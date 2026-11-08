Харманли и 4 села в Хасковско са с проблеми с водата

Авария на улица „Бузлуджа“ остави без вода югозападната част на Харманли. Екипи на ВиК – Хасково работят по отстраняването на повредата.

„Без вода е югозападната част на града“, съобщиха от водното дружество.

Проблеми с водоснабдяването има и в четири села от Хасковска област. Строително-ремонтни работи се извършват по водопровода за хасковското село Козлец.

Ремонт тече и по вътрешната водопроводна мрежа на димитровградското село Радиево. Там водоподаването е нарушено за част от абонатите, като се очаква да бъде възстановено до края на деня.

Към 10:30 часа е установен проблем по водопроводите за ивайловградските села Железино и Пъстроок. Екипи работят по отстраняването на повредите.

Източници: marica.bg