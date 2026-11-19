Сухопътните войски отбелязват 148 години от създаването си с официална церемония при Пантеона „Майка България“ край село Гургулят. Президентът и върховен главнокомандващ Илияна Йотова ще приеме почетния караул и ще произнесе слово. В района ще бъдат показани въоръжение и военна техника.

Преди церемонията ще се проведе маршът „По стъпките на сливнишките герои“. Той ще започне от Паметника на капитаните в Сливница и ще премине до гранитния монумент „Героите на Сливница“ в центъра на града, преди да продължи към Пантеона „Майка България“.

Нова техника за 61-ва механизирана бригада

Честването тази година съвпада с процеса по обновяване на въоръжението на Сухопътните войски. През ноември във военния завод „ТЕРЕМ“ във Велико Търново са постъпили първите бойни машини „Страйкър“, предназначени за 61-ва механизирана бригада.

Командирът на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков заяви, че новата техника трябва да бъде напълно усвоена до края на 2029 г. „Върви подготовката, включително по отношение разглобяване, сглобяване на цялата машина, целия софтуер. Тези машини ще дадат цялата свързаност. Това е първият пакет от машини“, каза Дешков.

Сухопътните войски очакват и доставката на 90 бойни машини за пехотата, известни като „Драгун“. Проектът включва командни, инженерни, разузнавателни и медицински машини.

Демонстрация срещу дронове край Сливница

В рамките на проявите ще бъде отбелязана и 141-вата годишнина от Сръбско-българската война. На полигон „Сливница“ ще се проведе тренировка и демонстрация на способности на служба „Военна полиция“ за противодействие на дронове. На нея ще присъстват Илияна Йотова и премиерът Румен Радев.

По отношение на останалото въоръжение генерал-майор Деян Дешков заяви: „Надяваме се до края на тази година да имаме друга добра новина по отношение на цялостната ни артилерия, следващата година – и на реактивната артилерия за дълбоко въздействие“.

Източници: bnrnews.bg