Полицаи ескортираха родилка до болница в Пазарджик

Двама полицаи от Районното управление в Септември са осигурили коридор до Пазарджик за автомобил с жена, която започнала да ражда по време на пътуването. Случаят е станал в събота вечерта, малко преди 22:00 часа, край село Ветрен дол.

Автопатрулът бил разположен по направленията Варвара–Велинград и Септември. Към полицаите се приближил притеснен водач, който обяснил, че пътува от Ракитово. В автомобила били бременната му съпруга, 5-годишното им дете и възрастна роднина.

Жената вече започнала да ражда и се нуждаела от бързо транспортиране до лечебно заведение в Пазарджик. Патрулът бил в състав от младши автоконтрольорите Кирил Николов и Емил Попов от Районното управление в Септември.

След като уведомили оперативния дежурен, двамата полицаи включили светлинната и звуковата сигнализация на служебния автомобил и повели колата с родилката. Така семейството успяло да стигне бързо до Пазарджик, където жената била приета в родилното отделение на МБАЛ „Хигия“.

По-късно полицаите разбрали, че раждането е минало успешно. На бял свят се появило момченце, което родителите нарекли Александър.

Областната дирекция на МВР в Пазарджик и Районното управление в Септември са поздравили семейството с раждането на детето и са му пожелали да расте здраво и обичано. Данни за състоянието на майката и бебето не са посочени.