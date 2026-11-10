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Полицаи ескортираха родилка до болница в Пазарджик

Полицаи ескортираха родилка до болница в Пазарджик

10 Ноември, 2026 10:02 989 22

  • пазарджик-
  • септември-
  • родилка-
  • мвр-
  • ветрен дол

Автопатрул осигури коридор за автомобил, в който жена започнала да ражда по време на пътуване от Ракитово

Полицаи ескортираха родилка до болница в Пазарджик - 1
Снимка: МВР Пазарджик
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Двама полицаи от Районното управление в Септември са осигурили коридор до Пазарджик за автомобил с жена, която започнала да ражда по време на пътуването. Случаят е станал в събота вечерта, малко преди 22:00 часа, край село Ветрен дол.

Автопатрулът бил разположен по направленията Варвара–Велинград и Септември. Към полицаите се приближил притеснен водач, който обяснил, че пътува от Ракитово. В автомобила били бременната му съпруга, 5-годишното им дете и възрастна роднина.

Жената вече започнала да ражда и се нуждаела от бързо транспортиране до лечебно заведение в Пазарджик. Патрулът бил в състав от младши автоконтрольорите Кирил Николов и Емил Попов от Районното управление в Септември.

След като уведомили оперативния дежурен, двамата полицаи включили светлинната и звуковата сигнализация на служебния автомобил и повели колата с родилката. Така семейството успяло да стигне бързо до Пазарджик, където жената била приета в родилното отделение на МБАЛ „Хигия“.

По-късно полицаите разбрали, че раждането е минало успешно. На бял свят се появило момченце, което родителите нарекли Александър.

Областната дирекция на МВР в Пазарджик и Районното управление в Септември са поздравили семейството с раждането на детето и са му пожелали да расте здраво и обичано. Данни за състоянието на майката и бебето не са посочени.


Пазарджик / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Защо

    5 13 Отговор
    Комунистите не искат да увеличат заплатите на тези момчета? Това е чиста дискриминация, за всички има а за тях няма!

    Коментиран от #4

    10:04 10.11.2026

  • 2 Сега

    7 5 Отговор
    Трябва да разберем какви скъпоплатени герои ли си имаме.....докато се чудим къде са били тази сутрин в мъглата на Тракия ?

    10:06 10.11.2026

  • 3 хъхъ

    7 5 Отговор
    Чудят се как да оправдаят наглите си искания за увеличение на заплатите...

    10:06 10.11.2026

  • 4 Щот

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "Защо":

    На комунис вяра да нямаш. Много лъжат от едно време още.

    10:08 10.11.2026

  • 5 Има още добри хора

    9 1 Отговор
    Има и хубави новини. Прекрасни мъже са двамата полицаи, да са живи и здрави!

    10:08 10.11.2026

  • 6 ЗА 6000 ЕВРО ЗАПЛАТА АЗ ША Я

    5 5 Отговор
    ЗПЛОДЯ, ИЗРОДЯ ТАЯ ЖЕНА И ША И ГЛЕДАМ ДЕЦАТА...

    10:09 10.11.2026

  • 7 Наглите

    3 3 Отговор
    Комунисти са предприели цяла кампания срещу МВР, защото са некадърни да си вържат бюджета! Всеки ден пускат статии в които плебеите да врещят за чуждите пари, както и анкета дали МВР да вземат увеличение! Колко тъпо по комунистически, в цял свят всички мразят МВР!

    10:11 10.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Троян

    5 2 Отговор
    Не обичам ченгетата, но във тоя случай браво. И сред тях има хора.

    Коментиран от #11

    10:18 10.11.2026

  • 10 Гост

    5 1 Отговор
    Тази помощ е нещо нормално в загниващият Запад,браво че младите полицаи бързо влизат в час..

    Коментиран от #14

    10:18 10.11.2026

  • 11 „Кърнаре”

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Троян":

    Ко са Ви сторили....🤔
    Глоба с фиш(риба).

    Коментиран от #15

    10:25 10.11.2026

  • 12 незнайко

    3 0 Отговор
    От време на време има и добри новини в това мътно време !

    10:28 10.11.2026

  • 13 звучи просто невероятно

    2 2 Отговор
    Не може да бъде!Защо полицаи са помогнали на гражданка?

    10:28 10.11.2026

  • 14 незнайко

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Гост":

    На снимката не си личи да са млади, но пожеланието Ви е добро .

    10:30 10.11.2026

  • 15 Троян

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "„Кърнаре”":

    Нищо не са ми сторили. Бях забравил да пусна фаровете посред бял ден. Щрафосаха ме по каналния ред. Що да ги обичам?

    10:32 10.11.2026

  • 16 обигран евромилиционер

    0 2 Отговор
    Още са млади и се натягат.За една снимка по медиите да се разкарвам с родилка.Да не съм ку ку.

    10:35 10.11.2026

  • 17 минимално с по 1000 еврака

    0 2 Отговор
    Е сега вече ще трябва да им вдигаме заплатите.Ето работят момчетата на терен.

    10:37 10.11.2026

  • 18 Още 1 хлебарка в пазаржишко

    2 2 Отговор
    Там бели хора нема

    10:47 10.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

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