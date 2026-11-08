Бойко Борисов: Над 100 млн. евро месечно плащат гражданите

Над 100 милиона евро месечно излизат от джобовете на гражданите заради високите цени на горивата и природния газ. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по време на брифинг в централата на партията, посветен на бюджета за 2027 г. В срещата участваха и представители на младежите на ГЕРБ.
„Над 100 милиона евро месечно излизат от джобовете на гражданите“, каза Борисов.
Спорът за акциза върху горивата
По думите на лидера на ГЕРБ предложението на партията за намаляване на акциза върху горивата заради високите цени не е било допуснато до разглеждане в пленарната зала. Борисов заяви, че това е станало чрез последователни почивки в парламента.
Според него става дума за ощетяване в размер на 30% при потребление от около 3 млрд. литра. Борисов заяви, че по този начин определени кръгове печелят за сметка на потребителите.
На брифинга е посочено още, че цената на дизела се е увеличила с 50% спрямо периода на управление на ГЕРБ. Борисов каза, че цената на горивото без акциз се е променила от 60 на 64 евроцента и коментира, че вносителите печелят, докато тези, които не внасят горива, не печелят.
Твърдения за цената на природния газ
Над 200 000 домакинства в България се захранват с природен газ. Представител на младежите на ГЕРБ заяви, че по време на управлението на партията цената е била 33 евро за мегаватчас, а сега е достигнала 84 евро за мегаватчас. По думите му увеличението е 154%.
Данните бяха представени в рамките на политическите критики към бюджета за 2027 г. и към цените, които плащат домакинствата.
Сигналът за документите до Европейската комисия
Друг представител на младежите на ГЕРБ заяви, че официалното писмо до Европейската комисия фигурира в два документа с един и същи номер, но с различно съдържание. По думите ѝ писмото от 2 ноември според метаданните на PDF файловете е създадено на 3 ноември.
Тя определи случая като фалшификация и призова замесените лица да поемат отговорност. Борисов от своя страна заяви, че управляващите трябва да се извинят, вместо да отправят обвинения.
В края на брифинга участниците коментираха и приходите в бюджета. Беше заявено, че кабинетът на Румен Радев очаква с 1,5 млрд. евро повече приходи спрямо 2026 г., а данъчните приходи да бъдат с 3,5 млрд. евро по-високи. По думите на представител на младежите кабинетът „Желязков“ е събрал 7 млрд. евро повече приходи спрямо 2024 г.
Източник: nova.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тръмп съм
13:47 08.11.2026
2 Овчар
13:47 08.11.2026
3 Зъл пес
13:47 08.11.2026
4 Акой Бойко беше на власт
Но той не е на власт и всички ние граждани на света страдаме.
И друго, когато Бойко беше на власт нямаше война в Украйна.
Коментиран от #15
13:49 08.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 мистър КЕ6
13:49 08.11.2026
7 Иван
13:49 08.11.2026
8 Така е Бойче
13:49 08.11.2026
9 Мич
13:50 08.11.2026
10 Неговите млади ходят
Иначе си гласуват като него, аз съм с този който е на власт
13:50 08.11.2026
11 Този дето
13:50 08.11.2026
12 Борисоф се надява да се върне на власт
Коментиран от #18
13:50 08.11.2026
13 С.П.
13:52 08.11.2026
14 безнаказно !!
13:52 08.11.2026
15 Даже щеше
До коментар #4 от "Акой Бойко беше на власт":Да направи Ормузкия проток на Ормузкия поток! Поток от пари за тръби до Иран и обратно, че за него тръбата е еднопосочна!
13:53 08.11.2026
16 Лорда
13:53 08.11.2026
17 Винено кафявото кърти мивки направо
Коментиран от #21
13:54 08.11.2026
18 кел файда
До коментар #12 от "Борисоф се надява да се върне на власт":Която и да предложи, едни 🎃 ластуни ще се показват винаги зад нея.😆
13:55 08.11.2026
19 виктория
13:57 08.11.2026
20 Чекмеджан Кюлчев Пачков
13:57 08.11.2026
21 Не познаваш цветовете!
До коментар #17 от "Винено кафявото кърти мивки направо":Това е цвят капучино.
Коментиран от #32
13:58 08.11.2026
22 УжасТ
13:58 08.11.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 извод
13:59 08.11.2026
25 Ето го Бойко Българоубиец
14:00 08.11.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 По негово време
14:02 08.11.2026
29 Налудник
14:03 08.11.2026
30 Баце,
От кое ще се откажеш, от пенсията или от заплатата?
14:04 08.11.2026
31 Имаше един човек Чакъра
Коментиран от #36
14:05 08.11.2026
32 Пущиня(к)
До коментар #21 от "Не познаваш цветовете!":Бе, баш диария си е, никво капучино не е!😁
14:05 08.11.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Ще каже ли нещо
14:06 08.11.2026
35 НИЯ
14:07 08.11.2026
36 Евгени от Алфапласт
До коментар #31 от "Имаше един човек Чакъра":Никой не е отричал, че тиквата, освен лъжец и крадец, е И убиец.😎
Коментиран от #43, #57
14:07 08.11.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 ЕДНО ЗНАМ АЗ!
14:07 08.11.2026
39 Този спря проекта Белене!!!
Коментиран от #41, #44
14:07 08.11.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Кога бе
14:09 08.11.2026
43 Да де, ама някои забравиха
До коментар #36 от "Евгени от Алфапласт":Забравиха и не искат да си спомнят.
14:10 08.11.2026
44 Боку Пресtъпникът
До коментар #39 от "Този спря проекта Белене!!!":За онзи ГЬОЛ ли става дума?
14:10 08.11.2026
45 Заради ЕК и атлантическата пасмина
14:11 08.11.2026
46 Заради атлантическите нацисти и русофоби
14:12 08.11.2026
47 И как жално гледа...
Коментиран от #52
14:12 08.11.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Атлантизма е прекрасен
14:15 08.11.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Така пише в Библията
До коментар #47 от "И как жално гледа...":Всички дела на хората, живяли някога на земята, са записани!
Само избраните ще видят новия свят!
14:16 08.11.2026
53 Този сайт е на сатанитите
До коментар #51 от "!!!":Освен това, ислямът е демонопоклонническа религия.
14:18 08.11.2026
54 И като излизат от джобовете на
14:19 08.11.2026
55 Анонимен
Коментиран от #56, #58
14:21 08.11.2026
56 Боко Тутурутката
До коментар #55 от "Анонимен":Закъсняваш!!! Ще се наказваме!
14:22 08.11.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Бай Мишо Математиката
До коментар #55 от "Анонимен":Глупости! Бацко, виден червен олигарх, с червен партиен билет, никога няма дори да помирише власт, камо ли да векува.
14:26 08.11.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Ей точно за това
14:28 08.11.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 А колко
14:31 08.11.2026
63 Генерал БОТАШ
България върви към Фалит.
Не се притеснявайте
14:31 08.11.2026
64 Ей тоя пуяк искаше и
14:34 08.11.2026