Проданов: Бюджетът за 2027 г. свива дефицита и разходите

Проектобюджетът за 2027 г. предвижда свиване на държавните разходи с близо 1 млрд., намаляване на бюджетния дефицит до 3,5% и ограничаване на новия държавен дълг до 8,6 млрд. Това заяви председателят на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание Константин Проданов в ефира на БНТ.
По думите му разходите ще намалеят не само като абсолютна стойност, но и като дял от брутния вътрешен продукт. Той посочи спад от 43,5% на 39,6%, което определи като сериозна консолидация на публичните финанси. Дефицитът на касова основа трябва да бъде свит от 5,7% през тази година на 3,5% през 2027 г.
Проданов заяви, че за първи път от 2021 г. се предвижда намаляване на новия дълг спрямо предходната година. Той сравни планираните 8,6 млрд. с малко под 10 млрд. през предходния период. При представянето на бюджетната рамка правителството посочи нов дълг от около 8,5 млрд. евро, което е близо до числото, цитирано от председателя на бюджетната комисия.
Съкращения в администрацията и публичните дружества
В администрацията вече са направени 5000 съкращения, като още около 2500 души се очаква да бъдат засегнати от оптимизации в публични дружества, каза Проданов. От посочените съкращения 2000 са в Министерството на вътрешните работи.
По представените от правителството параметри на бюджета намаляването на щатните бройки е свързано със съкращаване на разходите за персонал в държавната администрация с 10%. Най-голямо се очаква да бъде намалението в МВР, следвано от Министерството на земеделието и храните и Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
Проданов определи мерките като „истинска административна реформа“ и заяви, че подобно намаляване на администрацията се предприема за първи път от 2016 г. Той каза, че бюджетът трябва да насърчи инвестициите и производството с висока добавена стойност, вместо икономическият растеж да се основава основно на вътрешно потребление, финансирано със заеми.
Отхвърлена е идеята за средства от втория пенсионен стълб
В интервюто Проданов коментира и спора около възможно използване на средства от втория пенсионен стълб. Той заяви, че подобна мярка не е включена в официалния документ, изпратен до Европейската комисия.„Такова нещо не е планирано и не се планира“, каза Константин Проданов.
По думите му не е възможно да знае за всяка идея, обсъждана на експертно ниво в отделните министерства, но ако подобно предложение е съществувало, то не е стигнало до публичния проект на бюджета.
Проектобюджетът беше представен от правителството на 6 ноември. В рамката са заложени и увеличение на заплатите в бюджетния сектор с 5%, ръст на възнагражденията на педагогическите специалисти със 7,5% и увеличение на пенсиите по швейцарското правило.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Уж съкращение на администрация,
Честито на гласувалите за Радев и Йотова.
Коментиран от #14
09:23 09.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Да сметнем!
И това е отделно от гениалният му Боташ!!!
Честито на овцете гласували за него.
09:26 09.11.2026
6 Виждали ли сте
09:26 09.11.2026
7 Истински комсомолец
09:27 09.11.2026
8 Тьотини
09:29 09.11.2026
9 баба Даба много слаба
09:30 09.11.2026
10 Бюджета е на принципа
09:31 09.11.2026
11 Крадлив мафиот
09:33 09.11.2026
12 Бюджета е на принципа
09:34 09.11.2026
13 фаокие
09:38 09.11.2026
14 оня с коня
До коментар #2 от "Уж съкращение на администрация,":Колко отвратителни са безродните евроатлантици
09:38 09.11.2026
15 Тквоча де е
09:40 09.11.2026
16 Анонимен
09:44 09.11.2026
17 А бе
09:46 09.11.2026
18 Аха
09:54 09.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Госあ
10:16 09.11.2026