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Найденов: Парламентът трябва да избере нов ВСС
  Тема: Избори

Найденов: Парламентът трябва да избере нов ВСС

8 Ноември, 2026 22:09 381 1

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  • народно събрание-
  • избор на всс

Министърът на правосъдието определи процедурата като ключов приоритет и заяви, че управляващите имат план Б и план С при нов провал на избора

Найденов: Парламентът трябва да избере нов ВСС - 1
Снимка: бТВ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Изборът на нов Висш съдебен съвет трябва да бъде завършен от Народното събрание, заяви министърът на правосъдието Николай Найденов. Парламентът трябва да излъчи 11-те членове от парламентарната квота, като за всеки кандидат са нужни 160 гласа.

Мандатът на настоящия състав е изтекъл преди повече от четири години. Прокурорите вече са избрали своите представители, а съдиите провеждат повторно гласуване за шестима членове от професионалната квота.

На първия вот на 7 ноември нито един от 21 кандидати не е получил повече от половината действителни гласове. При повторното гласуване се избират кандидатите, които са събрали най-много гласове. Право на участие имат 2275 съдии.

Търсят подкрепа за 160 гласа

Найденов посочи „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ като естествени партньори в разговорите за парламентарната квота. По думите му с двете формации са водени принципни разговори за процедурата.

„Този път действително трябва да свършим работата си“, заяви Николай Найденов.

Министърът каза, че целта е във ВСС да бъдат избрани хора без партийни, финансови или други зависимости. Като негативни примери той посочи мрежите за влияние, свързвани с казусите „Осемте джуджета“ и „Нотариуса“.

Според Найденов публичността на процедурата и проверките на кандидатите са основните гаранции за тяхната независимост. Правната комисия е провела близо 13-часово заседание, на което кандидатите са били изслушани, а са били изискани и документи за имущественото им състояние и евентуални зависимости.

План Б и план С при нов провал

Министърът съобщи, че управляващите са предвидили алтернативни варианти, ако парламентът отново не успее да избере своята квота. Той не уточни конкретното съдържание на двата плана, но изрази надежда те да не бъдат прилагани.

Найденов предупреди, че отговорността за провал на процедурата ще бъде на тези, които попречат на формирането на нов състав. Той призова политическите сили да не превръщат избора в заложник на партийни амбиции.

По думите му изборът на ВСС е само първата стъпка от съдебната реформа. Сред обсъжданите промени са ускоряване на наказателните производства, реформа на Инспектората към ВСС и механизми, които да не позволяват ключови органи да продължават да работят години след изтичането на мандатите им.

Източници: bntnews.bg


София / България
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