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Катя Ивкова: 11 загинали и 46 ранени при катастрофата на „Тракия“ (ОБНОВЕНА)
  Тема: Трафик

Катя Ивкова: 11 загинали и 46 ранени при катастрофата на „Тракия“ (ОБНОВЕНА)

10 Ноември, 2026 13:46 8 253 165

  • катастрофа на тракия-
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  • катя ивкова-
  • пътна безопасност

Десет души са починали на място, а двама са загубили живота си в болници. Лечебни заведения в няколко града са в готовност да приемат пострадали

Катя Ивкова: 11 загинали и 46 ранени при катастрофата на „Тракия“ (ОБНОВЕНА) - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

11 души са загинали, а 46 са пострдалите при тежката катастрофа край Зимница. Това съобщиха официално от министерство на здравеопазването към 11.30 часа. Пострадалите са настанени в болници в Сливен, Ямбол и Бургас. Един от ранените в Бургас е в тежко състояние и е в операционна. Разчистването на мястото на инцидента продължава, като окончателният брой на жертвите ще стане ясен след приключването му.

По последни данни общо 46 души са настанени в болници в Сливен, Ямбол и Бургас.

Сливен – 27 души: 18 в МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ и 9 във ВМА – Сливен.   

Ямбол – 12 души в болница Свети Понталеймон 

Бургас – 7 души: 4 в МБАЛ „Дева Мария“ и 3 в МБАЛ „Сърце и мозък“. 

Сред пострадалите в Бургас има пациент в тежко състояние, който е в операционна, както и пациент с тежка гръдна травма.

86 превозни средства са участвали във верижната катастрофа край Зимница

По информация на спешните екипи на мястото на инцидента вече няма ранени, които да очакват транспортиране.

Болниците в Стара Загора, Пловдив, Хасково и София остават в готовност да приемат пострадали при необходимост.

Към момента официално съобщеният брой на загиналите е 11 души: 10 загинали на мястото на инцидента.  Един е починал в болница в Ямбол. 

Възможно е броят на загиналите да нарасне след приключване на разчистването, уточняват от министерството на здравеопазването.

Медицински хеликоптер е излетял от Сливен, но не е успял да кацне поради гъста мъгла. Екипите на въздушната линейка са транспортирани с полицейски автомобили до мястото на инцидента и са се включили в спасителната операция. Те остават в оперативна готовност.

"Обстановка на мястото на инцидента остава динамична.

Към момента е разчистена приблизително половината от терена. Предстои най-трудният етап от операцията - разрязването и разчистването на автомобилите, които са струпани един върху друг.

Окончателният брой на загиналите ще може да бъде установен едва след приключване на разчистването" пишат още от здравно министерство.

Във всички лечебни заведения, в които са настанени пострадали, са осигурени достатъчни количества кръв. При необходимост ще бъдат осигурени допълнителни количествa.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Рамбо

    47 173 Отговор
    Благодарение на Боташистките миротворци вадени от Чорапа и Идиотова, за един ден българите дадоха повече жертви, отколкото украинските защитници за месец.

    Коментиран от #10, #12, #56, #59, #61, #65, #75, #93, #102

    12:40 10.11.2026

  • 3 Даа⁷

    186 17 Отговор
    Не само мъглата е виновна! Магистралите на Боко и Шиши са в изключително лошо състояние! Кога ще им се потърси отговорност за кражбите? Чакаме с нетърпение съдебната реформа, за да има надежда за справедливост и възмездие!!!

    Коментиран от #90

    12:40 10.11.2026

  • 4 !!!!!

    93 1 Отговор
    Страшно!

    Коментиран от #118

    12:41 10.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 От Нищо ! - НЕЩО !

    12 17 Отговор
    От Главата Си !

    Си Пати !

    Никаква Милост !

    Да Си плащат !

    За Тарикатлъка !

    12:41 10.11.2026

  • 7 боко шишев радев

    29 77 Отговор
    да живее кпсс-бкп и техниге магистрали-убийци!

    Коментиран от #17

    12:42 10.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 🦉🦉🦉🦉

    94 9 Отговор

    До коментар #2 от "Рамбо":

    Ех, РАНБО С ИЛЕК, какво общо има властта с ТВОЯТА некадърност зад волана ❗

    Коментиран от #16

    12:45 10.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Кучето на Мими 🐕

    22 4 Отговор
    Бог да ги прости,и Козлодуйският да ги оплаче!
    💥🕌💞🕌💥

    12:46 10.11.2026

  • 14 Споко, Патриархът ще отслужи молебен

    30 44 Отговор
    за зверската, масова, верижна, катастрофа на Магистрала Тракия. Министър Демерджиев ще отиде на някое и друго Погребение на загиналите на Магистрала Тракия и ще се разреве като някоя Селска Лелка отишла на погребението на Съседа.

    Реални мерки против Катастрофи в гъста Мъгла няма, нямаше и няма да има, въпросът е, Има ли Пилот в Самолетът?

    Е, тва никога не е било в България, в мъгла тенденцията на шофьора е да кара неусетно с по голяма скорост, ако си погледне километража човек ще установи че кара с 10/15 до 20 мили по бързо, колкото по гъста е мъглата, толкова е по голям рискът от верижни катастрофи.

    В белите Държави има Светещи
    Електронни Signs/Табла които оповестяват и предупреждават водачите на Превозни Средства за:
    Обледяване на Мостове, за Поледици на Пътя High Way or secondary, и за Гъста Мъгла и Нарушена Видимост.

    На Територията МВР, Министър Демерджиев, Ганчо и Българският Добитък спят в Зимен Сън.
    Спете спокойно Българи Държавата се грижи за Вас.

    Моите съболезнования на всички загинали и ранени в касапницата на Магистрала Тракия, причинена от Гъстата Мъгла, Безхаберието на Българската Държава, неумението и незнанието на Ганчо да шофира в Мъглата.

    Спете спокойно българи, Министър Демерджиев и МВР Ви пази.

    Коментиран от #48

    12:46 10.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 🦉🦉🦉🦉

    76 9 Отговор

    До коментар #7 от "боко шишев радев":

    По времето на кпсс-бкп
    имаше ВОДАЧ на МПС ❗
    Сега след 37 години ДЕМОкрация-
    по пътищата е пълно с КАРАЧИ❗

    Коментиран от #19

    12:48 10.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 кумундрел

    36 13 Отговор

    До коментар #17 от "🦉🦉🦉🦉":

    и кой ни направи тая ялова демокрация?

    Коментиран от #35, #40

    12:50 10.11.2026

  • 20 Намалете скоростта

    50 16 Отговор
    На 120 км/ч и сложете знаци по цялата магистрала. Няма нито един знак за ограничение на скоростта, дори и за 140 км/ч

    Коментиран от #36, #70, #80, #116

    12:50 10.11.2026

  • 21 Истината

    68 4 Отговор
    Да се подведе под отговорност банкянския той тръбеше че ги правел,и подизпълнителите сръбски и турски фирми

    Коментиран от #39

    12:51 10.11.2026

  • 22 Непотребен старец

    70 3 Отговор
    Абе що като има такава тежка пътна обстановка...не затворихте магистралата??? Иначе безразсъдното шофиране в БГ е на ниво...на българина акъл с фуния да му наливаш, все отнекъде ше изтече и пак между ушите нема да има никой!

    12:51 10.11.2026

  • 23 Дедо Мраз

    30 1 Отговор
    Сега и ако случим на нормална студена и снежна зима, всичко спира да се движи през по - голямата част от времето.
    Който реши да се пробва на магистрала и не само, е за установяване на психологическа годност да управлява МПС.
    При тази концентрация на коли в държавата снабдяването в големите градове ще спре, а по магистралите ще е мазало.

    12:51 10.11.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Гост

    58 4 Отговор
    Бог да ги прости. Това е трагедия за много семейства. Остават без майки, бащи и деца.

    Коментиран от #44

    12:53 10.11.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 който не е карал по тази магистрала

    59 12 Отговор
    Да не плямпа глупости. Как може на място по което скороста е разрешена до 140 км-ч да е такава с дупки неравности и с такава маркировка бе!
    Как може?

    Коментиран от #57, #109

    12:54 10.11.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Тик-Ток

    52 12 Отговор
    Няма по голяма трагедия от демокрацията в България, демокрацията е вашето нещастие

    12:56 10.11.2026

  • 32 а бе

    13 17 Отговор

    До коментар #29 от "хаха":

    Турците са добри хора. За разлика от ганьовците.

    Коментиран от #38, #50, #161

    12:57 10.11.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Дано дано

    2 10 Отговор

    До коментар #29 от "хаха":

    Най-вече да са ти роднините😂😂

    Коментиран от #42

    12:57 10.11.2026

  • 35 хаха

    22 8 Отговор

    До коментар #19 от "кумундрел":

    Е па додоха някакви от някъде и ви направиха демокрацията толкова куца. Вие за нищо не сте виновни там. Само идват някакви ЛОШИ отнякъде и ви окендзват пейзажО. За да ви е гадно такова. Вие там сте си едни ангелчета.

    12:57 10.11.2026

  • 36 Глупости

    26 4 Отговор

    До коментар #20 от "Намалете скоростта":

    И 90 да я направят, ако зад теб кара тир 30 тона, в такава ситуация нямаш шанс.

    Коментиран от #72, #132

    12:57 10.11.2026

  • 37 В цяла Европа

    27 6 Отговор
    В цяла Европа и дори Русия , магистралите имат осветление, тук е пълна тъмница и изключват осветлението рано, ако го има. Вече блъснатите автомобили са били една стена, буквално са се блъскали в метална стена. Дори и живи хора да е имало от първата катастрофа, са били смазани после .

    12:57 10.11.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Дано дано на крива ракета

    19 2 Отговор

    До коментар #21 от "Истината":

    Космосът и пречи, на калпав шофьор фирмата построила пътя

    12:59 10.11.2026

  • 40 🦉🦉🦉🦉

    34 4 Отговор

    До коментар #19 от "кумундрел":

    Може да си харесваш този ник, но той няма нищо общо с мен❗
    Ами нали "Времето е Ваше!"❗
    Нали свалихте кумунягити, че и със закон забранихте кумунизъма❗
    Сега пак онези от преди 40 години , са Ви виновни, че ДЕЦАТА и ВНУЦИТЕ на ДЕКОРАЦИЯТА днес немогат без ИИ да си завържат обувките ❗

    12:59 10.11.2026

  • 41 Наглост чалгарска

    13 32 Отговор
    Ама, Ивакова ли си, Простивкова ли си, все там! Все същото некадърно, нагло и противно чалгарско нищожество ще си остенш, както и всички останали "министри" на Фатм-ка от село Славяноов, на този прононсиран лакей на кремълския злодей и ваксаджия на КГБ -ейските му ботуши! Всеки един ден във властта на фатмашкото правителство е позор, срам и трагедия за България! Измитайте се, мерзавци долни и нагли, измитейте се , да не ви изметем ние!

    Коментиран от #53, #111, #134

    12:59 10.11.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Румен до хаха

    2 9 Отговор
    Ето това е истински прогресивен коментар , браво !

    13:00 10.11.2026

  • 44 Бог Така Е Решил !

    5 0 Отговор

    До коментар #25 от "Гост":

    --------------- !

    13:00 10.11.2026

  • 45 Попа баба Гусиии

    5 3 Отговор
    ДЗИ да плаща 12 милиона на умрелите

    13:00 10.11.2026

  • 46 Блажени Са !

    2 1 Отговор

    До коментар #29 от "хаха":

    Надежбите !

    13:01 10.11.2026

  • 47 нфкффк

    29 0 Отговор
    ми така е кат хвърчат, в мъгла и лошо време . мислят се за богопомазани

    Коментиран от #60

    13:01 10.11.2026

  • 48 Търновец

    14 6 Отговор

    До коментар #14 от "Споко, Патриархът ще отслужи молебен":

    Трябваше да има законови мерки за ограничава на е на скоростта при гъста мъгла и поледица както и повече патрулки, а май мантинелите пак са доказали кой ги е правил. Само че в НС има Руски и Израелски лобисти и хора на мафията. А когато медии в ЕС покажат кадри от катастрофата и много хора от чужбина няма да дойдат в България.

    Коментиран от #52, #62, #64, #115, #138

    13:01 10.11.2026

  • 49 1234

    22 4 Отговор
    Бог да ги прости мъртвите! а коментарите в 99% са отвратителни

    13:06 10.11.2026

  • 50 Романов

    2 2 Отговор

    До коментар #32 от "а бе":

    Освен ако не са тираджии!!!

    13:07 10.11.2026

  • 51 Вълков

    21 4 Отговор
    Преди седмица минах оттам и точно това коментирахме в колата. Заради изключително тъпото организиране на движението при този пътен възел, заради ремонт на моста над магистралата, движещите се по автомагистралата, които искат да се отклонят от този изход на практика остават на пътя и образуват колони в аварийната лента. При мъгла и в ранните часове, както днес, беше въпрос на време да стане това.
    Шишков сега нека обясни на семействата на загиналите хора (Бог да ги прости) кой ще му е виновен!
    ОСТАВКА!

    13:08 10.11.2026

  • 52 хаха

    13 1 Отговор

    До коментар #48 от "Търновец":

    Направо да ви качат по едно китайско ИИ в празното пространство между ушите а?
    ХАХАХА

    На микро СД карта даже. Голям трансфер на данни не е нужен за да подаде сигнал да натиснеш спирачката все пак.
    ХАХАХА

    Все някой и нещо им виновно и им пречи бе...НЯМАЛО БИЛО ЗНАЦИ, НЯМАЛО БИЛО ОСВЕТЛЕНИЕ, ДОШЛИ НЯКАКВИ ЛОШИ И ИМ ОГЕЛПИЛИ БЛАТЦЕТО...

    Абе то и Шрек не пищя така бе байганьовците. Просто отиде и им наби камбаните.

    13:09 10.11.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 ТРАГЕДИЯ НАСЪЛЗИХА

    19 6 Отговор
    Ми са очите като гледах. Урсула е тук нали тъпо и гадно но уручаса ни. А биби тулуп един магистрален инженер БИБИТКАШ и се радващ. той построи тази магистрала. Може би също уручасана. ЗАЩО ЛИ??!?! ЗАЩОТО ТОЧНО НА ТЕЗИ МЕСТА ВЕЧЕ ЗА МЕСЕЦА ТРИ ПЕТ ОКОЛО 7 КАТАСТРОФИ И МНОГО ЖЕРТВИ. МАГИСТРАЛА НЕ,ТОВА Е ДВУЛЕНТОВ ПЪТ НЕКАЧЕСТВЕН И ЗА МАЛЪК ТРАФИК. СЪЖАЛЯВАМ ЗА ХОРАТА.

    13:09 10.11.2026

  • 55 Изроди

    30 2 Отговор
    Тол камерите са заснели мъглата 40 минути преди мелето на „Тракия“, никой не е реагирал ! Безхаберието Убива ! България е Камион без спирачки и водач в мъглата !

    Коментиран от #148

    13:10 10.11.2026

  • 56 Дон Дони

    10 1 Отговор

    До коментар #2 от "Рамбо":

    Рамбовци ли шофираха по Бойковите магистрали? Да драснем нещо пък каквото и да е!

    13:10 10.11.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Слобо

    22 1 Отговор
    Къде са патрулните коли със сигнализация, ако имаше по две коли в двете посоки трагедията нямаше да я има ! Я да излезе оня от синдиката да реве за още заплати !

    Коментиран от #120

    13:10 10.11.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Ъъъъ

    23 1 Отговор

    До коментар #47 от "нфкффк":

    Така е. Понеже някой пишат, че мъглата била виновна. Не знаех, че само в България има мъгли! Ако не знаете как се кара в мъгла, вижте от запада или и това не можете? Българина и слаб слаб слаб шофьор,колкото и да се мисли на нещо повече. България е на първо място в ЕС по жертви на пътя на милион население. Фактите ви говорят достатъчно какви шофьори сте.

    Коментиран от #89, #95

    13:12 10.11.2026

  • 61 Хаген Дас

    10 2 Отговор

    До коментар #2 от "Рамбо":

    По твоята логика на мислене може да кажем че Зеленски е виновен, защото украински тир предизвиква всичко!!!!

    13:13 10.11.2026

  • 62 Ъъъъ

    20 2 Отговор

    До коментар #48 от "Търновец":

    За какви закони и за какви табели пишете, при положение че никой нито ги спазва, нито му пука от закона? А като ви глобява полицията, се оплаквате че събирали пари.

    13:14 10.11.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 🦉🦉🦉🦉

    15 2 Отговор

    До коментар #48 от "Търновец":

    заКОН си има, ама днешните деца и внуци на "Новото време" не били КОНе, тя заКОНа не ги ловял 😉
    Лошото е, че не са разбрали, че от законите на ФИЗИКАТА не могат да избягат❗

    13:15 10.11.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Факти

    7 1 Отговор
    Пак не сте изчакали да чуете какво е казала министър Ивкова до края! Съболезнование на близките на загиналите!!

    13:17 10.11.2026

  • 67 Мда

    14 6 Отговор
    Борисов и крадците на асфалт къде са? Къде сглобкаджията Ивей Мирчев. Това ни носи акушерката на Европа с посещението си - смърт на българи, това ни носи европейският мафиотски съюз. Безродници.

    13:19 10.11.2026

  • 68 Кйхжжбб

    5 1 Отговор
    Тирове,тирове и до торовете -тир.Е това е ,ще се мре с тия тирове

    13:21 10.11.2026

  • 69 Съболезнования

    6 0 Отговор
    Бог да ги прости и да им прости греховете.
    Амин

    13:23 10.11.2026

  • 70 Ония с фордо

    12 2 Отговор

    До коментар #20 от "Намалете скоростта":

    Скороста не е проблем , проблем е опита на водача , неговата самонадеяност и вярата му че е безсмъртен защото колата му е натъпкана с различни асистенции които ще го спасят при екстремни пътни условия !

    13:23 10.11.2026

  • 71 Симо

    9 2 Отговор
    Всичко това е резултат от отсъствието на държавата!!! Държавата като превантивен орган в лицето КАТ НЕ съществува. По-простоватите екземпляри на обществото се чувстват напълно безнаказани и забравят, че има закони на физиката, които пък не се подчиняват на самоувереното слабоумие. В такава мъгла на какво се надяваш, като караш тип камикадзе? Пълно БЕЗУМИЕ! Мир на душите на загиналите.

    13:25 10.11.2026

  • 72 Ми карай

    11 1 Отговор

    До коментар #36 от "Глупости":

    С 200 бее овчари. За това сме стигнали до тук.

    13:25 10.11.2026

  • 73 МП4

    12 2 Отговор
    Милиционерите Къде бяхте да подавате светлинни сигнали Аа??? Къде бяхте отворените да контролирате движението , че е било ад. . Без светлини , без предупреждение . . .Триногите знаете да слагате и после да лапате. 10 човека на място това е било касапница.

    13:26 10.11.2026

  • 74 Васо

    17 2 Отговор
    Не мъглата на магистралата...Манталитетът на Ганьо Сомов... Мъгката в главите на шофьорите, причиняваща безразсъдно, рисково и опасно шофиране. Това е само една тенекия, колкото и да е нова, една консерва, която след скорост 40-50 километра в час става непредвидима, имайки предвид , че 80% от шофьорите карата ва банк и играя на руска рулетка с опасните си действия , изпреварвания и поведение на пътя. А като към всичко това добавим и китайските фалшиви гуми на автомобила, гумите- джапанки втора употреба, неремонтираната спирачна система, запотените стъкла, които шофьорите бършат с длан заради повреденото парно на коюкте им, като добавим и че водачите карат с качулки, със слънчеви очила при облачно време, като добавим и че карайки, гледат филм или си оравят селфи и лайкват във фейсбука...Ето го резултатът. Не си безсмъртен, Ганьо Сомов, нали виждаш? Какъвто и Бигстър или Драгстър, Сув ,Мув да си купиш... Това е само една смачкана консерва, която после режат с оксижен, за да те извадят от нея...Щото Таньо Сомов бързал

    Коментиран от #81

    13:26 10.11.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 🦉🦉🦉🦉

    10 0 Отговор

    До коментар #20 от "Намалете скоростта":

    УВЕЛИЧЕТЕ си способността за мислене и преценка на пътното поведение спрямо пътните условия❗
    Този път досадната формулировка на фуражките е правилна :
    " движение с несъобразена скорост"❗
    И при ограничение 120км/ч - нямаше да се размине това тежко ПТП ❗

    13:29 10.11.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Симо

    12 1 Отговор
    Докато имаше идея на Тракия да се мери средната скорост с ТОЛ камерите, всички се бяха кротнали. После стана ясно, че това не е законно и всички полетяха отново с 160-170км/ч. Обикновено карам с 140 в лявата лента, защото дясната за нищо не става и ...... постоянно преча на някого да лети ниско с 200???? Ето това е причината за тази трагедия. Безразсъдството! Рано или късно щеше да се случи. Сега КАТ ще направят една акция за десет- петнадесет дни и после пак по старому.

    13:31 10.11.2026

  • 84 МАСОНСКИ КЪРВАВ РИТУАЛ

    8 5 Отговор
    За брюкселската вещица. Бог да ги прости.

    13:32 10.11.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Пламен

    10 2 Отговор
    Не коментирайте , нямате право .
    Вие имате право да плащате винетки с 30 % +.

    В цял свят се затварят магистралите при гъста мъгла. ТОЛ-камерите ясно са видяли , че обстановката е опасна за шьофиране.

    Ама онея в КАТ карти играят...

    Коментиран от #91

    13:35 10.11.2026

  • 88 Когато има гъста мъгла

    3 0 Отговор
    Отиваш в дясно и включваш миналите светлини, докато се проясни.
    Толкова

    13:39 10.11.2026

  • 89 йфйффй

    3 2 Отговор

    До коментар #60 от "Ъъъъ":

    ти на мен ли обясняваш как се кара в мъгла , ....Че по изказването си явно в чужбина говориш за вие. аз лично на магистала карам с 110 . а в мъгла къде къде по малко

    13:40 10.11.2026

  • 90 Абе

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Даа⁷":

    Даже не е само до инфраструктурата, шофирането и инстинкта за съхраняване по пътищата на БГ е 0.

    13:42 10.11.2026

  • 91 йфйффйк

    10 2 Отговор

    До коментар #87 от "Пламен":

    къде се затварят магистрали па ти бе, просто на запад хортаа в мъгла карат по бавно и с повишено внимание. бил съм в испания нито 1 магистрала не е била затворена заради мъгла

    Коментиран от #106

    13:42 10.11.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Рамбо":

    Факт

    13:46 10.11.2026

  • 94 Мдаа

    6 7 Отговор
    Откакто ПБ е на власт има рязко увеличение на катастрофите и това е статистически факт, изводите са табу-а-раза за народа и управляващите го.

    Коментиран от #104

    13:48 10.11.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Хаха

    4 0 Отговор
    Да живее мъглата
    Не ни трябва война
    Всички бързат за гробищата

    13:49 10.11.2026

  • 97 бог са прости всички

    3 0 Отговор
    Война не ние нужна Бг си отиде се

    13:50 10.11.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Пламен

    5 3 Отговор
    При такава намалена видимост, магистрална отсечка се обезопасява със сигнализация и екипи.
    Трябва да последват оставки

    Коментиран от #128

    13:53 10.11.2026

  • 102 Кървав данък

    4 4 Отговор

    До коментар #2 от "Рамбо":

    За откраднатият от Борисов асфалт!

    Коментиран от #137

    13:53 10.11.2026

  • 103 Абе

    4 0 Отговор
    Виж тоя демон на снимката и си прави изводи, ама не правиш.

    13:55 10.11.2026

  • 104 М даа

    6 1 Отговор

    До коментар #94 от "Мдаа":

    ПБ крадоха от асфалта и спуснаха мъглата,а???
    Вожда ти е за панделата и трябва да носи отговорност за тази трагедия.

    13:55 10.11.2026

  • 105 Абе

    11 0 Отговор
    Като имало мъгла, акъл в главите няма ли да намалят скоростта?

    13:56 10.11.2026

  • 106 Пламен

    9 1 Отговор

    До коментар #91 от "йфйффйк":

    Автоматично намаляване на скоростта (Германия и Франция). Във Франция законът автоматично ограничава максималната скорост на магистрала до 50 км/ч, когато видимостта падне под 50 метра.

    Полицейски конвои (САЩ и Канада). Полицията пуска патрулни автомобили пред трафика. Те водят колоната с ниска, контролирана скорост през мъгливата зона, за да предотвратят резки спирания и сблъсъци.

    А тук?

    Коментиран от #152

    13:56 10.11.2026

  • 107 Гост

    10 0 Отговор
    Мъча се и не мога да го разбера това.....да нямаш видимост ,да има гъста мъгла и да караш бързо...и ето го резултата...почернени къщи...нали за това сме хора,да вземем правилното решение в даден момент.Бог да ги прости..

    Коментиран от #139

    13:56 10.11.2026

  • 108 1111

    6 4 Отговор
    Спешно гласуване и сваляне на маскималната скорост от 140 на 130 или 120км/ч. Дори една от жертвите днес да беше спасена от главанаци, които карат с 140-150км/ч, и са като куршуми в подобна време и ситуация, си струва промяната в закона!

    13:57 10.11.2026

  • 109 1984

    10 1 Отговор

    До коментар #28 от "който не е карал по тази магистрала":

    Ами никой не те ЗАДЪЛЖАВА да караш със 140. Това е МАКСИМАЛНАТА разрешена скорост, не ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА. Когато пътната обстановка го изисква, ще караш по-навно. Много ти е сложно, нали?

    13:57 10.11.2026

  • 110 Факт

    11 3 Отговор
    По-.убави коли на по-убави пътища българина не е карал.Проблема е в главата му.

    13:58 10.11.2026

  • 111 1984

    6 3 Отговор

    До коментар #41 от "Наглост чалгарска":

    Е, друго си е да са ППДБ-ЛГБТК+ на власт. Нямаше да има ни мъгла, ни катастрофа. А Ганю щеше да е изряден шофьор...А, и един мармот щеше да обвива шоколада в станиол.

    14:01 10.11.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Змеицата

    3 0 Отговор
    какво ще направи, абсолютно нищо, освен тя демерджото и полицаите да продължат да дават кръв. Демерджото и за пътната безопасност обекаваше неща. Лесно се обещава, трудно се изпълнява! Затова слогани като: Идваме, знаем, можем са абсурдни! Те не знаят, не мотат, нямат решения и не търсят! Не им пука за мнения на експерти!
    Просторадки, оставка!

    14:04 10.11.2026

  • 114 Кво искате

    9 4 Отговор
    Президент жена, парламентарен шеф жена, външен министър-жена и една офсъ Диана Русинова експерт по пътна безопасност тоже жена, макар да е спорно колко е такава.

    Коментиран от #117, #119, #133

    14:04 10.11.2026

  • 115 1984

    11 0 Отговор

    До коментар #48 от "Търновец":

    То има, ама Ганю не гледа знаците и не обича да спазва правила. Затова стават такива работи, не заради пътя, мъглата или извънземните. Ганю е проблема

    14:05 10.11.2026

  • 116 Кой ги спазва

    11 0 Отговор

    До коментар #20 от "Намалете скоростта":

    Ненормални и неморални зверове и корумпирани диваци. Мъгла???? Съобръзена скорост???? И покрай мен са минавали наркомани с яки возила, изпреварват между коли на двълентов път и хвърчат. Такива са за затвора! Обаче корупция, адвокати, съдии, прокурори и политици пазят цялата крадлива и корумпирана извратена паплач, която съсипва обществото.

    14:05 10.11.2026

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Стефан

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "!!!!!":

    Ами да ограничат 140 км. Това е абсурд при този двулентов път ама нали ББ каза че може.

    14:07 10.11.2026

  • 119 🦉🦉🦉🦉

    0 1 Отговор

    До коментар #114 от "Кво искате":

    Те ли ти карат колата ❗

    Коментиран от #135

    14:08 10.11.2026

  • 120 1984

    5 0 Отговор

    До коментар #58 от "Слобо":

    Напротив, пак щеше да я има. Просто първия Ганю щеше да отнесе патрулката, а останалите да се нанижат в него. На Ганю есе някой /нещо му е виновен. И тази, както и 99% от катастрофите е по вина на шофьор..

    Коментиран от #126

    14:10 10.11.2026

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 ШоФьоро

    8 0 Отговор
    Добри хора ,не е зле да го запомните и да си го припомняте често ,при скорост 140 км /ч препоръчителната дистанция между 2 превозни средства е 78 м!!!,а при лошо време е двойно -около 150 м .Без значение колко скъпа кола карате или си си мислите колко добри и изключителни шофьори сте шофьори сте ,Законите на Физиката все още важат за всички .Който разбеал ,разбрал ....

    Коментиран от #141, #146, #157

    14:15 10.11.2026

  • 123 Къде е дебелото

    4 2 Отговор
    адвокатче път МВР. Тоя е крайно неадекватен и е крайно време да се сбогува с поста си. Хилядите хрантутници хленчещи за по високи заплатинтрябва да го последват. Разните от 112 също. Пожарникарите също. Огромно количество бкшк се е натрупал в това министерство.

    Коментиран от #129, #130

    14:15 10.11.2026

  • 124 Гражданин

    3 0 Отговор
    А КАТ къде е спал, че не е предприел мерки преди да се случи? Те за какво са? Да се крият по храстите?

    14:17 10.11.2026

  • 125 Браво

    2 0 Отговор
    На КАТ ще напишат не съобразяване с пътните условия ,ще отчетат дейност достойна за повишение на заплатите, а хората да страдат......

    14:17 10.11.2026

  • 126 Георги

    3 0 Отговор

    До коментар #120 от "1984":

    Каква им е ролята тогава? Да охраняват патрулките и триногите?

    14:19 10.11.2026

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 Зевзек

    3 0 Отговор

    До коментар #123 от "Къде е дебелото":

    Що бе?Министър ли е предизвикал мъглата?Кой е карал несъобразено на път с намалена видимост?На всеки джигит да му слагаме по един министър в колата да го следи как шофира?

    14:20 10.11.2026

  • 130 умирисвай

    0 0 Отговор

    До коментар #123 от "Къде е дебелото":

    трънките

    14:20 10.11.2026

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 Знаещ

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Глупости":

    Тировете са по 40 тона законно и до над 60 тона неофициално и НЯМА кой да им проверява тахошайбите и картите и да ги глобява за каране с нередовни тахографи без ограничители.КАТ и ДАИ вече са с двойни заплати и им е под достойнството да седят по пътищата, а само ядат понички по хамерикански и си чоплят в телефоните по канцелариите.

    14:21 10.11.2026

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 135 По-лошо

    2 1 Отговор

    До коментар #119 от "🦉🦉🦉🦉":

    Те ви управляват,а ап.Павел пише,че на жената не е позволено дори да говори в събрание.Анадънму празнославни българино?

    Коментиран от #140

    14:24 10.11.2026

  • 136 Реалист

    2 0 Отговор
    Последен изход 7. Всячески избягвам БеГе магистралите!

    14:24 10.11.2026

  • 137 Розов тролей

    2 1 Отговор

    До коментар #102 от "Кървав данък":

    Той Борисов и мъглата беше откраднал.Ето за това сега има мъгла защото го няма Бойко.

    14:25 10.11.2026

  • 138 Реалност

    2 0 Отговор

    До коментар #48 от "Търновец":

    Колкото спряха да ходят в Испания след двете влакови катастрофи и стотиците жертви.
    П.П. Предполагам и за трагедиите в Испания пак Путин и руснаците са виновни:)

    Коментиран от #145

    14:27 10.11.2026

  • 139 Неизбежно е

    1 1 Отговор

    До коментар #107 от "Гост":

    Ако едни намалят, друг няма,отделно няма да го направят едновременно и с еднаква скорост.

    Коментиран от #155, #159

    14:27 10.11.2026

  • 140 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 141 Пурко

    2 0 Отговор

    До коментар #122 от "ШоФьоро":

    Да караш в мъглата с максималната скорост, си е все едно да си камикадзе. Койт разбрал - разбрал......

    14:29 10.11.2026

  • 142 Наблюдател

    1 0 Отговор
    Точно тоя участък на магистралата си е добре, шофирането на всички в България обаче е друга тема.

    14:30 10.11.2026

  • 143 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻

    2 0 Отговор
    Спрете се с това идиотско каране хора! Сами се избиваме, не ни трябва война. Дано да няма повече жертви.

    14:31 10.11.2026

  • 144 Бай Араб

    2 1 Отговор
    Никога България не е била толкова зле ,колкото при Румен Радев !!!!! Държавата катастрофира по всички посоки .

    14:31 10.11.2026

  • 145 Бай Араб

    1 0 Отговор

    До коментар #138 от "Реалност":

    Съвсем правилно предполагаш .

    14:32 10.11.2026

  • 146 🦉🦉🦉🦉

    0 1 Отговор

    До коментар #122 от "ШоФьоро":

    Ама ониА с Гуфо и БНВие, не четат, те са безсмъртни ❗
    Те нямат представа, че при 140км/ч спирачният път е над 140 метра,
    а при лоши условия може дори
    да надхвърли и 280 метра❗

    Коментиран от #151

    14:33 10.11.2026

  • 147 Крумова

    1 0 Отговор
    Кукувицата Ивкова не става!!!!Ваксините не били ангажимент на МЗ,а на кой са?Тя е най-отгоре в системата и е отговорна!!!!Личните лекари в коя система работят та си правят каквото си искат с пациентите?Те решават кой ще получи ваксина на принципа”свои хора”….Направления се дават по същия начин…Мръсотията в болниците е правило.Тя дали знае за каква мизерия става дума?А храната?Имало болнични инфекции.Ами ще има,като на директорите грижата им е парите,а хората кучета ги яли.Детските отделения с малки изключения са кочини.Бързата помощ не подлежи на коментар.Стари коли,апаратура,мръсни одеала и т.н.Ивкова,като поддържана жена помисли и здравните заведения да са поддържани,ако не могат да са нови,чисти и модерни.Отношението към всички тези проблеми говори само за едно-НЕ СТАВАШ!!!!!!Проблема на ПБ са кадрите но ще го отнесе Радев,а такива,като Ивкова ще се намърдат при следващите и пак ще се кипрат гримирани и лустросани но без вкус за жалост.

    14:33 10.11.2026

  • 148 Как

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "Изроди":

    Беше родната полиция и тола не ни пазят.

    14:35 10.11.2026

  • 149 Бай Араб

    3 0 Отговор
    Скъп ток, скъпи горива,скъп хляб,убийства всеки ден,фалити на фирми всеки ден,без парно,без топла вода, сега и затворена магистрала,още не са пуснали движението/мъгли само в България се спускат/ БОТАШ погълна цялата държава.

    14:37 10.11.2026

  • 150 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 151 ШоФьоро

    1 0 Отговор

    До коментар #146 от "🦉🦉🦉🦉":

    Дистанцията даже леко се увеличава ,ако пред себе си имаш висок клас кола или недай си боже спортна кола ,който разбрал ,разбрал .....

    14:39 10.11.2026

  • 152 тц тц

    1 0 Отговор

    До коментар #106 от "Пламен":

    В днешно време винаги давай за пример Китай и никога фалиралия Запад!
    Ето как стоят нещата в поднебесната империя:
    При видимост под 50 метра: скоростта не трябва да надвишава 20 км/ч, като шофьорът е задължен да напусне магистралата през най-близкия изход или да отбие на безопасно място. В повечето случаи органите на реда затварят изцяло или частично участъци от магистралите.

    14:39 10.11.2026

  • 153 Бай Араб

    2 0 Отговор
    ПБ = масова смърт

    14:39 10.11.2026

  • 154 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 155 ШоФьоро

    1 0 Отговор

    До коментар #139 от "Неизбежно е":

    Муцка кво ти пука ,намаляш и ако трябва и аварийни пускаш даже ,ако някой иска да се самоубива ,що трябва да си част о неговия план за изпълнение ??!

    14:42 10.11.2026

  • 156 счетоводителски - съвет

    1 0 Отговор
    Къде полицаите си плъзгат пръста по екрана на телефончетата и питат к" во става с по- вишението на заплатите.Катастрофите...това не е тяхна работа.Защо да не е?Режете им заплатите за всяка катастрофа при жертви и финасови щети над 250 евро и гледай!Те са колкото армията на българия умножено по 2.3 пъти.Безделници.Вземете им от заплатите и решавате проблема.Точка

    14:43 10.11.2026

  • 157 🦉🦉🦉🦉

    0 0 Отговор

    До коментар #122 от "ШоФьоро":

    Те дори НЕ могат да сметнат сами,
    че при 140км/ч се движат с
    40 метра в секунда❗
    Т.е. повечето водачи дори не са имали време за реакция, какво остава да спрат автомобила❗

    14:43 10.11.2026

  • 158 Страхотни теории

    1 0 Отговор
    Но това което изглежда се е случило е автобус (най-вероятно частен превоз) бива засечен от тир, защо автобуса обаче е отдясно а тира от ляво ? Или ако е имало друг тир, защо го няма вече ? В посока към Бургас е първата катастрофа, след което колите минават в насрещното и причиняват втората - цистерна се опитва да избегне тир и друг тир се врязва в нея. Дистанцията, скоростта и осветлението са виновни, но също и поведението на тировете в България. Решението е просто - при мъгла се забранява изпреварването, скоростта се ограничава на 90 а дистанцията на 100м. Това е работа на държавата.

    14:44 10.11.2026

  • 159 Гост

    1 0 Отговор

    До коментар #139 от "Неизбежно е":

    По принцип си прав но удара ще е един ако карат с 50 ..60км и съвсем друг ако карат с 110...120км...Най важното е да се прибереш жив и здрав.Да е ясно...слънчево.... да караш бързо,но при гъста мълга,си е живо самоубийство.

    14:44 10.11.2026

  • 160 Бай Араб

    1 1 Отговор
    Девет години със служебни правителства Румен Радев възпрепятстваше всячески строежа на пътища и подобряването на пътната инфраструктура . Долу Румен Радев !!!!!!!!!!

    14:46 10.11.2026

  • 161 гост

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "а бе":

    Като са хубави отивай там и не се връщай никога в България

    14:46 10.11.2026

  • 162 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 163 Николай

    0 0 Отговор
    Защо ми махате коментара, а на разни злобари не?

    14:47 10.11.2026

  • 164 Николай

    0 0 Отговор
    Изумително колко злоба има в коментиращите, обиди към правителство, бивши правителства, МВР, партиарха и т.н. Такива неща се случват и на други места, неблагоприятно стечение на обстоятелствата. И в страни уж за пример има верижни катастрофи и какви ли не инциденти. Да не си на това неправилно място в това неправилно време! Ама дай да плюем, малко да политизираме, да злобеем. От дивана. Ужасни хора!

    14:49 10.11.2026

  • 165 оле

    0 0 Отговор
    10 плщс 2 не е ли 12?

    14:50 10.11.2026

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