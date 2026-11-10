Катя Ивкова: 11 загинали и 46 ранени при катастрофата на „Тракия“ (ОБНОВЕНА)

11 души са загинали, а 46 са пострдалите при тежката катастрофа край Зимница. Това съобщиха официално от министерство на здравеопазването към 11.30 часа. Пострадалите са настанени в болници в Сливен, Ямбол и Бургас. Един от ранените в Бургас е в тежко състояние и е в операционна. Разчистването на мястото на инцидента продължава, като окончателният брой на жертвите ще стане ясен след приключването му.
По последни данни общо 46 души са настанени в болници в Сливен, Ямбол и Бургас.
Сливен – 27 души: 18 в МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ и 9 във ВМА – Сливен.
Ямбол – 12 души в болница Свети Понталеймон
Бургас – 7 души: 4 в МБАЛ „Дева Мария“ и 3 в МБАЛ „Сърце и мозък“.
Сред пострадалите в Бургас има пациент в тежко състояние, който е в операционна, както и пациент с тежка гръдна травма.
86 превозни средства са участвали във верижната катастрофа край Зимница
По информация на спешните екипи на мястото на инцидента вече няма ранени, които да очакват транспортиране.
Болниците в Стара Загора, Пловдив, Хасково и София остават в готовност да приемат пострадали при необходимост.
Към момента официално съобщеният брой на загиналите е 11 души: 10 загинали на мястото на инцидента. Един е починал в болница в Ямбол.
Възможно е броят на загиналите да нарасне след приключване на разчистването, уточняват от министерството на здравеопазването.
Медицински хеликоптер е излетял от Сливен, но не е успял да кацне поради гъста мъгла. Екипите на въздушната линейка са транспортирани с полицейски автомобили до мястото на инцидента и са се включили в спасителната операция. Те остават в оперативна готовност.
"Обстановка на мястото на инцидента остава динамична.
Към момента е разчистена приблизително половината от терена. Предстои най-трудният етап от операцията - разрязването и разчистването на автомобилите, които са струпани един върху друг.
Окончателният брой на загиналите ще може да бъде установен едва след приключване на разчистването" пишат още от здравно министерство.
Във всички лечебни заведения, в които са настанени пострадали, са осигурени достатъчни количества кръв. При необходимост ще бъдат осигурени допълнителни количествa.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Рамбо
Коментиран от #10, #12, #56, #59, #61, #65, #75, #93, #102
12:40 10.11.2026
3 Даа⁷
Коментиран от #90
12:40 10.11.2026
4 !!!!!
Коментиран от #118
12:41 10.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 От Нищо ! - НЕЩО !
Си Пати !
Никаква Милост !
Да Си плащат !
За Тарикатлъка !
12:41 10.11.2026
7 боко шишев радев
Коментиран от #17
12:42 10.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 🦉🦉🦉🦉
До коментар #2 от "Рамбо":Ех, РАНБО С ИЛЕК, какво общо има властта с ТВОЯТА некадърност зад волана ❗
Коментиран от #16
12:45 10.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Кучето на Мими 🐕
💥🕌💞🕌💥
12:46 10.11.2026
14 Споко, Патриархът ще отслужи молебен
Реални мерки против Катастрофи в гъста Мъгла няма, нямаше и няма да има, въпросът е, Има ли Пилот в Самолетът?
Е, тва никога не е било в България, в мъгла тенденцията на шофьора е да кара неусетно с по голяма скорост, ако си погледне километража човек ще установи че кара с 10/15 до 20 мили по бързо, колкото по гъста е мъглата, толкова е по голям рискът от верижни катастрофи.
В белите Държави има Светещи
Електронни Signs/Табла които оповестяват и предупреждават водачите на Превозни Средства за:
Обледяване на Мостове, за Поледици на Пътя High Way or secondary, и за Гъста Мъгла и Нарушена Видимост.
На Територията МВР, Министър Демерджиев, Ганчо и Българският Добитък спят в Зимен Сън.
Спете спокойно Българи Държавата се грижи за Вас.
Моите съболезнования на всички загинали и ранени в касапницата на Магистрала Тракия, причинена от Гъстата Мъгла, Безхаберието на Българската Държава, неумението и незнанието на Ганчо да шофира в Мъглата.
Спете спокойно българи, Министър Демерджиев и МВР Ви пази.
Коментиран от #48
12:46 10.11.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 🦉🦉🦉🦉
До коментар #7 от "боко шишев радев":По времето на кпсс-бкп
имаше ВОДАЧ на МПС ❗
Сега след 37 години ДЕМОкрация-
по пътищата е пълно с КАРАЧИ❗
Коментиран от #19
12:48 10.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 кумундрел
До коментар #17 от "🦉🦉🦉🦉":и кой ни направи тая ялова демокрация?
Коментиран от #35, #40
12:50 10.11.2026
20 Намалете скоростта
Коментиран от #36, #70, #80, #116
12:50 10.11.2026
21 Истината
Коментиран от #39
12:51 10.11.2026
22 Непотребен старец
12:51 10.11.2026
23 Дедо Мраз
Който реши да се пробва на магистрала и не само, е за установяване на психологическа годност да управлява МПС.
При тази концентрация на коли в държавата снабдяването в големите градове ще спре, а по магистралите ще е мазало.
12:51 10.11.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Гост
Коментиран от #44
12:53 10.11.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 който не е карал по тази магистрала
Как може?
Коментиран от #57, #109
12:54 10.11.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Тик-Ток
12:56 10.11.2026
32 а бе
До коментар #29 от "хаха":Турците са добри хора. За разлика от ганьовците.
Коментиран от #38, #50, #161
12:57 10.11.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Дано дано
До коментар #29 от "хаха":Най-вече да са ти роднините😂😂
Коментиран от #42
12:57 10.11.2026
35 хаха
До коментар #19 от "кумундрел":Е па додоха някакви от някъде и ви направиха демокрацията толкова куца. Вие за нищо не сте виновни там. Само идват някакви ЛОШИ отнякъде и ви окендзват пейзажО. За да ви е гадно такова. Вие там сте си едни ангелчета.
12:57 10.11.2026
36 Глупости
До коментар #20 от "Намалете скоростта":И 90 да я направят, ако зад теб кара тир 30 тона, в такава ситуация нямаш шанс.
Коментиран от #72, #132
12:57 10.11.2026
37 В цяла Европа
12:57 10.11.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Дано дано на крива ракета
До коментар #21 от "Истината":Космосът и пречи, на калпав шофьор фирмата построила пътя
12:59 10.11.2026
40 🦉🦉🦉🦉
До коментар #19 от "кумундрел":Може да си харесваш този ник, но той няма нищо общо с мен❗
Ами нали "Времето е Ваше!"❗
Нали свалихте кумунягити, че и със закон забранихте кумунизъма❗
Сега пак онези от преди 40 години , са Ви виновни, че ДЕЦАТА и ВНУЦИТЕ на ДЕКОРАЦИЯТА днес немогат без ИИ да си завържат обувките ❗
12:59 10.11.2026
41 Наглост чалгарска
Коментиран от #53, #111, #134
12:59 10.11.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Румен до хаха
13:00 10.11.2026
44 Бог Така Е Решил !
До коментар #25 от "Гост":--------------- !
13:00 10.11.2026
45 Попа баба Гусиии
13:00 10.11.2026
46 Блажени Са !
До коментар #29 от "хаха":Надежбите !
13:01 10.11.2026
47 нфкффк
Коментиран от #60
13:01 10.11.2026
48 Търновец
До коментар #14 от "Споко, Патриархът ще отслужи молебен":Трябваше да има законови мерки за ограничава на е на скоростта при гъста мъгла и поледица както и повече патрулки, а май мантинелите пак са доказали кой ги е правил. Само че в НС има Руски и Израелски лобисти и хора на мафията. А когато медии в ЕС покажат кадри от катастрофата и много хора от чужбина няма да дойдат в България.
Коментиран от #52, #62, #64, #115, #138
13:01 10.11.2026
49 1234
13:06 10.11.2026
50 Романов
До коментар #32 от "а бе":Освен ако не са тираджии!!!
13:07 10.11.2026
51 Вълков
Шишков сега нека обясни на семействата на загиналите хора (Бог да ги прости) кой ще му е виновен!
ОСТАВКА!
13:08 10.11.2026
52 хаха
До коментар #48 от "Търновец":Направо да ви качат по едно китайско ИИ в празното пространство между ушите а?
ХАХАХА
На микро СД карта даже. Голям трансфер на данни не е нужен за да подаде сигнал да натиснеш спирачката все пак.
ХАХАХА
Все някой и нещо им виновно и им пречи бе...НЯМАЛО БИЛО ЗНАЦИ, НЯМАЛО БИЛО ОСВЕТЛЕНИЕ, ДОШЛИ НЯКАКВИ ЛОШИ И ИМ ОГЕЛПИЛИ БЛАТЦЕТО...
Абе то и Шрек не пищя така бе байганьовците. Просто отиде и им наби камбаните.
13:09 10.11.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 ТРАГЕДИЯ НАСЪЛЗИХА
13:09 10.11.2026
55 Изроди
Коментиран от #148
13:10 10.11.2026
56 Дон Дони
До коментар #2 от "Рамбо":Рамбовци ли шофираха по Бойковите магистрали? Да драснем нещо пък каквото и да е!
13:10 10.11.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Слобо
Коментиран от #120
13:10 10.11.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Ъъъъ
До коментар #47 от "нфкффк":Така е. Понеже някой пишат, че мъглата била виновна. Не знаех, че само в България има мъгли! Ако не знаете как се кара в мъгла, вижте от запада или и това не можете? Българина и слаб слаб слаб шофьор,колкото и да се мисли на нещо повече. България е на първо място в ЕС по жертви на пътя на милион население. Фактите ви говорят достатъчно какви шофьори сте.
Коментиран от #89, #95
13:12 10.11.2026
61 Хаген Дас
До коментар #2 от "Рамбо":По твоята логика на мислене може да кажем че Зеленски е виновен, защото украински тир предизвиква всичко!!!!
13:13 10.11.2026
62 Ъъъъ
До коментар #48 от "Търновец":За какви закони и за какви табели пишете, при положение че никой нито ги спазва, нито му пука от закона? А като ви глобява полицията, се оплаквате че събирали пари.
13:14 10.11.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 🦉🦉🦉🦉
До коментар #48 от "Търновец":заКОН си има, ама днешните деца и внуци на "Новото време" не били КОНе, тя заКОНа не ги ловял 😉
Лошото е, че не са разбрали, че от законите на ФИЗИКАТА не могат да избягат❗
13:15 10.11.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Факти
13:17 10.11.2026
67 Мда
13:19 10.11.2026
68 Кйхжжбб
13:21 10.11.2026
69 Съболезнования
Амин
13:23 10.11.2026
70 Ония с фордо
До коментар #20 от "Намалете скоростта":Скороста не е проблем , проблем е опита на водача , неговата самонадеяност и вярата му че е безсмъртен защото колата му е натъпкана с различни асистенции които ще го спасят при екстремни пътни условия !
13:23 10.11.2026
71 Симо
13:25 10.11.2026
72 Ми карай
До коментар #36 от "Глупости":С 200 бее овчари. За това сме стигнали до тук.
13:25 10.11.2026
73 МП4
13:26 10.11.2026
74 Васо
Коментиран от #81
13:26 10.11.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 🦉🦉🦉🦉
До коментар #20 от "Намалете скоростта":УВЕЛИЧЕТЕ си способността за мислене и преценка на пътното поведение спрямо пътните условия❗
Този път досадната формулировка на фуражките е правилна :
" движение с несъобразена скорост"❗
И при ограничение 120км/ч - нямаше да се размине това тежко ПТП ❗
13:29 10.11.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Симо
13:31 10.11.2026
84 МАСОНСКИ КЪРВАВ РИТУАЛ
13:32 10.11.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Пламен
Вие имате право да плащате винетки с 30 % +.
В цял свят се затварят магистралите при гъста мъгла. ТОЛ-камерите ясно са видяли , че обстановката е опасна за шьофиране.
Ама онея в КАТ карти играят...
Коментиран от #91
13:35 10.11.2026
88 Когато има гъста мъгла
Толкова
13:39 10.11.2026
89 йфйффй
До коментар #60 от "Ъъъъ":ти на мен ли обясняваш как се кара в мъгла , ....Че по изказването си явно в чужбина говориш за вие. аз лично на магистала карам с 110 . а в мъгла къде къде по малко
13:40 10.11.2026
90 Абе
До коментар #3 от "Даа⁷":Даже не е само до инфраструктурата, шофирането и инстинкта за съхраняване по пътищата на БГ е 0.
13:42 10.11.2026
91 йфйффйк
До коментар #87 от "Пламен":къде се затварят магистрали па ти бе, просто на запад хортаа в мъгла карат по бавно и с повишено внимание. бил съм в испания нито 1 магистрала не е била затворена заради мъгла
Коментиран от #106
13:42 10.11.2026
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
До коментар #2 от "Рамбо":Факт
13:46 10.11.2026
94 Мдаа
Коментиран от #104
13:48 10.11.2026
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Хаха
Не ни трябва война
Всички бързат за гробищата
13:49 10.11.2026
97 бог са прости всички
13:50 10.11.2026
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Пламен
Трябва да последват оставки
Коментиран от #128
13:53 10.11.2026
102 Кървав данък
До коментар #2 от "Рамбо":За откраднатият от Борисов асфалт!
Коментиран от #137
13:53 10.11.2026
103 Абе
13:55 10.11.2026
104 М даа
До коментар #94 от "Мдаа":ПБ крадоха от асфалта и спуснаха мъглата,а???
Вожда ти е за панделата и трябва да носи отговорност за тази трагедия.
13:55 10.11.2026
105 Абе
13:56 10.11.2026
106 Пламен
До коментар #91 от "йфйффйк":Автоматично намаляване на скоростта (Германия и Франция). Във Франция законът автоматично ограничава максималната скорост на магистрала до 50 км/ч, когато видимостта падне под 50 метра.
Полицейски конвои (САЩ и Канада). Полицията пуска патрулни автомобили пред трафика. Те водят колоната с ниска, контролирана скорост през мъгливата зона, за да предотвратят резки спирания и сблъсъци.
А тук?
Коментиран от #152
13:56 10.11.2026
107 Гост
Коментиран от #139
13:56 10.11.2026
108 1111
13:57 10.11.2026
109 1984
До коментар #28 от "който не е карал по тази магистрала":Ами никой не те ЗАДЪЛЖАВА да караш със 140. Това е МАКСИМАЛНАТА разрешена скорост, не ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА. Когато пътната обстановка го изисква, ще караш по-навно. Много ти е сложно, нали?
13:57 10.11.2026
110 Факт
13:58 10.11.2026
111 1984
До коментар #41 от "Наглост чалгарска":Е, друго си е да са ППДБ-ЛГБТК+ на власт. Нямаше да има ни мъгла, ни катастрофа. А Ганю щеше да е изряден шофьор...А, и един мармот щеше да обвива шоколада в станиол.
14:01 10.11.2026
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 Змеицата
Просторадки, оставка!
14:04 10.11.2026
114 Кво искате
Коментиран от #117, #119, #133
14:04 10.11.2026
115 1984
До коментар #48 от "Търновец":То има, ама Ганю не гледа знаците и не обича да спазва правила. Затова стават такива работи, не заради пътя, мъглата или извънземните. Ганю е проблема
14:05 10.11.2026
116 Кой ги спазва
До коментар #20 от "Намалете скоростта":Ненормални и неморални зверове и корумпирани диваци. Мъгла???? Съобръзена скорост???? И покрай мен са минавали наркомани с яки возила, изпреварват между коли на двълентов път и хвърчат. Такива са за затвора! Обаче корупция, адвокати, съдии, прокурори и политици пазят цялата крадлива и корумпирана извратена паплач, която съсипва обществото.
14:05 10.11.2026
117 Този коментар е премахнат от модератор.
118 Стефан
До коментар #4 от "!!!!!":Ами да ограничат 140 км. Това е абсурд при този двулентов път ама нали ББ каза че може.
14:07 10.11.2026
119 🦉🦉🦉🦉
До коментар #114 от "Кво искате":Те ли ти карат колата ❗
Коментиран от #135
14:08 10.11.2026
120 1984
До коментар #58 от "Слобо":Напротив, пак щеше да я има. Просто първия Ганю щеше да отнесе патрулката, а останалите да се нанижат в него. На Ганю есе някой /нещо му е виновен. И тази, както и 99% от катастрофите е по вина на шофьор..
Коментиран от #126
14:10 10.11.2026
121 Този коментар е премахнат от модератор.
122 ШоФьоро
Коментиран от #141, #146, #157
14:15 10.11.2026
123 Къде е дебелото
Коментиран от #129, #130
14:15 10.11.2026
124 Гражданин
14:17 10.11.2026
125 Браво
14:17 10.11.2026
126 Георги
До коментар #120 от "1984":Каква им е ролята тогава? Да охраняват патрулките и триногите?
14:19 10.11.2026
127 Този коментар е премахнат от модератор.
128 Този коментар е премахнат от модератор.
129 Зевзек
До коментар #123 от "Къде е дебелото":Що бе?Министър ли е предизвикал мъглата?Кой е карал несъобразено на път с намалена видимост?На всеки джигит да му слагаме по един министър в колата да го следи как шофира?
14:20 10.11.2026
130 умирисвай
До коментар #123 от "Къде е дебелото":трънките
14:20 10.11.2026
131 Този коментар е премахнат от модератор.
132 Знаещ
До коментар #36 от "Глупости":Тировете са по 40 тона законно и до над 60 тона неофициално и НЯМА кой да им проверява тахошайбите и картите и да ги глобява за каране с нередовни тахографи без ограничители.КАТ и ДАИ вече са с двойни заплати и им е под достойнството да седят по пътищата, а само ядат понички по хамерикански и си чоплят в телефоните по канцелариите.
14:21 10.11.2026
133 Този коментар е премахнат от модератор.
134 Този коментар е премахнат от модератор.
135 По-лошо
До коментар #119 от "🦉🦉🦉🦉":Те ви управляват,а ап.Павел пише,че на жената не е позволено дори да говори в събрание.Анадънму празнославни българино?
Коментиран от #140
14:24 10.11.2026
136 Реалист
14:24 10.11.2026
137 Розов тролей
До коментар #102 от "Кървав данък":Той Борисов и мъглата беше откраднал.Ето за това сега има мъгла защото го няма Бойко.
14:25 10.11.2026
138 Реалност
До коментар #48 от "Търновец":Колкото спряха да ходят в Испания след двете влакови катастрофи и стотиците жертви.
П.П. Предполагам и за трагедиите в Испания пак Путин и руснаците са виновни:)
Коментиран от #145
14:27 10.11.2026
139 Неизбежно е
До коментар #107 от "Гост":Ако едни намалят, друг няма,отделно няма да го направят едновременно и с еднаква скорост.
Коментиран от #155, #159
14:27 10.11.2026
140 Този коментар е премахнат от модератор.
141 Пурко
До коментар #122 от "ШоФьоро":Да караш в мъглата с максималната скорост, си е все едно да си камикадзе. Койт разбрал - разбрал......
14:29 10.11.2026
142 Наблюдател
14:30 10.11.2026
143 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻
14:31 10.11.2026
144 Бай Араб
14:31 10.11.2026
145 Бай Араб
До коментар #138 от "Реалност":Съвсем правилно предполагаш .
14:32 10.11.2026
146 🦉🦉🦉🦉
До коментар #122 от "ШоФьоро":Ама ониА с Гуфо и БНВие, не четат, те са безсмъртни ❗
Те нямат представа, че при 140км/ч спирачният път е над 140 метра,
а при лоши условия може дори
да надхвърли и 280 метра❗
Коментиран от #151
14:33 10.11.2026
147 Крумова
14:33 10.11.2026
148 Как
До коментар #55 от "Изроди":Беше родната полиция и тола не ни пазят.
14:35 10.11.2026
149 Бай Араб
14:37 10.11.2026
150 Този коментар е премахнат от модератор.
151 ШоФьоро
До коментар #146 от "🦉🦉🦉🦉":Дистанцията даже леко се увеличава ,ако пред себе си имаш висок клас кола или недай си боже спортна кола ,който разбрал ,разбрал .....
14:39 10.11.2026
152 тц тц
До коментар #106 от "Пламен":В днешно време винаги давай за пример Китай и никога фалиралия Запад!
Ето как стоят нещата в поднебесната империя:
При видимост под 50 метра: скоростта не трябва да надвишава 20 км/ч, като шофьорът е задължен да напусне магистралата през най-близкия изход или да отбие на безопасно място. В повечето случаи органите на реда затварят изцяло или частично участъци от магистралите.
14:39 10.11.2026
153 Бай Араб
14:39 10.11.2026
154 Този коментар е премахнат от модератор.
155 ШоФьоро
До коментар #139 от "Неизбежно е":Муцка кво ти пука ,намаляш и ако трябва и аварийни пускаш даже ,ако някой иска да се самоубива ,що трябва да си част о неговия план за изпълнение ??!
14:42 10.11.2026
156 счетоводителски - съвет
14:43 10.11.2026
157 🦉🦉🦉🦉
До коментар #122 от "ШоФьоро":Те дори НЕ могат да сметнат сами,
че при 140км/ч се движат с
40 метра в секунда❗
Т.е. повечето водачи дори не са имали време за реакция, какво остава да спрат автомобила❗
14:43 10.11.2026
158 Страхотни теории
14:44 10.11.2026
159 Гост
До коментар #139 от "Неизбежно е":По принцип си прав но удара ще е един ако карат с 50 ..60км и съвсем друг ако карат с 110...120км...Най важното е да се прибереш жив и здрав.Да е ясно...слънчево.... да караш бързо,но при гъста мълга,си е живо самоубийство.
14:44 10.11.2026
160 Бай Араб
14:46 10.11.2026
161 гост
До коментар #32 от "а бе":Като са хубави отивай там и не се връщай никога в България
14:46 10.11.2026
162 Този коментар е премахнат от модератор.
163 Николай
14:47 10.11.2026
164 Николай
14:49 10.11.2026
165 оле
14:50 10.11.2026