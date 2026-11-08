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Атанас Атанасов: Страхът повлия на изборите
  Тема: Избори

Атанас Атанасов: Страхът повлия на изборите

8 Ноември, 2026 10:02 887 40

  • атанас атанасов-
  • демократична българия-
  • избори-
  • черно море-
  • висш съдебен съвет

Заместник-председателят на парламента обвини руските служби в нагнетяване на страх около войната в Черно море и разкритикува бюджетната политика на кабинета

Атанас Атанасов: Страхът повлия на изборите - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Страхът от разрастване на войната е бил използван като инструмент за влияние върху изборите, заяви заместник-председателят на Народното събрание и депутат от „Демократична България“ Атанас Атанасов. В интервю за БНТ той обвини руските служби, че са нагнетявали страхове около войната в Черно море.

„Страхът е много важен инструмент за получаване на управление на гласове в обществото и сред хората“, каза Атанасов. По думите му темите за дроновете и потопените кораби са били част от това въздействие. Той заяви, че ударите по търговския флот са могли да имат не само военни, но и политически и икономически последици – да повлияят на изборите, да затруднят корабоплаването и да увеличат застрахователните разходи.

Атанасов определи противопоставянето между „война“ и „мир“ като успешна спекулация на политическите сили около Илияна Йотова. Според него страховете са активирали русофилски настроени избиратели и са потиснали активността на проевропейски граждани, които са се опасявали от разрастване на конфликта.

Демократичните сили не са били достатъчно обединени

Атанасов заяви, че консолидацията на демократичните сили е достигнала определено равнище, но не е била достатъчна за победа. По думите му опозиционните формации не са били обединени „под едно знаме“.

Той уточни, че не е участвал в предизборния щаб и не е давал предложения за кандидатската двойка. Решението дали да бъде поискана директна подкрепа от ГЕРБ и ДПС е било деликатно, тъй като според него подобен ход е можел да отблъсне част от избирателите на ПП-ДБ.

Атанасов припомни, че преди повече от година е бил инициатор на среща за обединяване на проевропейските политически сили. Обсъждан е механизъм за избор на кандидати, включително възможност за вътрешни или предварителни избори. Той каза, че назначаването на Андрей Гюров за служебен премиер е променило плановете, защото Гюров е бил възприет като естествен кандидат за президент.

Критики към бюджета и избора на нов ВСС

Атанасов разкритикува проектобюджета и планираното ново задлъжняване. Той постави под въпрос предназначението на около 3 млрд. евро от предвидения дълг от 9 млрд. евро и заяви, че управляващите трябва да поемат отговорност за непопулярни мерки, вместо да увеличават задълженията.

„Става въпрос за социалистически бюджет, защото имаме нова социалистическа партия“, каза Атанас Атанасов.

По повод обсъжданото използване на средства от втория пенсионен стълб депутатът отрече да лобира в полза на частни пенсионни фондове. Той обвини управляващите, че вместо да дадат обяснение за обсъжданата мярка, насочват вниманието към предполагаеми лобистки интереси.

Атанасов изрази опасения и за процедурата по избор на нов Висш съдебен съвет. Според него настоящият състав трябва да бъде сменен, но съществува риск бъдещите членове да бъдат подбрани под политическо влияние.

„Имам информация, че в Министерския съвет директно кадруват кои да бъдат избрани за членове на Висшия съдебен съвет, но не само да бъдат избрани, а и да бъдат послушни“, заяви той.

Източници: bntnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 5556

    31 2 Отговор
    Ужаст!

    Коментиран от #19

    10:04 08.11.2026

  • 2 Анонимен

    56 2 Отговор
    Военното лоби всеки ден ни плаши, че конфликтът приближава и вече е до нас в Черно море, а сега реве, че заради това загубили изборите.

    10:05 08.11.2026

  • 3 Не го чета

    47 5 Отговор
    През всичките митинги трепереше с ристю пред съдебната палата
    Плъх

    10:06 08.11.2026

  • 4 хехе

    47 4 Отговор
    Прокурора на Тато пак изпълзя от помийната яма.

    10:06 08.11.2026

  • 5 Мата Хари от Крушари

    47 2 Отговор
    Умнокрасив отвякъде

    10:07 08.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    37 1 Отговор
    АТАНАС АТАНАСОВ АКО МОЖЕ ДА ОБЯСНИ
    ЗАЩО БОЖИДАР БОЖАНОВ Е НА ХРАНИЛКАТА
    НА ДЪЛГОГОДИШНИЯ СПОНСОР НА БСП
    ПЕТЪР МАНДЖУКОВ:)

    10:09 08.11.2026

  • 9 Дзак

    26 3 Отговор
    Урсула наминава само заради климата!

    10:09 08.11.2026

  • 10 Фен

    39 3 Отговор
    Ами за страх си е! Я вижте, какво направи в Краков изперкал полски наемник в Украйна!

    10:10 08.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Имаше отврат към двата фазана

    21 4 Отговор
    Повлия простотията и излагацията на двамата пеизани, които издигнахте. Вие пак си бяхте за Мунчо!

    10:10 08.11.2026

  • 13 С такива Капацитети

    24 4 Отговор
    Висоси окол метър и един шамар живот толкоз.другоно е порнограхфя

    10:11 08.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ели

    36 3 Отговор
    Страхът на хората се усили след необмислената активност на опозицията. То не бе член4, то не бе член5. То не бяха комсомолски възгласи за военно подпомагане на Украйна. По тази тема обществото е чувствително но вие не го разбрахте. Търсите оправдания но причината е във вашата ропаганда.

    10:12 08.11.2026

  • 16 Мич

    30 4 Отговор
    Мислех, че тоя из.....д е умрял. Как не те е срам, гноме.

    10:13 08.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Атанасов

    18 4 Отговор
    Напълно съм убеден, че дроновете в Черно море са руски. Също така съм убеден, че понеже снощи някой е повръщал в мивката ми, а на земята имаше бутилка Джак,a жена ми е в командировка, това съм бил аз.

    Коментиран от #24, #35

    10:15 08.11.2026

  • 19 Ужас не ами ужас

    24 4 Отговор

    До коментар #1 от "5556":

    Малкичко на ръст генералче, пък огромни простотии ръси.

    10:17 08.11.2026

  • 20 Сульо

    22 3 Отговор
    Този е СМЕШНИК, кажете му да порасне още малко.

    10:18 08.11.2026

  • 21 Дженералмотърс

    19 2 Отговор
    Поредният епизод от семейство Симпсън.

    10:18 08.11.2026

  • 22 факт

    17 3 Отговор
    най-добре да последва скулптора

    10:20 08.11.2026

  • 23 гошо

    25 3 Отговор
    Запъртъкът за пореден път се изходи телевизионно.

    Коментиран от #38

    10:20 08.11.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Страхът повлия на

    21 3 Отговор
    безполезните плъхове надяващи се да се наредят на кьорсофрата

    10:23 08.11.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Евроатлантик

    14 2 Отговор
    Много е ... умнокрасив !

    10:37 08.11.2026

  • 28 Джон

    17 1 Отговор
    Много е прав! Да, страхът такива престъпници като ДБ, ПП и ГЕРБ да се върнат във властта повлия на мислещите българи да не изберат тоя палячо и продажник Гюров, а едиствения кандидат, достоен за този пост - Йотова!

    10:43 08.11.2026

  • 29 И ! И И И И !

    9 0 Отговор
    КАКВО НАПРАВИХТЕ ВИЕ ?

    СРЕЩУ СТРАХА ?

    10:48 08.11.2026

  • 30 Генерал Наско

    6 0 Отговор
    Единственият човек на планетата, който може да направи кобрата на Пугачов с дизелов локомотив.

    10:50 08.11.2026

  • 31 Старши,

    11 1 Отговор
    още ли не си заминал за Украйна, бре.🤔

    10:52 08.11.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Дзак

    3 0 Отговор
    Ген.Атанадов не трябва да се съмнява, че дописката е пусната от Провокатор за неговото оплюване.

    11:04 08.11.2026

  • 34 Танасов

    0 1 Отговор
    Президентството го спечелиха реално комунистите от Възраждане , Герб- НН ,ВМРО и всичките им там окопани от преди 82 години оядени ,вече капиталистически фамилии . Доказано няма такова полезно животно като " Нежна революция " . Нежен по нашите ширини е равно на унищожен . Сега тези ще Ви го докажат с цялата власт която им е предоставена отново. Малко ,по малко. Не бързайте, ще чуете и за президентска република и ред промени и в Конституцията.

    Коментиран от #36

    11:07 08.11.2026

  • 35 Моряка

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "Атанасов":

    Чудесен хумор Наско,но аз ще го кажа по грубо,по подходящо за тази мъзмънтия.Ха ха ха,кой ми .........а в гащите.

    11:07 08.11.2026

  • 36 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Танасов":

    Провокаторът сега пък фамилиарничи с Атанасов!

    11:09 08.11.2026

  • 37 П. Атанасов

    2 0 Отговор
    Да говориш пред аудитория и си служиш само с догадки и убеждения за сериозни неща означава, че си толкова нисък и нищожен, че по аналогия, ако криминалистите само смятаха,а съдиите отсъждаха смъртни присъди само по убеждения, значи не само, че ти олекваш пред целия народ, но и вредиш по най-ужасния начин.

    11:10 08.11.2026

  • 38 Моряка

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "гошо":

    То изхаждането му беше очаквано,прави го по ТВ с голямо удоволствие.Ама на Георги Любенов защо му трябваше да ни умирисва пак?

    11:12 08.11.2026

  • 39 АБЕ

    0 0 Отговор
    Много компетентен този....

    11:12 08.11.2026

  • 40 Оффф

    1 0 Отговор
    Руските служби нагнетили напрежението в Черно море, защото у нас имало избори! Ей, как му хрумват да говори такива глупости този човек! Да не мисли, че хората пасат трева! Пука им на Русия кой ще е президент в България! А що се отнася до войната - да, това не е наша война и ние нямаме работа там, ама вие все ни бутате в огъня, все! Защото, вие , политиците от кликата г--------те на урсулите, имате интерес!

    11:15 08.11.2026

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