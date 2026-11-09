Военни колони ще се движат по пътищата до 14 ноември

Военни колони с личен състав и техника от Сухопътните войски ще се придвижват по републиканската пътна и железопътна инфраструктура в периода от 9 до 14 ноември.

Движението е свързано с прибирането на формированията след участието им в тактическото учение „Пирински страж 26“, проведено на учебен полигон „Корен“. Информацията е съобщена от пресцентъра на Министерството на отбраната.

Военна полиция ще съпровожда автоколоните

Автоколоните ще бъдат придвижвани с екипи на Служба „Военна полиция“. В съобщението на военното ведомство се посочва: „Автоколоните ще бъдат съпровождани от екипи на Служба „Военна полиция“.“

Предупреждението се отнася както за движението по републиканската пътна мрежа, така и за транспортирането по железопътната инфраструктура. В публикуваната информация не са посочени конкретни маршрути и часове за преминаване на колоните.

Източници: dariknews.bg, mod.bg