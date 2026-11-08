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Българската полиция отбелязва професионалния си празник (ВИДЕО)

Българската полиция отбелязва професионалния си празник (ВИДЕО)

8 Ноември, 2026 14:13 404 14

  • българска полиция-
  • мвр-
  • архангеловден-
  • иван демерджиев-
  • професионален празник

8 ноември е посветен на Свети Архангел Михаил – покровител на служителите на реда. Вътрешният министър Иван Демерджиев определи полицейската служба като призвание

Българската полиция отбелязва професионалния си празник (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Българската полиция отбелязва професионалния си празник на 8 ноември – Архангеловден, посветен на Свети Архангел Михаил, покровител на служителите на реда. По традиция денят е повод за тържествени церемонии, водосвети, награждаване на отличили се полицаи и почит към загиналите при изпълнение на служебните си задължения.

В послание по повод празника министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че българската полиция ежедневно се изправя срещу престъпността, често с риск за живота на служителите. „Това не е длъжност, това е призвание“, посочи той.

Демерджиев призова полицаите да носят униформата с гордост и подчерта, че честта на пагона се защитава всеки ден. Според него служителите на МВР помагат на гражданите и в ситуации, които не винаги са част от преките им задължения.

Празникът има близо век история

Професионалният празник на българската полиция е отбелязан за първи път на 21 ноември 1924 г. по стар стил – в деня на Свети Архангел Михаил. След 1943 г. традицията е прекъсната.

Честването е възстановено през 1994 г. по предложение на Националния полицейски синдикат. С Решение 38 на Министерския съвет от 29 януари 1999 г. 8 ноември е обявен за професионален празник на служителите от Национална служба „Полиция“ на МВР.

В различни структури на МВР празникът традиционно се отбелязва с официални събрания и церемонии, връчване на отличия, празничен водосвет и поднасяне на венци и цветя в памет на служителите, загинали при изпълнение на служебния си дълг.

Източници: bnrnews.bg, dariknews.bg, bta.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пущиня(к)

    3 2 Отговор
    Аааа, затва биле тие четки на "политиците" към куките...

    14:15 08.11.2026

  • 2 Евгени от Алфапласт

    5 2 Отговор
    Тоя, третият, бате! 🤣🤣🤣

    14:16 08.11.2026

  • 3 България е

    5 1 Отговор
    на 4-то място в Европейския съюз (и около 8-о място в по-широки международни класации) с приблизително 421 полицаи на 100 000 души население.Извода си правете сами. Кой ще бачка в тази държава за да покрива бюджетите за заплатите на даскали,доктори,полиция,армия и администрация? КОЙ? Тези хора произвеждат услуги а не материални блага.Как после сиренето да е от мляко и стоките да са български?

    Коментиран от #9, #13

    14:19 08.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Тебе

    0 0 Отговор
    Ще взема да те отбележа професионално навсякъде.

    14:23 08.11.2026

  • 8 Само питам

    6 2 Отговор
    Този с голямото ... как ще ни пази!

    14:23 08.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Честит

    1 3 Отговор
    Празник! Нашите полицаи заслужават поне още сто процента увеличение на заплатите, но тъй като е криза, им дайте педесе!

    14:25 08.11.2026

  • 11 ААА ЯСНО

    4 0 Отговор
    ЩОТО ВЗЕМАТ ДУШИТЕ НА ХОРАТА ЗА ТОВА Е НА АРХАНГЕЛОВ ДЕН!! РАЗБРАХ!!

    14:29 08.11.2026

  • 12 836836836

    4 0 Отговор
    от тюфлек нагоре ! и празна кратуна - е бонус !

    14:30 08.11.2026

  • 13 Фелтфелбел от НАТО

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "България е":

    И в българската армия офицерите и администрацията надвишават численно редовите войници.

    14:31 08.11.2026

  • 14 Троян

    4 0 Отговор
    Тоя третия явно е забременял. Значи псувните хващат ред. За майка му не ми се мисли.

    14:31 08.11.2026

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