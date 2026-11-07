Превозвачи протестираха заради затворения път към Велинград

Превозвачи от района на Белица и Якоруда излязоха на протест заради забраната за движение на камиони по главния път към Велинград. Ограничението е въведено след срутване на едното платно в участъка преди около седмица.
Леките автомобили преминават по трасе встрани от свлачището, но за тежкотоварните превозни средства това не е възможно. За тях е определен обходен маршрут, който удължава пътуването с повече от 140 километра и увеличава разходите за гориво на транспортните фирми.
Превозвачите искат премахване на знака
Шофьорите настояват ограничението за камиони над 12 тона да бъде отменено. Според тях край свлачището е насипан материал и преминаването на тежкотоварни автомобили е възможно.
Мраценков уточни, че подкрепя забраната, когато пътната ситуация действително налага това, но смята, че в конкретния участък тя е излишна. По думите му преминаването край срутилото се платно вече е възможно.
Друг превозвач, Ибрахим Османов, заяви, че ограничението поставя работниците и транспортните фирми в тежко положение. Той твърди, че полицията отнема шофьорски книжки и сваля регистрационни табели на камиони, които преминават по затворения участък.„Нашето искане за момента е да се махне знакът“, посочи Османов.
Не е обявен срок за пускане на камионите
Заради срутването е необходим сериозен ремонт на пътя. За леките автомобили е намерено временно трасе, но тежкотоварният трафик остава отклонен по обходния маршрут. По информация на БНТ Областното пътно управление в Благоевград не се е ангажирало със срок за възстановяване на движението на камиони.
До решаването на проблема превозвачите ще продължат да използват по-дългия маршрут, докато ограничението за превозни средства над 12 тона остава в сила.
Източници: nova.bg, bntnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гробар
20:22 07.11.2026
2 Тираджия
20:41 07.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Банцко
21:10 07.11.2026