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77% от българите очакват по-евтин ток от енергийния преход
  Тема: Енергийна трансформация

77% от българите очакват по-евтин ток от енергийния преход

8 Ноември, 2026 16:38 772 43

  • енергиен преход-
  • енергийни цени-
  • еиб-
  • енергийна независимост-
  • българия

Повечето анкетирани свързват промяната и с по-малка зависимост от вносни горива

77% от българите очакват по-евтин ток от енергийния преход - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

77% от българите очакват енергийният преход да доведе до по-стабилни или по-ниски цени на енергията. Това показва проучване на Европейската инвестиционна банка, проведено от Ipsos bva сред 1000 души в България. Допитването е направено между 3 и 25 август 2026 г. и е част от изследване, обхванало 23 000 души във всички 27 държави членки на Европейския съюз.

Близо 69% от анкетираните определят енергийния преход като спешно необходим за страната. За 74% от тях основна полза би била намаляването на зависимостта от внос на петрол и природен газ, а 66% очакват промяната да допринесе за забавяне на климатичните промени.

„Енергийният преход трябва да осигури по-достъпна енергия, както и по-голяма независимост“

Това заявява вицепрезидентът на ЕИБ Марек Мора. По думите му инвестициите трябва да помогнат на България да произвежда повече чиста енергия и да укрепи мрежите, които я доставят до домакинствата и бизнеса.

Високите цени вече засягат домакинствата

Данните показват, че очакванията за по-достъпна енергия са свързани с прякото усещане за поскъпването ѝ. 74% от българите казват, че по-високите цени на газа, горивата, отоплението и електроенергията значително са намалили покупателната им способност през последните 12 месеца.

Половината от анкетираните са ограничили разходите си за храна или здраве. 26% са намалили отоплението, а 20% са влезли в дълг, потърсили са финансова помощ или са отложили плащане на сметка за енергия. Делът на хората, посочили подобни затруднения, е сред най-високите в Европейския съюз.

Подкрепа за общи европейски инвестиции

80% от българите подкрепят по-тясното сътрудничество с останалите държави от ЕС за постигане на енергийна независимост. 65% смятат, че страните членки трябва да обединяват финансовите си ресурси за инвестиции в енергийния преход.

87% искат приоритет да бъде даден на нисковъглеродната енергия. Най-често посочвани са слънчевата енергия с 45%, ядрената с 42% и вятърната с 23%.

Ако Европейският съюз се забави с прехода, 75% от българите очакват дългосрочно увеличение на цените на енергията и разходите за живот. 73% виждат риск от по-голяма зависимост от внос на петрол и природен газ. В същото време 63% заявяват, че биха се чувствали по-горди да бъдат европейци, ако ЕС стане енергийно независим.

Източник: bnrnews.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 77 % НАИВНИЦИ, на

    28 3 Отговор
    които се дължи управлението на тези измислени политици за които няма закон с който да бъдат осъдени за лъжливи обещания и подигравка с този наивен 77 % суверен !

    Коментиран от #19

    16:43 08.11.2026

  • 2 Ото

    30 3 Отговор
    Пълни глупости

    16:45 08.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Може ли

    32 2 Отговор
    чак такива наивници да има? Не ми се вярва.

    16:46 08.11.2026

  • 5 Радев

    10 4 Отговор
    Още от същото !

    16:47 08.11.2026

  • 6 А ха

    20 4 Отговор
    На 5 ноември,токът за бизнеса в България,беше 26 пъти по-скъп от този в Швеция.

    16:49 08.11.2026

  • 7 има по евтини тикви за очакващите

    15 2 Отговор
    77% от българите очакват по-евтин ток от енергийния преход

    Коментиран от #16

    16:49 08.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 червен башибозук

    8 1 Отговор
    ще има да чакат!

    16:50 08.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Може

    22 2 Отговор
    и така да е според нечие проучване, но все пак не вярвам 77% от българите да са толкова глупави че да очакват по ниски цени на ел енергията.

    Коментиран от #13

    16:53 08.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 виж за кой гласуваха

    3 6 Отговор

    До коментар #11 от "Може":

    за премиер с пълно мнозинство а след това и за президент и помисли дали са толкова или повече?

    16:54 08.11.2026

  • 14 ДрайвингПлежър

    18 2 Отговор
    единственото неизчерпаемо нещо на тоя свят са глупаците!!!

    имаш образно казано ТЕЦ с 60-80 години живот
    срещу образно казано ВЕИ с 10 години живот

    е как "прехода" да ти е по-евтин, като всеки 10тина години ще правиш инвестиции да го подновяваш?!!! а в същото време ще поддържаш ит някаква форма на ТЕЦ, защото без него не може да гарантираш сигурността на енергетиката?!

    безумието води до екстремна бедноития, а тя до смърт
    тоест простото заключение е че глупостта убива!

    16:55 08.11.2026

  • 15 И Киев е Руски

    15 3 Отговор
    Фалшива новина . Никой в България не очаква по евтин ток.Освен микро човеците разхождащи се по жълтите павета

    16:55 08.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Никой

    5 5 Отговор
    Има такива неудачници и те са източните полезни идиоти .

    16:57 08.11.2026

  • 18 капитализъма на комунягите

    8 6 Отговор

    До коментар #12 от "000":

    цени европейски заплати африкански

    Коментиран от #23

    16:57 08.11.2026

  • 19 О, Морес

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "77 % НАИВНИЦИ, на":

    Да наивност! Младежка наивност ! Но не поради Политиците.От системата е ! А тя се нарича Див Пещерен КАПИТАЛИЗЪМ !

    17:01 08.11.2026

  • 20 Бял образован човек

    18 2 Отговор
    Проучването е патологична лъжа и измислица. Няма образован човек, който да подкрепя самоубийствената енергийна политика на ЕС.

    17:01 08.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 идиоти вън

    4 1 Отговор
    Някой знае ли на каква цена продаваме ел. енергия за Украйна и кои продават на Украйбн и кои не и защо?????

    17:07 08.11.2026

  • 23 О, Морес

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "капитализъма на комунягите":

    Опозицията на Комунягите- деца и внуци на Комуняги+ Брюкселски подлоги-майкопродавци...

    Коментиран от #25

    17:08 08.11.2026

  • 24 Румен

    2 1 Отговор
    Оооо.. , даааа..., ама разбира се ..!

    17:09 08.11.2026

  • 25 имат пари

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "О, Морес":

    угаждат си народа да мрие

    17:09 08.11.2026

  • 26 Горски

    13 1 Отговор
    Похарчиха се милиарди само за пропаганда на Зелената сделка,прибраха се още повече за въглеродни емисии. С малка част от тези пари можеше да се инсталират прахо и серо уловители на комините и водни пръскачки на праха от добива и превоза на въглища и да се реши казуса. С останаите пари да се правят ВЕИ и след 20-30г постепенно да се премине към по чисти производства.Така правят в Китай и въпреки че всяка седмица откриват нова централа на въглища,делът на ВЕИ там е по висок от този в Европа.Тук просто се крадът едни пари Закриваме ядренни мощности,за да слагаме перки и солари произведени в Китай с енергия от въглища и други подобни интелектуални екцесии.

    17:10 08.11.2026

  • 27 в България

    3 1 Отговор
    ще е още по евтино не забравяйте ултра полезния боташ на великия вожд?

    17:11 08.11.2026

  • 28 ха дано ама надели

    3 1 Отговор
    Е, ще почакат. Ами няма как цените на енергията да са много по различни от тези на съседите. Иначе всички ще се кандидатират да купуват евтин ток от нас ако тяхното производство излиза по скъпо, а останалите производители имат по високи цени. Така и у нас тока ще поскъпне защото повече ще се изнася навън, където плащат по добре. И изобщо с всички стоки е така, например горивата. Ако при нас е доста по евтино, всички съседи които граничат с нас ще се юрнат да зареждат тук и може даже да стигнем до дефицит. Съвсем конкретен пример е с плодовете и зеленчуците, където нашите производители им е нерентабилно да плащат за прибиране на реколлтата (череши, грозде и др.) заради вноса на евтина продукция със съмнително качаство отвън, а оставят всичко да изгние на полето.

    17:12 08.11.2026

  • 29 лаик

    2 0 Отговор
    Става ясно какво се очаква от "енергийния преход", но не е ясно що е енергиен преход....

    Коментиран от #39

    17:14 08.11.2026

  • 30 До 13тия

    4 2 Отговор
    За Йотова гласуваха 16% от имащите право на вот ! Просто голямата част от населението вече е обезверена, и се е примирила с лошата реалност , затова е пасивна !

    Коментиран от #33, #37

    17:17 08.11.2026

  • 31 Ахъм

    2 0 Отговор
    Като излезе на свободния пазар и започне да плаща по 30-40 цента/kWh, за дневна и нощна, българинът ще заскимти жално.

    17:19 08.11.2026

  • 32 Голям смях

    3 1 Отговор
    Това е невъзможно. В България електроенергията е с най ниска цена. Няма от къде да дойде по ниска при своден пазар. Колкото и доматите.

    17:19 08.11.2026

  • 33 така де

    1 4 Отговор

    До коментар #30 от "До 13тия":

    но всичко е вече толкова оглозгано и опоскано от комунделите че след някоя и друга година може буквално да се разпадне държавата и сегашната лоша реалност да е като немска романтика?

    17:20 08.11.2026

  • 34 Бгг

    2 0 Отговор
    Наивните нека си го чакат. Само че масово не знаят, че токът от ТЕЦ ако ги няма въглеродните емисии е по евтин от соларите.
    Те укрите чакат да свършат ракетите на Русия.

    17:22 08.11.2026

  • 35 У нас е сбъркана

    1 2 Отговор
    политиката в енергетиката. Вместо 1 милион къщи у нас да имат монтирани по 10кВтп солари по покриви и сушини, нашите политици искат да има 20 огромни соларни парка по 500МВтп, да смучат евросубсидии и да стават милионери(пример - Гинка Върбакова). Мощността и в двата ми примера е една и съща - 10 000МВтп. Разликата е, че в тия 1млн. къщи има 1-2млн. бойлери и още толкова акумулиращи печки които ще съхраняват под формата на топлина голяма част от еленергията. Например през деня се пуска бойлер и се загрява с 10кВтч енергия, а зимата и акумулираща печка с 24кВтч. През деня климатиците работят (лятото охлаждат, зимата топлят), пускат се пералнята, сушилнята, съдомиялната от снощи. Остатъка се консумира от домакинството или зарежда акумулатор. Няма нужда да се усилват далекопроводите, хората си консумират тока на място. За вятъра е същото, има едни симпатични ветрогенератори с вертикални цилиндри.

    17:24 08.11.2026

  • 36 Сандо

    2 0 Отговор
    77% са стадото,още живеещи в света на илюзиите,надеждите,лековерието и лъжите.Явно проф. Христов беше абсолютно прав.

    17:25 08.11.2026

  • 37 ха, ха, ха...

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "До 13тия":

    И какво постигнаха като не гласуваха, по добре ли стана? Останаха да гласуват само тези за Йотова и така тя постигна мнозинство без да има някаква конкуренция. Ако гласувалите против Йотова бяха повече тя нямаше да спечели защото мнозинството щеше да се окаже за другия кандидат.

    17:27 08.11.2026

  • 38 Дааа

    2 0 Отговор
    Това "изследване" е 77% лъжа. Българина е здравомислещ. Енергия от волтаици е като Хитър Петър с филията на парата.

    17:27 08.11.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Шарлатани

    1 0 Отговор
    Хубава шега!Евтиния ток го затриха тия дето ни обещават по ниски цени докато ни сервират ток с цена пъти по голяма.Направете проверка колко ток е плащало едно домакинство преди 1989 и колко сега после разделете сегашната сметка на тая от преди 1989 и ще получите колко пъти по скъп е обещания ни евтин ток.

    17:28 08.11.2026

  • 41 Име

    2 0 Отговор
    Щом не са 80% значи, все пак има леко подобрение...

    17:29 08.11.2026

  • 42 Джамбаза

    0 0 Отговор
    Урсула идва във Варна, за да свали цените на тока, нали?

    17:44 08.11.2026

  • 43 1111

    1 0 Отговор
    Нахвърляни някакви взаимно противоречащи си проценти, само глупости, пълен фейк.
    ЕС няма как да бъде енергийно независим с вятърни мелници и слънчеви акумулатори. Истината е в петрола и газа, ама те са в Русия. Само луди в тоя ЕС.

    17:44 08.11.2026

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