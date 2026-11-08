Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Смолян »
Свлачище отнесе част от улица край строеж в Смолян

Свлачище отнесе част от улица край строеж в Смолян

8 Ноември, 2026 19:15 722 6

  • свлачище-
  • смолян-
  • квартал невястата-
  • строителство-
  • укрепване

Земни маси, паркинг и част от пътното платно са се свлекли в изкоп за жилищна сграда в квартал „Невястата“

Свлачище отнесе част от улица край строеж в Смолян - 1
Снимката е илюстративна. Източник: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Свлачище край строителен обект в смолянския квартал „Невястата“ отнесе част от улица, паркинг и участък от едното пътно платно. Земните маси са се свлекли в изкоп, направен за изграждането на жилищна сграда.

На място са били кметът на Смолян Николай Мелемов, заместник-кметът Мариан Цекова и инженер Атанас Малаков, който отговаря за бедствията и авариите в общината. Община Смолян започва проверка по случая, а участниците в строителството трябва да предприемат спешни мерки за укрепване на ската.

„Всички участници в строителството трябва спешно да предприемат мерки за укрепване на ската“, заяви заместник-кметът Мариан Цекова. Очаква се в понеделник на терена да пристигнат проектантите, за да бъде избрано конкретно техническо решение за обезопасяването.

Причината за свличането се изяснява

Според Лъчезар Цветков, управител на фирма „Валмекс“, ангажирана с укрепването на терена, свличането е причинено от голямото количество дъждовна вода след продължителните валежи. По думите му улицата е отвеждала водата към строителния обект и това е довело до свличането на земните маси.

Цветков смята, че няма опасност за останалата част от улицата и за съседните жилищни сгради. Екипи се мобилизират за укрепителни дейности, но конкретното решение ще бъде съгласувано с проектантите.

Жители оспорват строителството

Повече от десет години жители на квартала се противопоставят на намерението за застрояване на терена. През този период имотът е сменил няколко собственици, а спорът е стигнал до Административния съд в Смолян. Делото е било прекратено поради липса на правен интерес, тъй като тогава проектът е бил само на етап инвестиционно намерение.

Жителката на съседен блок Стефка Маринска, която от години се противопоставя на строителството, заяви, че през 2025 година дружеството е прекратило процедурата, но година по-късно дейностите са започнали. По думите ѝ при одобряването на проекта са допуснати нарушения на градоустройствените изисквания.

Маринска оспорва увеличаването на показателите за застрояване, като посочва, че допустимата височина до кота корниз е била увеличена от 10 на 20 метра. Предвидената сграда е седеметажна, а според нея собствениците на съседните имоти не са били уведомени за промените.

Жителката поставя под съмнение и геоложките проучвания. Тя твърди, че районът е дере с подпочвени води, че в мазета на съседни блокове е прониквала вода и че вече има пукнатини близо до една от сградите.

Жителите отново са подали жалба до Административния съд в Смолян срещу разрешението за строеж и започването на строителните дейности. Очаква се делото да бъде насрочено. Сигнали са подадени и до други компетентни институции, сред които Дирекцията за национален строителен контрол.

Източник: bta.bg


Смолян / България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Жалка

    3 0 Отговор
    Увеличените винетки с 30% са гаранцията за по-бързото пътуване за оня свят!
    Рундьо, Рундьо защо ли не ти похвалим майката и делата?

    Коментиран от #6

    19:21 08.11.2026

  • 2 Ний ша Ва упрайм

    1 0 Отговор
    то причината ясна - неукрепената Дупка в ската! Трее си кръгъл идиот да копаш така

    19:32 08.11.2026

  • 3 Снимката

    4 0 Отговор
    не е ли от свлачището в кв. Аспарухово във Варна ? 🤔

    19:40 08.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ФАКТ

    1 0 Отговор
    РАДЕВ НАБЪРЗО ЗАБРАВИ ЗА БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРИТЕ !!! НЕ СТАВА ЗА НИЩО !!!

    20:24 08.11.2026

  • 6 НЕ РАЗБЕРАХТЕ ЛИ ЧЕ РУНДЮ Е ЕДНА

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Жалка":

    БЕЗГЛАСНА НИИКАКВА БУКВИЧКА . ТОЙ БЕ САМО СТРЪВТА КОЯТО ВИ СЪБРА ВОТА.......

    20:24 08.11.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове