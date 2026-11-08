Атанас Атанасов: Страхът повлия на изборите

Страхът от разрастване на войната е бил използван като инструмент за влияние върху изборите, заяви заместник-председателят на Народното събрание и депутат от „Демократична България“ Атанас Атанасов. В интервю за БНТ той обвини руските служби, че са нагнетявали страхове около войната в Черно море.
„Страхът е много важен инструмент за получаване на управление на гласове в обществото и сред хората“, каза Атанасов. По думите му темите за дроновете и потопените кораби са били част от това въздействие. Той заяви, че ударите по търговския флот са могли да имат не само военни, но и политически и икономически последици – да повлияят на изборите, да затруднят корабоплаването и да увеличат застрахователните разходи.
Атанасов определи противопоставянето между „война“ и „мир“ като успешна спекулация на политическите сили около Илияна Йотова. Според него страховете са активирали русофилски настроени избиратели и са потиснали активността на проевропейски граждани, които са се опасявали от разрастване на конфликта.
Демократичните сили не са били достатъчно обединени
Атанасов заяви, че консолидацията на демократичните сили е достигнала определено равнище, но не е била достатъчна за победа. По думите му опозиционните формации не са били обединени „под едно знаме“.
Той уточни, че не е участвал в предизборния щаб и не е давал предложения за кандидатската двойка. Решението дали да бъде поискана директна подкрепа от ГЕРБ и ДПС е било деликатно, тъй като според него подобен ход е можел да отблъсне част от избирателите на ПП-ДБ.
Атанасов припомни, че преди повече от година е бил инициатор на среща за обединяване на проевропейските политически сили. Обсъждан е механизъм за избор на кандидати, включително възможност за вътрешни или предварителни избори. Той каза, че назначаването на Андрей Гюров за служебен премиер е променило плановете, защото Гюров е бил възприет като естествен кандидат за президент.
Критики към бюджета и избора на нов ВСС
Атанасов разкритикува проектобюджета и планираното ново задлъжняване. Той постави под въпрос предназначението на около 3 млрд. евро от предвидения дълг от 9 млрд. евро и заяви, че управляващите трябва да поемат отговорност за непопулярни мерки, вместо да увеличават задълженията.„Става въпрос за социалистически бюджет, защото имаме нова социалистическа партия“, каза Атанас Атанасов.
По повод обсъжданото използване на средства от втория пенсионен стълб депутатът отрече да лобира в полза на частни пенсионни фондове. Той обвини управляващите, че вместо да дадат обяснение за обсъжданата мярка, насочват вниманието към предполагаеми лобистки интереси.
Атанасов изрази опасения и за процедурата по избор на нов Висш съдебен съвет. Според него настоящият състав трябва да бъде сменен, но съществува риск бъдещите членове да бъдат подбрани под политическо влияние.„Имам информация, че в Министерския съвет директно кадруват кои да бъдат избрани за членове на Висшия съдебен съвет, но не само да бъдат избрани, а и да бъдат послушни“, заяви той.
Източници: bntnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 5556
Коментиран от #19
10:04 08.11.2026
2 Анонимен
10:05 08.11.2026
3 Не го чета
Плъх
10:06 08.11.2026
4 хехе
10:06 08.11.2026
5 Мата Хари от Крушари
10:07 08.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЗАЩО БОЖИДАР БОЖАНОВ Е НА ХРАНИЛКАТА
НА ДЪЛГОГОДИШНИЯ СПОНСОР НА БСП
ПЕТЪР МАНДЖУКОВ:)
10:09 08.11.2026
9 Дзак
10:09 08.11.2026
10 Фен
10:10 08.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Имаше отврат към двата фазана
10:10 08.11.2026
13 С такива Капацитети
10:11 08.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Ели
10:12 08.11.2026
16 Мич
10:13 08.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Атанасов
Коментиран от #24, #35
10:15 08.11.2026
19 Ужас не ами ужас
До коментар #1 от "5556":Малкичко на ръст генералче, пък огромни простотии ръси.
10:17 08.11.2026
20 Сульо
10:18 08.11.2026
21 Дженералмотърс
10:18 08.11.2026
22 факт
10:20 08.11.2026
23 гошо
Коментиран от #38
10:20 08.11.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Страхът повлия на
10:23 08.11.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Евроатлантик
10:37 08.11.2026
28 Джон
10:43 08.11.2026
29 И ! И И И И !
СРЕЩУ СТРАХА ?
10:48 08.11.2026
30 Генерал Наско
10:50 08.11.2026
31 Старши,
10:52 08.11.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Дзак
11:04 08.11.2026
34 Танасов
Коментиран от #36
11:07 08.11.2026
35 Моряка
До коментар #18 от "Атанасов":Чудесен хумор Наско,но аз ще го кажа по грубо,по подходящо за тази мъзмънтия.Ха ха ха,кой ми .........а в гащите.
11:07 08.11.2026
36 Анонимен
До коментар #34 от "Танасов":Провокаторът сега пък фамилиарничи с Атанасов!
11:09 08.11.2026
37 П. Атанасов
11:10 08.11.2026
38 Моряка
До коментар #23 от "гошо":То изхаждането му беше очаквано,прави го по ТВ с голямо удоволствие.Ама на Георги Любенов защо му трябваше да ни умирисва пак?
11:12 08.11.2026
39 АБЕ
11:12 08.11.2026
40 Оффф
11:15 08.11.2026