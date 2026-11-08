ТЕЛК минава онлайн: какво предвиждат промените

Подаването на документи за медицинска експертиза да се извършва изцяло онлайн, а решенията на ТЕЛК и НЕЛК да преминават през автоматизирана оценка на риска. Това предвиждат приетите на първо четене промени в Закона за здравето.

Законопроектът все още не е в сила. Той трябва да премине през второ четене и окончателно гласуване, като междувременно могат да бъдат направени промени в текстовете.

Документите ще се подават електронно

Предвижда се заявленията и документите за медицинска експертиза да могат да се подават по електронен път не само с квалифициран електронен подпис, но и с облачен електронен подпис. Той може да бъде получен безплатно, посочи народният представител от „Демократична България“ и вносител на законопроекта Александър Симидчиев.

Не само с квалифициран електронен подпис, а и с облачен електронен подпис, който може да се получи безплатно.

Целта е хората с увреждания и техните близки да не посещават многократно институции и лечебни заведения, за да подават документи и да чакат пред комисиите.

Евгения Цветкова разказва, че първото ѝ посещение за медицинската експертиза на сина ѝ, който е с аутизъм, е било белязано от продължително чакане. По думите ѝ детето било хиперактивно и не можело да стои дълго време на едно място.

Автоматична оценка ще открива рискови случаи

Подадените документи трябва да се съхраняват в база данни, в която информацията да може да бъде обработвана и с помощта на изкуствен интелект. Предвижда се системата да разделя случаите според риска от незаконосъобразно решение.

Решенията няма да се вземат от софтуера. Те ще останат отговорност на съответните ТЕЛК и НЕЛК, като при високорискови случаи ще може да се извършва допълнителна проверка.

„За да може на високорисковите да се обърне специално внимание“, обясни Симидчиев.

Според него контролът е необходим и заради броя на хората с експертни решения. Симидчиев заяви, че в България има над 800 000 души с ТЕЛК, като по думите му това е висока стойност спрямо останалите европейски държави. Той твърди, че част от решенията може да са издадени на хора, които не се нуждаят от тях, което намалява ресурса за действително нуждаещите се.

Предстои второ четене

Общият законопроект за промени в Закона за здравето е приет на първо гласуване от парламентарната Комисия по здравеопазването на 15 октомври. Срокът за предложения между първо и второ четене е бил удължен до 6 ноември.

Очаква се текстовете да бъдат разгледани на второ четене най-късно до края на ноември. Дотогава електронната процедура и автоматизираната проверка на решенията остават предложения, а не действащи правила.

Източници: btvnovinite.bg