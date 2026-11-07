Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Благоевград »
Превозвачи протестираха заради затворения път към Велинград
  Тема: Трафик

Превозвачи протестираха заради затворения път към Велинград

7 Ноември, 2026 20:15 665 4

  • пътят към велинград-
  • белица-
  • якоруда-
  • превозвачи-
  • свлачище

Камионите са ограничени заради срутване на едното платно, а обходният маршрут е с над 140 километра по-дълъг

Превозвачи протестираха заради затворения път към Велинград - 1
Кадър: NOVA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Превозвачи от района на Белица и Якоруда излязоха на протест заради забраната за движение на камиони по главния път към Велинград. Ограничението е въведено след срутване на едното платно в участъка преди около седмица.

Леките автомобили преминават по трасе встрани от свлачището, но за тежкотоварните превозни средства това не е възможно. За тях е определен обходен маршрут, който удължава пътуването с повече от 140 километра и увеличава разходите за гориво на транспортните фирми.

Превозвачите искат премахване на знака

Шофьорите настояват ограничението за камиони над 12 тона да бъде отменено. Според тях край свлачището е насипан материал и преминаването на тежкотоварни автомобили е възможно.

„Преминава се спокойно и не разбирам защо е поставен този знак за ограничение от 12 тона“, заяви превозвачът Павлин Мраценков.

Мраценков уточни, че подкрепя забраната, когато пътната ситуация действително налага това, но смята, че в конкретния участък тя е излишна. По думите му преминаването край срутилото се платно вече е възможно.

Друг превозвач, Ибрахим Османов, заяви, че ограничението поставя работниците и транспортните фирми в тежко положение. Той твърди, че полицията отнема шофьорски книжки и сваля регистрационни табели на камиони, които преминават по затворения участък.

„Нашето искане за момента е да се махне знакът“, посочи Османов.

Не е обявен срок за пускане на камионите

Заради срутването е необходим сериозен ремонт на пътя. За леките автомобили е намерено временно трасе, но тежкотоварният трафик остава отклонен по обходния маршрут. По информация на БНТ Областното пътно управление в Благоевград не се е ангажирало със срок за възстановяване на движението на камиони.

До решаването на проблема превозвачите ще продължат да използват по-дългия маршрут, докато ограничението за превозни средства над 12 тона остава в сила.

Източници: nova.bg, bntnews.bg


Благоевград / България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гробар

    7 2 Отговор
    Това са дървените мафиоти. Искат по-лесно да извозват дървения материал от незаконната сеч. Чорапа се прави на ударен докато дървената мафия безчинства.

    20:22 07.11.2026

  • 2 Тираджия

    6 1 Отговор
    Абе какви фабрики и заводи има в Белица и Якоруда, че достъпа на 40 тони композиции е затруднен? Не може ли тия бибендарници да са на паркинг в Пазарджик или Благоевград? Като падне сняг влиза забрана в същия тонаж (12 тона) и без ремаркета- тогава спазват!

    20:41 07.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Банцко

    1 0 Отговор
    Протестиращите са от ДПС Ново Начало този със сунитската брада е ходжата на село Кузьово Изпратени са от кмета на Община Белица Радослав Ревански

    21:10 07.11.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове