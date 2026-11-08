Харманли и 4 села в Хасковско са с проблеми с водата

Авария на улица „Бузлуджа“ остави без вода югозападната част на Харманли. Екипи на ВиК – Хасково работят по отстраняването на повредата.
„Без вода е югозападната част на града“, съобщиха от водното дружество.
Проблеми с водоснабдяването има и в четири села от Хасковска област. Строително-ремонтни работи се извършват по водопровода за хасковското село Козлец.
Ремонт тече и по вътрешната водопроводна мрежа на димитровградското село Радиево. Там водоподаването е нарушено за част от абонатите, като се очаква да бъде възстановено до края на деня.
Към 10:30 часа е установен проблем по водопроводите за ивайловградските села Железино и Пъстроок. Екипи работят по отстраняването на повредите.
Източници: marica.bg
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2 Пущиня(к)
13:37 08.11.2026
3 Гост
13:38 08.11.2026
4 Ще ходят
13:43 08.11.2026
5 Да се оплачат на премиера
13:46 08.11.2026
6 На Шопара са селата
14:27 08.11.2026