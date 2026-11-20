Тристранната среща между американския президент Доналд Тръмп, руския държавен глава Владимир Путин и китайския лидер Си Дзинпин в Шънджън легитимира многополюсния световен ред и върна Путин на международната дипломатическа сцена. Това заяви бившият генерален консул на България в Лос Анджелис Веселин Вълчев в ефира на „Денят на живо с Наделина Анева“ по NOVA.

По думите му разговорите между лидерите могат да поставят началото на по-продължителен геополитически процес. Вълчев определи срещата като първа по рода си на подобно равнище, на която се обсъжда бъдещето на глобалния геополитически ред.

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Русия и Китай като дипломатически щит

Според Вълчев участието на Путин е донесло на руския президент дипломатически дивиденти и го е поставило сред лидерите на трите велики сили. Той смята, че сближаването между Китай и Русия може да се превърне в противотежест на американското влияние.

„Колкото повече единият връх се извисява, толкова повече другите два стават по-близки“, коментира Вълчев.

Бившият генерален консул предупреди и за опасността от т.нар. капан на Тукидид. Понятието описва риск от сериозно противопоставяне, когато възходът на една сила съвпадне с отслабването на друга. Според него Китай вече се утвърждава като централен глобален играч, а домакинството на срещата допълнително засилва тази позиция.

Натискът върху Тръмп и ролята на Европа

Вълчев свърза срещата в Шънджън и с вътрешнополитическия натиск върху Тръмп след междинните избори в САЩ. Според него срещата и обсъжданата декларация за мир могат да задълбочат политическото разделение във Вашингтон.

Той посочи, че преди пътуването на Тръмп до Китай неговият зет и Уиткоф са били изпратени в Берлин. След края на срещата американският президент се е обадил на европейските лидери от „Коалицията на желаещите“, за да ги информира за разговорите с Путин и китайската страна.

По думите на Вълчев декларацията за мир е била подготвяна дълго преди срещата, като всяка формулировка е била внимателно съгласувана между участниците.

Той определи срещата в Берлин като важна за европейската дипломация и заяви, че позицията на Европа постепенно се е променила от пълна изолация на Москва към необходимост от диалог.

Военен натиск в Близкия изток

„Преди две години Европа каза: никакви разговори с Руската федерация, никакви разговори с Путин“, каза Вълчев.

Дипломатът обърна внимание и на увеличаването на американското военно присъствие в Близкия изток по време на пътуването на Тръмп към Китай. Според него струпването на военни сили и пристигането на самолетоносачи показват, че дипломатическите усилия се водят на фона на военен натиск.

Вълчев прогнозира, че евентуални действия на САЩ срещу Иран може да бъдат отложени за 2027 г. Той свърза това с гласуването на бюджета на Пентагона на 11 декември и посочи, че евентуално спиране на финансирането би засегнало средствата за боеприпаси, ракети и американските войски в Близкия изток.

Според него натискът върху Тръмп ще се засили и след встъпването в длъжност на новия Конгрес на 3 януари.