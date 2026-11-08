Свлачище отнесе част от улица край строеж в Смолян

Свлачище край строителен обект в смолянския квартал „Невястата“ отнесе част от улица, паркинг и участък от едното пътно платно. Земните маси са се свлекли в изкоп, направен за изграждането на жилищна сграда.

На място са били кметът на Смолян Николай Мелемов, заместник-кметът Мариан Цекова и инженер Атанас Малаков, който отговаря за бедствията и авариите в общината. Община Смолян започва проверка по случая, а участниците в строителството трябва да предприемат спешни мерки за укрепване на ската.

„Всички участници в строителството трябва спешно да предприемат мерки за укрепване на ската“, заяви заместник-кметът Мариан Цекова. Очаква се в понеделник на терена да пристигнат проектантите, за да бъде избрано конкретно техническо решение за обезопасяването.

Причината за свличането се изяснява

Според Лъчезар Цветков, управител на фирма „Валмекс“, ангажирана с укрепването на терена, свличането е причинено от голямото количество дъждовна вода след продължителните валежи. По думите му улицата е отвеждала водата към строителния обект и това е довело до свличането на земните маси.

Цветков смята, че няма опасност за останалата част от улицата и за съседните жилищни сгради. Екипи се мобилизират за укрепителни дейности, но конкретното решение ще бъде съгласувано с проектантите.

Жители оспорват строителството

Повече от десет години жители на квартала се противопоставят на намерението за застрояване на терена. През този период имотът е сменил няколко собственици, а спорът е стигнал до Административния съд в Смолян. Делото е било прекратено поради липса на правен интерес, тъй като тогава проектът е бил само на етап инвестиционно намерение.

Жителката на съседен блок Стефка Маринска, която от години се противопоставя на строителството, заяви, че през 2025 година дружеството е прекратило процедурата, но година по-късно дейностите са започнали. По думите ѝ при одобряването на проекта са допуснати нарушения на градоустройствените изисквания.

Маринска оспорва увеличаването на показателите за застрояване, като посочва, че допустимата височина до кота корниз е била увеличена от 10 на 20 метра. Предвидената сграда е седеметажна, а според нея собствениците на съседните имоти не са били уведомени за промените.

Жителката поставя под съмнение и геоложките проучвания. Тя твърди, че районът е дере с подпочвени води, че в мазета на съседни блокове е прониквала вода и че вече има пукнатини близо до една от сградите.

Жителите отново са подали жалба до Административния съд в Смолян срещу разрешението за строеж и започването на строителните дейности. Очаква се делото да бъде насрочено. Сигнали са подадени и до други компетентни институции, сред които Дирекцията за национален строителен контрол.

Източник: bta.bg