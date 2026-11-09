Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
София »
Военни колони ще се движат по пътищата до 14 ноември

Военни колони ще се движат по пътищата до 14 ноември

9 Ноември, 2026 06:20 585 11

  • сухопътни войски-
  • военна техника-
  • военна полиция-
  • пирински страж 26-
  • полигон корен

Личен състав и техника от Сухопътните войски се прибират след учението „Пирински страж 26“. Автоколоните ще бъдат съпровождани от Военна полиция

Военни колони ще се движат по пътищата до 14 ноември - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Военни колони с личен състав и техника от Сухопътните войски ще се придвижват по републиканската пътна и железопътна инфраструктура в периода от 9 до 14 ноември.

Движението е свързано с прибирането на формированията след участието им в тактическото учение „Пирински страж 26“, проведено на учебен полигон „Корен“. Информацията е съобщена от пресцентъра на Министерството на отбраната.

Военна полиция ще съпровожда автоколоните

Автоколоните ще бъдат придвижвани с екипи на Служба „Военна полиция“. В съобщението на военното ведомство се посочва: „Автоколоните ще бъдат съпровождани от екипи на Служба „Военна полиция“.

Предупреждението се отнася както за движението по републиканската пътна мрежа, така и за транспортирането по железопътната инфраструктура. В публикуваната информация не са посочени конкретни маршрути и часове за преминаване на колоните.

Източници: dariknews.bg, mod.bg


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Военните колони

    10 0 Отговор
    ще са чужди. Нашите са скрап

    Коментиран от #3

    06:23 09.11.2026

  • 2 БОРУНА ЛОМ

    3 1 Отговор
    ДА МИНАТ ПРЕЗ ПЕТРОХАН

    Коментиран от #9

    06:23 09.11.2026

  • 3 🇺🇦🇧🇬

    1 7 Отговор

    До коментар #1 от "Военните колони":

    Извади си речника и провери значението на думата "съюз"!
    Тогава ще разбереш,че дори да не са български(в което се съмнявам),те няма да са "чужди"...

    Коментиран от #4

    06:27 09.11.2026

  • 4 Бъркаш

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "🇺🇦🇧🇬":

    Радвам се че минават читави, защото нашите не стават. Сега разбра ли смисъла.

    06:31 09.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 разбийте до последно

    5 0 Отговор
    пътищата на България, подлоги на акото НАТО !

    06:56 09.11.2026

  • 9 Баш Бацицата

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "БОРУНА ЛОМ":

    Да минат, но не могат -там управляват лами и петроханци с пушки. А минат и ще стане: “Лапне сърма - гръмне, лапне сърма - гръмне.” По една стара смешка-скеч от телевизията преди демоникратизацията с главен герой Пътьо Тъпанчев. Това е главният герой, а не артистът, който го играе.

    07:07 09.11.2026

  • 10 ВОЙНАТА ДОЙДЕ

    1 0 Отговор
    Сбогом България.

    07:08 09.11.2026

  • 11 Даааа

    0 0 Отговор
    Ама на кои сухопътни сили? Ние нямаме такива. Нашите са бутафорни. Американците ще си ходят ли? Ами турците? Те ще се прибират ли или ще ни ,,пазят"? Готви ли се нещо? Какво? Много въпроси...

    07:19 09.11.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове