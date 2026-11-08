77% от българите очакват по-евтин ток от енергийния преход

77% от българите очакват енергийният преход да доведе до по-стабилни или по-ниски цени на енергията. Това показва проучване на Европейската инвестиционна банка, проведено от Ipsos bva сред 1000 души в България. Допитването е направено между 3 и 25 август 2026 г. и е част от изследване, обхванало 23 000 души във всички 27 държави членки на Европейския съюз.

Близо 69% от анкетираните определят енергийния преход като спешно необходим за страната. За 74% от тях основна полза би била намаляването на зависимостта от внос на петрол и природен газ, а 66% очакват промяната да допринесе за забавяне на климатичните промени.

„Енергийният преход трябва да осигури по-достъпна енергия, както и по-голяма независимост“

Това заявява вицепрезидентът на ЕИБ Марек Мора. По думите му инвестициите трябва да помогнат на България да произвежда повече чиста енергия и да укрепи мрежите, които я доставят до домакинствата и бизнеса.

Високите цени вече засягат домакинствата

Данните показват, че очакванията за по-достъпна енергия са свързани с прякото усещане за поскъпването ѝ. 74% от българите казват, че по-високите цени на газа, горивата, отоплението и електроенергията значително са намалили покупателната им способност през последните 12 месеца.

Половината от анкетираните са ограничили разходите си за храна или здраве. 26% са намалили отоплението, а 20% са влезли в дълг, потърсили са финансова помощ или са отложили плащане на сметка за енергия. Делът на хората, посочили подобни затруднения, е сред най-високите в Европейския съюз.

Подкрепа за общи европейски инвестиции

80% от българите подкрепят по-тясното сътрудничество с останалите държави от ЕС за постигане на енергийна независимост. 65% смятат, че страните членки трябва да обединяват финансовите си ресурси за инвестиции в енергийния преход.

87% искат приоритет да бъде даден на нисковъглеродната енергия. Най-често посочвани са слънчевата енергия с 45%, ядрената с 42% и вятърната с 23%.

Ако Европейският съюз се забави с прехода, 75% от българите очакват дългосрочно увеличение на цените на енергията и разходите за живот. 73% виждат риск от по-голяма зависимост от внос на петрол и природен газ. В същото време 63% заявяват, че биха се чувствали по-горди да бъдат европейци, ако ЕС стане енергийно независим.

Източник: bnrnews.bg