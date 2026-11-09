Проданов: Бюджетът за 2027 г. свива дефицита и разходите

Проектобюджетът за 2027 г. предвижда свиване на държавните разходи с близо 1 млрд., намаляване на бюджетния дефицит до 3,5% и ограничаване на новия държавен дълг до 8,6 млрд. Това заяви председателят на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание Константин Проданов в ефира на БНТ.

По думите му разходите ще намалеят не само като абсолютна стойност, но и като дял от брутния вътрешен продукт. Той посочи спад от 43,5% на 39,6%, което определи като сериозна консолидация на публичните финанси. Дефицитът на касова основа трябва да бъде свит от 5,7% през тази година на 3,5% през 2027 г.

Проданов заяви, че за първи път от 2021 г. се предвижда намаляване на новия дълг спрямо предходната година. Той сравни планираните 8,6 млрд. с малко под 10 млрд. през предходния период. При представянето на бюджетната рамка правителството посочи нов дълг от около 8,5 млрд. евро, което е близо до числото, цитирано от председателя на бюджетната комисия.

Съкращения в администрацията и публичните дружества

В администрацията вече са направени 5000 съкращения, като още около 2500 души се очаква да бъдат засегнати от оптимизации в публични дружества, каза Проданов. От посочените съкращения 2000 са в Министерството на вътрешните работи.

По представените от правителството параметри на бюджета намаляването на щатните бройки е свързано със съкращаване на разходите за персонал в държавната администрация с 10%. Най-голямо се очаква да бъде намалението в МВР, следвано от Министерството на земеделието и храните и Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Проданов определи мерките като „истинска административна реформа“ и заяви, че подобно намаляване на администрацията се предприема за първи път от 2016 г. Той каза, че бюджетът трябва да насърчи инвестициите и производството с висока добавена стойност, вместо икономическият растеж да се основава основно на вътрешно потребление, финансирано със заеми.

Отхвърлена е идеята за средства от втория пенсионен стълб

В интервюто Проданов коментира и спора около възможно използване на средства от втория пенсионен стълб. Той заяви, че подобна мярка не е включена в официалния документ, изпратен до Европейската комисия.

„Такова нещо не е планирано и не се планира“, каза Константин Проданов.

По думите му не е възможно да знае за всяка идея, обсъждана на експертно ниво в отделните министерства, но ако подобно предложение е съществувало, то не е стигнало до публичния проект на бюджета.

Проектобюджетът беше представен от правителството на 6 ноември. В рамката са заложени и увеличение на заплатите в бюджетния сектор с 5%, ръст на възнагражденията на педагогическите специалисти със 7,5% и увеличение на пенсиите по швейцарското правило.