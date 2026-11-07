Превозвачи протестираха заради затворения път към Велинград

Превозвачи от района на Белица и Якоруда излязоха на протест заради забраната за движение на камиони по главния път към Велинград. Ограничението е въведено след срутване на едното платно в участъка преди около седмица.

Леките автомобили преминават по трасе встрани от свлачището, но за тежкотоварните превозни средства това не е възможно. За тях е определен обходен маршрут, който удължава пътуването с повече от 140 километра и увеличава разходите за гориво на транспортните фирми.

Превозвачите искат премахване на знака

Шофьорите настояват ограничението за камиони над 12 тона да бъде отменено. Според тях край свлачището е насипан материал и преминаването на тежкотоварни автомобили е възможно.

„Преминава се спокойно и не разбирам защо е поставен този знак за ограничение от 12 тона“, заяви превозвачът Павлин Мраценков.

Мраценков уточни, че подкрепя забраната, когато пътната ситуация действително налага това, но смята, че в конкретния участък тя е излишна. По думите му преминаването край срутилото се платно вече е възможно.

Друг превозвач, Ибрахим Османов, заяви, че ограничението поставя работниците и транспортните фирми в тежко положение. Той твърди, че полицията отнема шофьорски книжки и сваля регистрационни табели на камиони, които преминават по затворения участък.

Не е обявен срок за пускане на камионите

„Нашето искане за момента е да се махне знакът“, посочи Османов.

Заради срутването е необходим сериозен ремонт на пътя. За леките автомобили е намерено временно трасе, но тежкотоварният трафик остава отклонен по обходния маршрут. По информация на БНТ Областното пътно управление в Благоевград не се е ангажирало със срок за възстановяване на движението на камиони.

До решаването на проблема превозвачите ще продължат да използват по-дългия маршрут, докато ограничението за превозни средства над 12 тона остава в сила.

Източници: nova.bg, bntnews.bg