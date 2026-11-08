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Харманли и 4 села в Хасковско са с проблеми с водата

Харманли и 4 села в Хасковско са с проблеми с водата

8 Ноември, 2026 13:34 450 6

  • харманли-
  • вик хасково-
  • водоснабдяване-
  • хасковска област

Авария остави без вода югозападната част на Харманли. Ремонти се извършват и по водопроводите за Козлец, Радиево, Железино и Пъстроок

Харманли и 4 села в Хасковско са с проблеми с водата - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Авария на улица „Бузлуджа“ остави без вода югозападната част на Харманли. Екипи на ВиК – Хасково работят по отстраняването на повредата.

„Без вода е югозападната част на града“, съобщиха от водното дружество.

Проблеми с водоснабдяването има и в четири села от Хасковска област. Строително-ремонтни работи се извършват по водопровода за хасковското село Козлец.

Ремонт тече и по вътрешната водопроводна мрежа на димитровградското село Радиево. Там водоподаването е нарушено за част от абонатите, като се очаква да бъде възстановено до края на деня.

Към 10:30 часа е установен проблем по водопроводите за ивайловградските села Железино и Пъстроок. Екипи работят по отстраняването на повредите.

Източници: marica.bg


Харманли / България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пущиня(к)

    0 1 Отговор
    Нормално, нема вода у Дунаβа. Да не губат надежда, нагодина мое да е по-добре!

    13:37 08.11.2026

  • 3 Гост

    1 1 Отговор
    Важното е кучетата да са добре.

    13:38 08.11.2026

  • 4 Ще ходят

    0 0 Отговор
    в Турция на баня .

    13:43 08.11.2026

  • 5 Да се оплачат на премиера

    0 0 Отговор
    Нали е от съседното село.

    13:46 08.11.2026

  • 6 На Шопара са селата

    0 0 Отговор
    Той ще се погрижи за тях.

    14:27 08.11.2026

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