари на Конгреса на междинните избори в САЩ.

„Единствената сила, която Доналд Тръмп притежава в момента, е правото на вето. Напълно възможно е да видим често използването му“, коментира Марковски.

Победата на Абдул Ел Сайед в Мичиган

Сред знаковите резултати е победата на демократа Абдул Ел Сайед в Мичиган. Кампанията му предизвика остри реакции сред консервативните избиратели, а Тръмп го нарече „джихадист“.

Марковски не очаква резултатът да доведе до сериозна конфронтация между демократи и републиканци. По думите му Ел Сайед е успял да засегне политически опонентите си, включително президента, но е спечелил в щат с разнообразно население.

„Освен това той е сенатор за шест години и ще минат поне още четири години след края на президентството на Тръмп“, каза Марковски.

Според него шестгодишният мандат дава на сенаторите по-дълъг политически хоризонт и ги прави по-малко зависими от краткосрочните настроения на избирателите.

Демократически пробив в Тексас

Джеймс Таларико спечели сенаторските избори в Тексас за демократите, побеждавайки републиканския кандидат Кен Пакстън. Резултатът беше определен като исторически пробив за демократите в щат, който дълго време се смяташе за сигурна републиканска територия.

Марковски свърза изборния резултат с недоволството от икономическата политика на администрацията на Тръмп, проблемите с корупцията и цената на бензина.

„Това е знак, че политиката, която до момента се въвежда в Америка, особено свързана с икономиката и с липсата на борба с корупцията, е посрещната изключително отрицателно“, заяви експертът.

По думите му загубата не се дължи само на общата политическа обстановка, а и на избора на кандидати. Марковски определи Пакстън като „изключително неподходящ кандидат“ и посочи, че той е бил подложен на импийчмънт от собствените си републикански съпартийци в Тексас.

Експертът добави, че и други кандидати, лично подкрепени от Тръмп, са се представили по-слабо от очакваното.

Възможна промяна спрямо Израел

Марковски очаква промени и в отношенията между Вашингтон и Израел. Според него вътрешните проблеми на САЩ ще имат по-голямо значение от позицията на отделни сенатори по външнополитически теми.

„Очевидно е, че ще има някаква промяна на политиката“, каза той и допълни, че Тръмп е заявил намерение да не настоява за продължаване на американската помощ за Израел след изтичането на настоящия период.

Източници: nova.bg, apnews.com