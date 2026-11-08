Българската полиция отбелязва професионалния си празник (ВИДЕО)

Българската полиция отбелязва професионалния си празник на 8 ноември – Архангеловден, посветен на Свети Архангел Михаил, покровител на служителите на реда. По традиция денят е повод за тържествени церемонии, водосвети, награждаване на отличили се полицаи и почит към загиналите при изпълнение на служебните си задължения.
В послание по повод празника министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че българската полиция ежедневно се изправя срещу престъпността, често с риск за живота на служителите. „Това не е длъжност, това е призвание“, посочи той.
Демерджиев призова полицаите да носят униформата с гордост и подчерта, че честта на пагона се защитава всеки ден. Според него служителите на МВР помагат на гражданите и в ситуации, които не винаги са част от преките им задължения.
Празникът има близо век история
Професионалният празник на българската полиция е отбелязан за първи път на 21 ноември 1924 г. по стар стил – в деня на Свети Архангел Михаил. След 1943 г. традицията е прекъсната.
Честването е възстановено през 1994 г. по предложение на Националния полицейски синдикат. С Решение 38 на Министерския съвет от 29 януари 1999 г. 8 ноември е обявен за професионален празник на служителите от Национална служба „Полиция“ на МВР.
В различни структури на МВР празникът традиционно се отбелязва с официални събрания и церемонии, връчване на отличия, празничен водосвет и поднасяне на венци и цветя в памет на служителите, загинали при изпълнение на служебния си дълг.
Източници: bnrnews.bg, dariknews.bg, bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пущиня(к)
14:15 08.11.2026
2 Евгени от Алфапласт
14:16 08.11.2026
3 България е
Коментиран от #9, #13
14:19 08.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Тебе
14:23 08.11.2026
8 Само питам
14:23 08.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Честит
14:25 08.11.2026
11 ААА ЯСНО
14:29 08.11.2026
12 836836836
14:30 08.11.2026
13 Фелтфелбел от НАТО
До коментар #3 от "България е":И в българската армия офицерите и администрацията надвишават численно редовите войници.
14:31 08.11.2026
14 Троян
14:31 08.11.2026