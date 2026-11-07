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Вени Марковски: „Единствената сила на Доналд Тръмп в момента е правото на вето."

Вени Марковски: „Единствената сила на Доналд Тръмп в момента е правото на вето."

7 Ноември, 2026 17:48 683 12

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  • доналд тръмп-
  • междинни избори-
  • демократи-
  • конгрес на сащ

Според технологичния експерт загубата на мнозинството в Конгреса ще ограничи възможностите на президента да прокарва политиките си

Вени Марковски: „Единствената сила на Доналд Тръмп в момента е правото на вето." - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Загубата на републиканското мнозинство в Камарата на представителите и Сената ще ограничи сериозно възможностите на Доналд Тръмп да прокарва политиките си, заяви технологичният експерт Вени Марковски в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS. Демократите спечелиха контрол над двете камари на Конгреса на междинните избори в САЩ.

„Единствената сила, която Доналд Тръмп притежава в момента, е правото на вето. Напълно възможно е да видим често използването му“, коментира Марковски.

Победата на Абдул Ел Сайед в Мичиган

Сред знаковите резултати е победата на демократа Абдул Ел Сайед в Мичиган. Кампанията му предизвика остри реакции сред консервативните избиратели, а Тръмп го нарече „джихадист“.

Марковски не очаква резултатът да доведе до сериозна конфронтация между демократи и републиканци. По думите му Ел Сайед е успял да засегне политически опонентите си, включително президента, но е спечелил в щат с разнообразно население.

„Освен това той е сенатор за шест години и ще минат поне още четири години след края на президентството на Тръмп“, каза Марковски.

Според него шестгодишният мандат дава на сенаторите по-дълъг политически хоризонт и ги прави по-малко зависими от краткосрочните настроения на избирателите.

Демократически пробив в Тексас

Джеймс Таларико спечели сенаторските избори в Тексас за демократите, побеждавайки републиканския кандидат Кен Пакстън. Резултатът беше определен като исторически пробив за демократите в щат, който дълго време се смяташе за сигурна републиканска територия.

Марковски свърза изборния резултат с недоволството от икономическата политика на администрацията на Тръмп, проблемите с корупцията и цената на бензина.

„Това е знак, че политиката, която до момента се въвежда в Америка, особено свързана с икономиката и с липсата на борба с корупцията, е посрещната изключително отрицателно“, заяви експертът.

По думите му загубата не се дължи само на общата политическа обстановка, а и на избора на кандидати. Марковски определи Пакстън като „изключително неподходящ кандидат“ и посочи, че той е бил подложен на импийчмънт от собствените си републикански съпартийци в Тексас.

Експертът добави, че и други кандидати, лично подкрепени от Тръмп, са се представили по-слабо от очакваното.

Възможна промяна спрямо Израел

Марковски очаква промени и в отношенията между Вашингтон и Израел. Според него вътрешните проблеми на САЩ ще имат по-голямо значение от позицията на отделни сенатори по външнополитически теми.

„Очевидно е, че ще има някаква промяна на политиката“, каза той и допълни, че Тръмп е заявил намерение да не настоява за продължаване на американската помощ за Израел след изтичането на настоящия период.

Източници: nova.bg, apnews.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Затова ви го тикат

    3 2 Отговор
    Вени Марковски е известен само с името си. Което е от израел, като него. Като Георг Георгиев

    Коментиран от #2

    17:55 07.11.2026

  • 2 Не на омразата

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Затова ви го тикат":

    Да живее Израел

    17:56 07.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 да не се радват урсулите и русофобите

    3 2 Отговор
    бай дончо няма да им остави мегдан за спокойствие и радост

    Коментиран от #6, #8

    18:05 07.11.2026

  • 5 метача мина

    2 0 Отговор
    пак помете
    няма ли кой да го уволни за своеволие

    18:06 07.11.2026

  • 6 ботокса

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "да не се радват урсулите и русофобите":

    е пътник без бай Дончо.

    18:08 07.11.2026

  • 7 Демек властта му е като

    2 0 Отговор
    на инатливо малко дете.
    -Айде!
    -"Няма пък!"
    -Защо?
    -"Щот тъй!"

    18:11 07.11.2026

  • 8 Искаше 3-ти мандат и

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "да не се радват урсулите и русофобите":

    да кръщават важни географски области на него, а се оказа, че ще остане в учебниците като най-лошият, най-тъnuят, и най-контрапродуктивен американски президент.

    18:14 07.11.2026

  • 9 Анализ

    2 1 Отговор
    Като чуя Вени Марковски и спирам да чета!

    Коментиран от #12

    18:16 07.11.2026

  • 10 Леля Пенка

    1 1 Отговор
    Този пък кой е.Защо ни занимавате с такива.

    18:17 07.11.2026

  • 11 Zахарова

    0 0 Отговор
    Милият ни Дони Тръмп...!
    Скъпо ни излезе навремето, но ни свърши работа

    18:28 07.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

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