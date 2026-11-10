Полицаи ескортираха родилка до болница в Пазарджик

Двама полицаи от Районното управление в Септември са осигурили коридор до Пазарджик за автомобил с жена, която започнала да ражда по време на пътуването. Случаят е станал в събота вечерта, малко преди 22:00 часа, край село Ветрен дол.
Автопатрулът бил разположен по направленията Варвара–Велинград и Септември. Към полицаите се приближил притеснен водач, който обяснил, че пътува от Ракитово. В автомобила били бременната му съпруга, 5-годишното им дете и възрастна роднина.
Жената вече започнала да ражда и се нуждаела от бързо транспортиране до лечебно заведение в Пазарджик. Патрулът бил в състав от младши автоконтрольорите Кирил Николов и Емил Попов от Районното управление в Септември.
След като уведомили оперативния дежурен, двамата полицаи включили светлинната и звуковата сигнализация на служебния автомобил и повели колата с родилката. Така семейството успяло да стигне бързо до Пазарджик, където жената била приета в родилното отделение на МБАЛ „Хигия“.
По-късно полицаите разбрали, че раждането е минало успешно. На бял свят се появило момченце, което родителите нарекли Александър.
Областната дирекция на МВР в Пазарджик и Районното управление в Септември са поздравили семейството с раждането на детето и са му пожелали да расте здраво и обичано. Данни за състоянието на майката и бебето не са посочени.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Защо
Коментиран от #4
10:04 10.11.2026
2 Сега
10:06 10.11.2026
3 хъхъ
10:06 10.11.2026
4 Щот
До коментар #1 от "Защо":На комунис вяра да нямаш. Много лъжат от едно време още.
10:08 10.11.2026
5 Има още добри хора
10:08 10.11.2026
6 ЗА 6000 ЕВРО ЗАПЛАТА АЗ ША Я
10:09 10.11.2026
7 Наглите
10:11 10.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Троян
Коментиран от #11
10:18 10.11.2026
10 Гост
Коментиран от #14
10:18 10.11.2026
11 „Кърнаре”
До коментар #9 от "Троян":Ко са Ви сторили....🤔
Глоба с фиш(риба).
Коментиран от #15
10:25 10.11.2026
12 незнайко
10:28 10.11.2026
13 звучи просто невероятно
10:28 10.11.2026
14 незнайко
До коментар #10 от "Гост":На снимката не си личи да са млади, но пожеланието Ви е добро .
10:30 10.11.2026
15 Троян
До коментар #11 от "„Кърнаре”":Нищо не са ми сторили. Бях забравил да пусна фаровете посред бял ден. Щрафосаха ме по каналния ред. Що да ги обичам?
10:32 10.11.2026
16 обигран евромилиционер
10:35 10.11.2026
17 минимално с по 1000 еврака
10:37 10.11.2026
18 Още 1 хлебарка в пазаржишко
10:47 10.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.