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Проданов: Бюджетът за 2027 г. свива дефицита и разходите

Проданов: Бюджетът за 2027 г. свива дефицита и разходите

9 Ноември, 2026 09:20 584 20

  • бюджет 2027-
  • константин проданов-
  • бюджетен дефицит-
  • държавен дълг-
  • администрация

Предвиждат се близо 1 млрд. по-ниски разходи, 5000 съкращения в администрацията и нов дълг от 8,6 млрд

Проданов: Бюджетът за 2027 г. свива дефицита и разходите - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Проектобюджетът за 2027 г. предвижда свиване на държавните разходи с близо 1 млрд., намаляване на бюджетния дефицит до 3,5% и ограничаване на новия държавен дълг до 8,6 млрд. Това заяви председателят на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание Константин Проданов в ефира на БНТ.

По думите му разходите ще намалеят не само като абсолютна стойност, но и като дял от брутния вътрешен продукт. Той посочи спад от 43,5% на 39,6%, което определи като сериозна консолидация на публичните финанси. Дефицитът на касова основа трябва да бъде свит от 5,7% през тази година на 3,5% през 2027 г.

Проданов заяви, че за първи път от 2021 г. се предвижда намаляване на новия дълг спрямо предходната година. Той сравни планираните 8,6 млрд. с малко под 10 млрд. през предходния период. При представянето на бюджетната рамка правителството посочи нов дълг от около 8,5 млрд. евро, което е близо до числото, цитирано от председателя на бюджетната комисия.

Съкращения в администрацията и публичните дружества

В администрацията вече са направени 5000 съкращения, като още около 2500 души се очаква да бъдат засегнати от оптимизации в публични дружества, каза Проданов. От посочените съкращения 2000 са в Министерството на вътрешните работи.

По представените от правителството параметри на бюджета намаляването на щатните бройки е свързано със съкращаване на разходите за персонал в държавната администрация с 10%. Най-голямо се очаква да бъде намалението в МВР, следвано от Министерството на земеделието и храните и Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Проданов определи мерките като „истинска административна реформа“ и заяви, че подобно намаляване на администрацията се предприема за първи път от 2016 г. Той каза, че бюджетът трябва да насърчи инвестициите и производството с висока добавена стойност, вместо икономическият растеж да се основава основно на вътрешно потребление, финансирано със заеми.

Отхвърлена е идеята за средства от втория пенсионен стълб

В интервюто Проданов коментира и спора около възможно използване на средства от втория пенсионен стълб. Той заяви, че подобна мярка не е включена в официалния документ, изпратен до Европейската комисия.

„Такова нещо не е планирано и не се планира“, каза Константин Проданов.

По думите му не е възможно да знае за всяка идея, обсъждана на експертно ниво в отделните министерства, но ако подобно предложение е съществувало, то не е стигнало до публичния проект на бюджета.

Проектобюджетът беше представен от правителството на 6 ноември. В рамката са заложени и увеличение на заплатите в бюджетния сектор с 5%, ръст на възнагражденията на педагогическите специалисти със 7,5% и увеличение на пенсиите по швейцарското правило.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Уж съкращение на администрация,

    9 2 Отговор
    свиване на разходи а пак почти 9 милиарда борчове.
    Честито на гласувалите за Радев и Йотова.

    Коментиран от #14

    09:23 09.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Да сметнем!

    8 2 Отговор
    За година и осем месеца Радев ще ни заборчи с почти 18 милиарда!!!
    И това е отделно от гениалният му Боташ!!!
    Честито на овцете гласували за него.

    09:26 09.11.2026

  • 6 Виждали ли сте

    7 1 Отговор
    прогресивен бастун?

    09:26 09.11.2026

  • 7 Истински комсомолец

    8 2 Отговор
    Позастарал гелосан комсомолец, научил опорките наизуст. Потомствен лъжец и лапач па готово. Много беше жалък , но мишока мунчо се крие даже и зад подобни.

    09:27 09.11.2026

  • 8 Тьотини

    7 1 Отговор
    мъпети!

    09:29 09.11.2026

  • 9 баба Даба много слаба

    5 0 Отговор
    В България само с дълги дългове ли ще живеем?!

    09:30 09.11.2026

  • 10 Бюджета е на принципа

    9 2 Отговор
    Разделяй и владей. Две Българии има. Или спирате всички кранчета или нито едно. Това вашето на нищо не го прилича. Грозна картинка натофска.

    09:31 09.11.2026

  • 11 Крадлив мафиот

    7 1 Отговор
    Къде са парите

    09:33 09.11.2026

  • 12 Бюджета е на принципа

    9 0 Отговор
    Разделяй и владей. И лапаме и бягаме. Докато се усетят и сме по островите. Киро Харвард го каза но те да едно котило. Шарлатани са.

    09:34 09.11.2026

  • 13 фаокие

    6 1 Отговор
    Продане, я ни кажи как става тази работа, и парите ги няма- ограбени са, и виновни няма??? Как ги правите тези работи бре??? Значи казвате че 2,5 милиарда евро са ограбени и са харчени без разрешение, а в същото време разбойниците не са в затвора??? Ти ли си лъжец, летеца ли или само препирате крадците??? Кой ограби българите??? Къде са милиардите??? Това ни кажете и не ни занимаваите с фалшиви писма и кои с кого си е говорил. Къде са милиардите дето са ограбени, това искаме да знаем

    09:38 09.11.2026

  • 14 оня с коня

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Уж съкращение на администрация,":

    Колко отвратителни са безродните евроатлантици

    09:38 09.11.2026

  • 15 Тквоча де е

    3 2 Отговор
    да даде малко разяснения по новия биджет. Тиквата много ги разбира нещата с парите

    09:40 09.11.2026

  • 16 Анонимен

    3 1 Отговор
    ОСТАВКА КРАДЦИ ЧЕРВЕНИ И СЪД ЗА ВАС

    09:44 09.11.2026

  • 17 А бе

    5 0 Отговор
    Съкращавайте тия на заплата,пенсия и телк,че имат и натрупани дни отпуск защото много работили-УЖ

    09:46 09.11.2026

  • 18 Аха

    4 1 Отговор
    Свива дефицита от 3% при Желязков на 4,2% при Мунчо. .Тези работят с обратна математика.

    09:54 09.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Госあ

    0 0 Отговор
    Иначе, Радев трябва да действа като генерал! С твърда ръка да изрине петроханци и гербаджии с гонения и репресии, докато са се свили. Да смени данъчната система с прогресивно облагане, да реже с голямата ножица паразитите и да стартира големи инфраструктурни проекти като АЕЦ Белене! Поне енергетиката да закрепи! И демократични закони като този в САЩ за НПОтата

    10:16 09.11.2026

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