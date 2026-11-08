77% от българите очакват по-евтин ток от енергийния преход

77% от българите очакват енергийният преход да доведе до по-стабилни или по-ниски цени на енергията. Това показва проучване на Европейската инвестиционна банка, проведено от Ipsos bva сред 1000 души в България. Допитването е направено между 3 и 25 август 2026 г. и е част от изследване, обхванало 23 000 души във всички 27 държави членки на Европейския съюз.
Близо 69% от анкетираните определят енергийния преход като спешно необходим за страната. За 74% от тях основна полза би била намаляването на зависимостта от внос на петрол и природен газ, а 66% очакват промяната да допринесе за забавяне на климатичните промени.„Енергийният преход трябва да осигури по-достъпна енергия, както и по-голяма независимост“
Това заявява вицепрезидентът на ЕИБ Марек Мора. По думите му инвестициите трябва да помогнат на България да произвежда повече чиста енергия и да укрепи мрежите, които я доставят до домакинствата и бизнеса.
Високите цени вече засягат домакинствата
Данните показват, че очакванията за по-достъпна енергия са свързани с прякото усещане за поскъпването ѝ. 74% от българите казват, че по-високите цени на газа, горивата, отоплението и електроенергията значително са намалили покупателната им способност през последните 12 месеца.
Половината от анкетираните са ограничили разходите си за храна или здраве. 26% са намалили отоплението, а 20% са влезли в дълг, потърсили са финансова помощ или са отложили плащане на сметка за енергия. Делът на хората, посочили подобни затруднения, е сред най-високите в Европейския съюз.
Подкрепа за общи европейски инвестиции
80% от българите подкрепят по-тясното сътрудничество с останалите държави от ЕС за постигане на енергийна независимост. 65% смятат, че страните членки трябва да обединяват финансовите си ресурси за инвестиции в енергийния преход.
87% искат приоритет да бъде даден на нисковъглеродната енергия. Най-често посочвани са слънчевата енергия с 45%, ядрената с 42% и вятърната с 23%.
Ако Европейският съюз се забави с прехода, 75% от българите очакват дългосрочно увеличение на цените на енергията и разходите за живот. 73% виждат риск от по-голяма зависимост от внос на петрол и природен газ. В същото време 63% заявяват, че биха се чувствали по-горди да бъдат европейци, ако ЕС стане енергийно независим.
Източник: bnrnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 77 % НАИВНИЦИ, на
Коментиран от #19
16:43 08.11.2026
2 Ото
16:45 08.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Може ли
16:46 08.11.2026
5 Радев
16:47 08.11.2026
6 А ха
16:49 08.11.2026
7 има по евтини тикви за очакващите
Коментиран от #16
16:49 08.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 червен башибозук
16:50 08.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Може
Коментиран от #13
16:53 08.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 виж за кой гласуваха
До коментар #11 от "Може":за премиер с пълно мнозинство а след това и за президент и помисли дали са толкова или повече?
16:54 08.11.2026
14 ДрайвингПлежър
имаш образно казано ТЕЦ с 60-80 години живот
срещу образно казано ВЕИ с 10 години живот
е как "прехода" да ти е по-евтин, като всеки 10тина години ще правиш инвестиции да го подновяваш?!!! а в същото време ще поддържаш ит някаква форма на ТЕЦ, защото без него не може да гарантираш сигурността на енергетиката?!
безумието води до екстремна бедноития, а тя до смърт
тоест простото заключение е че глупостта убива!
16:55 08.11.2026
15 И Киев е Руски
16:55 08.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Никой
16:57 08.11.2026
18 капитализъма на комунягите
До коментар #12 от "000":цени европейски заплати африкански
Коментиран от #23
16:57 08.11.2026
19 О, Морес
До коментар #1 от "77 % НАИВНИЦИ, на":Да наивност! Младежка наивност ! Но не поради Политиците.От системата е ! А тя се нарича Див Пещерен КАПИТАЛИЗЪМ !
17:01 08.11.2026
20 Бял образован човек
17:01 08.11.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 идиоти вън
17:07 08.11.2026
23 О, Морес
До коментар #18 от "капитализъма на комунягите":Опозицията на Комунягите- деца и внуци на Комуняги+ Брюкселски подлоги-майкопродавци...
Коментиран от #25
17:08 08.11.2026
24 Румен
17:09 08.11.2026
25 имат пари
До коментар #23 от "О, Морес":угаждат си народа да мрие
17:09 08.11.2026
26 Горски
17:10 08.11.2026
27 в България
17:11 08.11.2026
28 ха дано ама надели
17:12 08.11.2026
29 лаик
Коментиран от #39
17:14 08.11.2026
30 До 13тия
Коментиран от #33, #37
17:17 08.11.2026
31 Ахъм
17:19 08.11.2026
32 Голям смях
17:19 08.11.2026
33 така де
До коментар #30 от "До 13тия":но всичко е вече толкова оглозгано и опоскано от комунделите че след някоя и друга година може буквално да се разпадне държавата и сегашната лоша реалност да е като немска романтика?
17:20 08.11.2026
34 Бгг
Те укрите чакат да свършат ракетите на Русия.
17:22 08.11.2026
35 У нас е сбъркана
17:24 08.11.2026
36 Сандо
17:25 08.11.2026
37 ха, ха, ха...
До коментар #30 от "До 13тия":И какво постигнаха като не гласуваха, по добре ли стана? Останаха да гласуват само тези за Йотова и така тя постигна мнозинство без да има някаква конкуренция. Ако гласувалите против Йотова бяха повече тя нямаше да спечели защото мнозинството щеше да се окаже за другия кандидат.
17:27 08.11.2026
38 Дааа
17:27 08.11.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Шарлатани
17:28 08.11.2026
41 Име
17:29 08.11.2026
42 Джамбаза
17:44 08.11.2026
43 1111
ЕС няма как да бъде енергийно независим с вятърни мелници и слънчеви акумулатори. Истината е в петрола и газа, ама те са в Русия. Само луди в тоя ЕС.
17:44 08.11.2026