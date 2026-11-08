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Бойко Борисов: Над 100 млн. евро месечно плащат гражданите
  Тема: Икономика

Бойко Борисов: Над 100 млн. евро месечно плащат гражданите

8 Ноември, 2026 13:45 940 64

  • бойко борисов-
  • герб-
  • цени на горивата-
  • акциз-
  • природен газ

Лидерът на ГЕРБ обвърза сумата с цените на горивата и природния газ

Бойко Борисов: Над 100 млн. евро месечно плащат гражданите - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Над 100 милиона евро месечно излизат от джобовете на гражданите заради високите цени на горивата и природния газ. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по време на брифинг в централата на партията, посветен на бюджета за 2027 г. В срещата участваха и представители на младежите на ГЕРБ.

„Над 100 милиона евро месечно излизат от джобовете на гражданите“, каза Борисов.

Спорът за акциза върху горивата

По думите на лидера на ГЕРБ предложението на партията за намаляване на акциза върху горивата заради високите цени не е било допуснато до разглеждане в пленарната зала. Борисов заяви, че това е станало чрез последователни почивки в парламента.

Според него става дума за ощетяване в размер на 30% при потребление от около 3 млрд. литра. Борисов заяви, че по този начин определени кръгове печелят за сметка на потребителите.

На брифинга е посочено още, че цената на дизела се е увеличила с 50% спрямо периода на управление на ГЕРБ. Борисов каза, че цената на горивото без акциз се е променила от 60 на 64 евроцента и коментира, че вносителите печелят, докато тези, които не внасят горива, не печелят.

Твърдения за цената на природния газ

Над 200 000 домакинства в България се захранват с природен газ. Представител на младежите на ГЕРБ заяви, че по време на управлението на партията цената е била 33 евро за мегаватчас, а сега е достигнала 84 евро за мегаватчас. По думите му увеличението е 154%.

Данните бяха представени в рамките на политическите критики към бюджета за 2027 г. и към цените, които плащат домакинствата.

Сигналът за документите до Европейската комисия

Друг представител на младежите на ГЕРБ заяви, че официалното писмо до Европейската комисия фигурира в два документа с един и същи номер, но с различно съдържание. По думите ѝ писмото от 2 ноември според метаданните на PDF файловете е създадено на 3 ноември.

Тя определи случая като фалшификация и призова замесените лица да поемат отговорност. Борисов от своя страна заяви, че управляващите трябва да се извинят, вместо да отправят обвинения.

В края на брифинга участниците коментираха и приходите в бюджета. Беше заявено, че кабинетът на Румен Радев очаква с 1,5 млрд. евро повече приходи спрямо 2026 г., а данъчните приходи да бъдат с 3,5 млрд. евро по-високи. По думите на представител на младежите кабинетът „Желязков“ е събрал 7 млрд. евро повече приходи спрямо 2024 г.

Източник: nova.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тръмп съм

    35 6 Отговор
    Ей този ни продаде и ни вкара във "КЛУБА НА БОГАТИТЕ"!!!!

    13:47 08.11.2026

  • 2 Овчар

    26 2 Отговор
    Преди черпех информация от този сайт, сега ме отвращава..! Социалните мрежи показват картинката.

    13:47 08.11.2026

  • 3 Зъл пес

    5 16 Отговор
    Нищо Баце,матряла обича да бъде мачкан.

    13:47 08.11.2026

  • 4 Акой Бойко беше на власт

    21 3 Отговор
    щеше да се обади на аятолаха и на Тръмп и да отвори Ормузкия проток.
    Но той не е на власт и всички ние граждани на света страдаме.
    И друго, когато Бойко беше на власт нямаше война в Украйна.

    Коментиран от #15

    13:49 08.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 мистър КЕ6

    8 11 Отговор
    Бота6 бота6, няма такъв автогол

    13:49 08.11.2026

  • 7 Иван

    27 4 Отговор
    Този изобщо не трябва да му се дава думата суверена те прати да мълчиш и след 4 години ако спечелиш ще даваш акъл ти защо не намали акциза всички разбираме нещата в опозиция нали

    13:49 08.11.2026

  • 8 Така е Бойче

    24 4 Отговор
    Ти ни направи колония...

    13:49 08.11.2026

  • 9 Мич

    23 4 Отговор
    "Факти", стига сте давали провалени "политици".

    13:50 08.11.2026

  • 10 Неговите млади ходят

    13 2 Отговор
    само за подаръчни торбички
    Иначе си гласуват като него, аз съм с този който е на власт

    13:50 08.11.2026

  • 11 Този дето

    17 1 Отговор
    Ги е харчил и прибирал, знае най-добре!

    13:50 08.11.2026

  • 12 Борисоф се надява да се върне на власт

    14 3 Отговор
    Това малко по трудно ще стане но защо не предложи некоя жена. Ей го на трамп как предлага мелания.

    Коментиран от #18

    13:50 08.11.2026

  • 13 С.П.

    24 3 Отговор
    Ходи си в Банкя, в зайчарника да жулиш карти по цял ден и остави хората, които разбират, да работят. Нагледахме ти се 25 години от екрана, втръснало ни е от теб.

    13:52 08.11.2026

  • 14 безнаказно !!

    27 4 Отговор
    А този на снимката е за 1000 г. затвор защото окраде и уби държавата и народа , и изгони над 1.5 мил. млади , и сега продължава да извършва пъкленото си дело

    13:52 08.11.2026

  • 15 Даже щеше

    12 2 Отговор

    До коментар #4 от "Акой Бойко беше на власт":

    Да направи Ормузкия проток на Ормузкия поток! Поток от пари за тръби до Иран и обратно, че за него тръбата е еднопосочна!

    13:53 08.11.2026

  • 16 Лорда

    12 3 Отговор
    Ей, го, "Новият ум - старият крадец и лъжец" 😂

    13:53 08.11.2026

  • 17 Винено кафявото кърти мивки направо

    15 2 Отговор
    Усеща модните тенденции той , промяната. ...

    Коментиран от #21

    13:54 08.11.2026

  • 18 кел файда

    10 1 Отговор

    До коментар #12 от "Борисоф се надява да се върне на власт":

    Която и да предложи, едни 🎃 ластуни ще се показват винаги зад нея.😆

    13:55 08.11.2026

  • 19 виктория

    12 3 Отговор
    това ли роди тиквения мозък!!

    13:57 08.11.2026

  • 20 Чекмеджан Кюлчев Пачков

    15 4 Отговор
    Колко милиарда открадна и колко народ унищожи?

    13:57 08.11.2026

  • 21 Не познаваш цветовете!

    10 1 Отговор

    До коментар #17 от "Винено кафявото кърти мивки направо":

    Това е цвят капучино.

    Коментиран от #32

    13:58 08.11.2026

  • 22 УжасТ

    16 3 Отговор
    Че ти имаше 15 години да построиш Южен поток , бе ?! За евтина газ , и даже за такси от транслирането ! Ти не само не строеше , ами направи всичко възможно Южен поток да не се строи

    13:58 08.11.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 извод

    12 3 Отговор
    Жаждата за власт е нелечима патология. Заболееш ли веднъж, отърване няма.

    13:59 08.11.2026

  • 25 Ето го Бойко Българоубиец

    14 4 Отговор
    Няма ли Видовден и за тебе бе?!

    14:00 08.11.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 По негово време

    7 3 Отговор
    Колко бизнесмени си отидоха без време от инфаркт. Че на някои и жените им...

    14:02 08.11.2026

  • 29 Налудник

    8 3 Отговор
    Всеки член на ГЕПИ шайката е за поне по 20 години затвор, а гуруто им - минимум за 2000.

    14:03 08.11.2026

  • 30 Баце,

    8 3 Отговор
    Колко ти е пенсията?
    От кое ще се откажеш, от пенсията или от заплатата?

    14:04 08.11.2026

  • 31 Имаше един човек Чакъра

    8 4 Отговор
    Беше се барикадирал в една вила от полицията. Лично Тиквата водеше акцията срещу него. Гърмяха го с РПГ да са сигурни, че ще умре.

    Коментиран от #36

    14:05 08.11.2026

  • 32 Пущиня(к)

    7 1 Отговор

    До коментар #21 от "Не познаваш цветовете!":

    Бе, баш диария си е, никво капучино не е!😁

    14:05 08.11.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Ще каже ли нещо

    10 1 Отговор
    за Мишо Бирата?

    14:06 08.11.2026

  • 35 НИЯ

    5 10 Отговор
    Аз не знам защо всички сте недоволни от бате Бойко като той 25 години ви угаждаше на всяко ваше желание,на всеки ваш повик.Бат Бойко направи заплатите на учителите и полицаите космически ,и ни накара да повярваме ,че без тях ще се счупи Държавата,той с много труд и пот като за капак ни вкара и в отбора на богатите,и сега той е виновен за всичко.Не сте прави.

    14:07 08.11.2026

  • 36 Евгени от Алфапласт

    8 4 Отговор

    До коментар #31 от "Имаше един човек Чакъра":

    Никой не е отричал, че тиквата, освен лъжец и крадец, е И убиец.😎

    Коментиран от #43, #57

    14:07 08.11.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 ЕДНО ЗНАМ АЗ!

    6 0 Отговор
    Едно знам аз -2012 г барел петрол стигна 145 долара и на бензиностанциите дизелът беше 2,60 ЛЕВА! Сега барелът е 100 долара и дизелът е 2 ЕВРО?! Понеже карам бибрид…честно казано в сегашните цени на дизела не съм сигурен!

    14:07 08.11.2026

  • 39 Този спря проекта Белене!!!

    8 2 Отговор
    Сега щяхме да имаме втори АЕЦ и да не се тревожим през ден, че цената на тока се повишавала.

    Коментиран от #41, #44

    14:07 08.11.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Кога бе

    10 4 Отговор
    Този боклук защо е още на свобода?!!!!!

    14:09 08.11.2026

  • 43 Да де, ама някои забравиха

    8 1 Отговор

    До коментар #36 от "Евгени от Алфапласт":

    Забравиха и не искат да си спомнят.

    14:10 08.11.2026

  • 44 Боку Пресtъпникът

    6 3 Отговор

    До коментар #39 от "Този спря проекта Белене!!!":

    За онзи ГЬОЛ ли става дума?

    14:10 08.11.2026

  • 45 Заради ЕК и атлантическата пасмина

    8 3 Отговор
    Над 100 милиона евро месечно излизат от джобовете на гражданите заради високите цени на горивата и природния газ.

    14:11 08.11.2026

  • 46 Заради атлантическите нацисти и русофоби

    7 3 Отговор
    Над 100 милиона евро месечно излизат от джобовете на гражданите заради високите цени на горивата и природния газ.

    14:12 08.11.2026

  • 47 И как жално гледа...

    8 4 Отговор
    Този е най-злобния, най-жестокия и най-отмъстителен човек в България.

    Коментиран от #52

    14:12 08.11.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Атлантизма е прекрасен

    3 0 Отговор
    Над 100 милиона евро месечно излизат от джобовете на гражданите ....

    14:15 08.11.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Така пише в Библията

    2 0 Отговор

    До коментар #47 от "И как жално гледа...":

    Всички дела на хората, живяли някога на земята, са записани!
    Само избраните ще видят новия свят!

    14:16 08.11.2026

  • 53 Този сайт е на сатанитите

    3 0 Отговор

    До коментар #51 от "!!!":

    Освен това, ислямът е демонопоклонническа религия.

    14:18 08.11.2026

  • 54 И като излизат от джобовете на

    1 1 Отговор
    гражданите в чий джоб влизат? ....

    14:19 08.11.2026

  • 55 Анонимен

    1 1 Отговор
    ГРАЖДАНИТЕ КОИ ОНИЗИ МАЛОУМНИЦИТЕ ЛИ АМА ТЕ СА РОБИ БЪЛГАРИЯ Е ЗАГРАБЕНА ЗАВЛАДЯНА ОТ ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ И ВЕЧЕ СЕ СМЯТАТ ЧЕ ЩЕ ВЕКУВАТ

    Коментиран от #56, #58

    14:21 08.11.2026

  • 56 Боко Тутурутката

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "Анонимен":

    Закъсняваш!!! Ще се наказваме!

    14:22 08.11.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Бай Мишо Математиката

    2 1 Отговор

    До коментар #55 от "Анонимен":

    Глупости! Бацко, виден червен олигарх, с червен партиен билет, никога няма дори да помирише власт, камо ли да векува.

    14:26 08.11.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Ей точно за това

    4 1 Отговор
    Ние гражданите ви мразим атлантенца продажни

    14:28 08.11.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 А колко

    2 1 Отговор
    милиона евро месечно излизат от джобовете на гражданите заради новите мита и такси ? А продажник ? Кой ги подкрепи в ЕК ? А акциза за алкохола и цигарите? А митата за текстила? ...

    14:31 08.11.2026

  • 63 Генерал БОТАШ

    1 1 Отговор
    Е с нас ...

    България върви към Фалит.
    Не се притеснявайте

    14:31 08.11.2026

  • 64 Ей тоя пуяк искаше и

    0 1 Отговор
    Един милиард долара за Борда на Тръмп за Палестина да дадем и то на куп... и 1% от 98 милиарда евро за Украинската хунта

    14:34 08.11.2026

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