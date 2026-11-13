Дете погълна накрайник от химикалка, откараха го с хеликоптер

Дете е транспортирано по спешност с медицински хеликоптер, след като погълнало метален накрайник от химикалка по време на междучасие. Чуждото тяло попаднало в десния бронх на белия дроб и създало опасност от сериозни затруднения в дишането.

Детето било прието в болницата в Разлог, където състоянието му било оценено от началника на отделението по детски болести д-р Мариана Боткова. Заради риска от усложнения бил организиран спешен транспорт до специализирано лечебно заведение, където металният предмет да бъде отстранен.

Лошото време променило маршрута

Първоначално медицинският хеликоптер трябвало да откара детето в София. Заради неблагоприятните метеорологични условия маршрутът бил променен към Пловдив.

„Организирах въздушен транспорт първоначално за София, но поради лоши метеорологични условия хеликоптерът беше пренасочен за Пловдив“, обясни д-р Мариана Боткова.

Детето вече е в стабилно състояние. Допълнителни подробности за отстраняването на металния накрайник не са посочени.

Източници: nova.bg