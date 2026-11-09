Военни колони ще се движат по пътищата до 14 ноември

Военни колони с личен състав и техника от Сухопътните войски ще се придвижват по републиканската пътна и железопътна инфраструктура в периода от 9 до 14 ноември.
Движението е свързано с прибирането на формированията след участието им в тактическото учение „Пирински страж 26“, проведено на учебен полигон „Корен“. Информацията е съобщена от пресцентъра на Министерството на отбраната.
Военна полиция ще съпровожда автоколоните
Автоколоните ще бъдат придвижвани с екипи на Служба „Военна полиция“. В съобщението на военното ведомство се посочва: „Автоколоните ще бъдат съпровождани от екипи на Служба „Военна полиция“.“
Предупреждението се отнася както за движението по републиканската пътна мрежа, така и за транспортирането по железопътната инфраструктура. В публикуваната информация не са посочени конкретни маршрути и часове за преминаване на колоните.
Източници: dariknews.bg, mod.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Военните колони
Коментиран от #3
06:23 09.11.2026
2 БОРУНА ЛОМ
Коментиран от #9
06:23 09.11.2026
3 🇺🇦🇧🇬
До коментар #1 от "Военните колони":Извади си речника и провери значението на думата "съюз"!
Тогава ще разбереш,че дори да не са български(в което се съмнявам),те няма да са "чужди"...
Коментиран от #4
06:27 09.11.2026
4 Бъркаш
До коментар #3 от "🇺🇦🇧🇬":Радвам се че минават читави, защото нашите не стават. Сега разбра ли смисъла.
06:31 09.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 разбийте до последно
06:56 09.11.2026
9 Баш Бацицата
До коментар #2 от "БОРУНА ЛОМ":Да минат, но не могат -там управляват лами и петроханци с пушки. А минат и ще стане: “Лапне сърма - гръмне, лапне сърма - гръмне.” По една стара смешка-скеч от телевизията преди демоникратизацията с главен герой Пътьо Тъпанчев. Това е главният герой, а не артистът, който го играе.
07:07 09.11.2026
10 ВОЙНАТА ДОЙДЕ
07:08 09.11.2026
11 Даааа
07:19 09.11.2026