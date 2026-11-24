Националният съвет за хората с увреждания към Министерския съвет ще разгледа предложения за промени в правилата за определяне на намалена работоспособност от ТЕЛК. Законопроектът е внесен от депутати от „Прогресивна България“.

Заедно с него е бил внесен и проект за промени в Закона за личната помощ, който е оттеглен след обществен натиск, съобщи Българското национално радио. Основното предложение в останалия законопроект е медицинската експертиза да бъде уредена с по-ясни правила на законово ниво.

Функционалното състояние става част от оценката

Предвижда се ТЕЛК-комисиите да изготвят комплексна медицинска оценка, която да включва не само заболяването, но и функционалния дефицит на човека. Ще се разглеждат възможностите за самообслужване, придвижване и общуване, както и ограниченията при трудова дейност.

В оценката ще се включва и необходимостта от чужда помощ, медицински изделия и помощни средства. Критериите за функционалната оценка трябва да бъдат разписани в наредбата за медицинската експертиза до шест месеца след обнародването на законовите промени. Това означава, че конкретната методика ще бъде изработена на следващ етап, ако законопроектът бъде приет.

Отделна оценка за водачите

Предлагат се и промени за хората с ТЕЛК, които притежават шофьорска книжка. Когато в експертното решение е посочено заболяване, за което е необходима последваща оценка на физическата годност за управление, лицето ще трябва да премине през такава оценка в 30-дневен срок.

В мотивите към законопроекта е посочено: „Експертното решение на ТЕЛК или НЕЛК само по себе си не означава, че лицето е негодно да управлява моторно превозно средство.“ Предлага се резултатът от медицинската оценка или информацията за неизпълнението на задължението да се предоставят автоматизирано на Министерството на вътрешните работи.

Следващата стъпка е предложенията да бъдат обсъдени от Националния съвет за хората с увреждания. Новите правила няма да се прилагат веднага, тъй като първо са необходими приемане и обнародване на законовите промени, а след това и изработване на критериите за функционалната оценка.

Източници: bnrnews.bg