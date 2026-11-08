Атанас Атанасов: Страхът повлия на изборите

Страхът от разрастване на войната е бил използван като инструмент за влияние върху изборите, заяви заместник-председателят на Народното събрание и депутат от „Демократична България“ Атанас Атанасов. В интервю за БНТ той обвини руските служби, че са нагнетявали страхове около войната в Черно море.

„Страхът е много важен инструмент за получаване на управление на гласове в обществото и сред хората“, каза Атанасов. По думите му темите за дроновете и потопените кораби са били част от това въздействие. Той заяви, че ударите по търговския флот са могли да имат не само военни, но и политически и икономически последици – да повлияят на изборите, да затруднят корабоплаването и да увеличат застрахователните разходи.

Атанасов определи противопоставянето между „война“ и „мир“ като успешна спекулация на политическите сили около Илияна Йотова. Според него страховете са активирали русофилски настроени избиратели и са потиснали активността на проевропейски граждани, които са се опасявали от разрастване на конфликта.

Демократичните сили не са били достатъчно обединени

Атанасов заяви, че консолидацията на демократичните сили е достигнала определено равнище, но не е била достатъчна за победа. По думите му опозиционните формации не са били обединени „под едно знаме“.

Той уточни, че не е участвал в предизборния щаб и не е давал предложения за кандидатската двойка. Решението дали да бъде поискана директна подкрепа от ГЕРБ и ДПС е било деликатно, тъй като според него подобен ход е можел да отблъсне част от избирателите на ПП-ДБ.

Атанасов припомни, че преди повече от година е бил инициатор на среща за обединяване на проевропейските политически сили. Обсъждан е механизъм за избор на кандидати, включително възможност за вътрешни или предварителни избори. Той каза, че назначаването на Андрей Гюров за служебен премиер е променило плановете, защото Гюров е бил възприет като естествен кандидат за президент.

Критики към бюджета и избора на нов ВСС

Атанасов разкритикува проектобюджета и планираното ново задлъжняване. Той постави под въпрос предназначението на около 3 млрд. евро от предвидения дълг от 9 млрд. евро и заяви, че управляващите трябва да поемат отговорност за непопулярни мерки, вместо да увеличават задълженията.

„Става въпрос за социалистически бюджет, защото имаме нова социалистическа партия“, каза Атанас Атанасов.

По повод обсъжданото използване на средства от втория пенсионен стълб депутатът отрече да лобира в полза на частни пенсионни фондове. Той обвини управляващите, че вместо да дадат обяснение за обсъжданата мярка, насочват вниманието към предполагаеми лобистки интереси.

Атанасов изрази опасения и за процедурата по избор на нов Висш съдебен съвет. Според него настоящият състав трябва да бъде сменен, но съществува риск бъдещите членове да бъдат подбрани под политическо влияние.

„Имам информация, че в Министерския съвет директно кадруват кои да бъдат избрани за членове на Висшия съдебен съвет, но не само да бъдат избрани, а и да бъдат послушни“, заяви той.

Източници: bntnews.bg