Бойко Борисов: Над 100 млн. евро месечно плащат гражданите

Над 100 милиона евро месечно излизат от джобовете на гражданите заради високите цени на горивата и природния газ. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по време на брифинг в централата на партията, посветен на бюджета за 2027 г. В срещата участваха и представители на младежите на ГЕРБ.

„Над 100 милиона евро месечно излизат от джобовете на гражданите“, каза Борисов.

Спорът за акциза върху горивата

По думите на лидера на ГЕРБ предложението на партията за намаляване на акциза върху горивата заради високите цени не е било допуснато до разглеждане в пленарната зала. Борисов заяви, че това е станало чрез последователни почивки в парламента.

Според него става дума за ощетяване в размер на 30% при потребление от около 3 млрд. литра. Борисов заяви, че по този начин определени кръгове печелят за сметка на потребителите.

На брифинга е посочено още, че цената на дизела се е увеличила с 50% спрямо периода на управление на ГЕРБ. Борисов каза, че цената на горивото без акциз се е променила от 60 на 64 евроцента и коментира, че вносителите печелят, докато тези, които не внасят горива, не печелят.

Твърдения за цената на природния газ

Над 200 000 домакинства в България се захранват с природен газ. Представител на младежите на ГЕРБ заяви, че по време на управлението на партията цената е била 33 евро за мегаватчас, а сега е достигнала 84 евро за мегаватчас. По думите му увеличението е 154%.

Данните бяха представени в рамките на политическите критики към бюджета за 2027 г. и към цените, които плащат домакинствата.

Сигналът за документите до Европейската комисия

Друг представител на младежите на ГЕРБ заяви, че официалното писмо до Европейската комисия фигурира в два документа с един и същи номер, но с различно съдържание. По думите ѝ писмото от 2 ноември според метаданните на PDF файловете е създадено на 3 ноември.

Тя определи случая като фалшификация и призова замесените лица да поемат отговорност. Борисов от своя страна заяви, че управляващите трябва да се извинят, вместо да отправят обвинения.

В края на брифинга участниците коментираха и приходите в бюджета. Беше заявено, че кабинетът на Румен Радев очаква с 1,5 млрд. евро повече приходи спрямо 2026 г., а данъчните приходи да бъдат с 3,5 млрд. евро по-високи. По думите на представител на младежите кабинетът „Желязков“ е събрал 7 млрд. евро повече приходи спрямо 2024 г.

Източник: nova.bg