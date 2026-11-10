Двата „Спартан“-а излетяха празни от Бургас, ранените са в прекалено тежко състояние

Двата военни самолета „Спартан“ са излетели празни от летището в Бургас. Те трябваше да бъдат използвани за транспортиране на тежко пострадали до София, но медицинското им състояние не позволява полет.

„Самолетите излетяха празни“, е съобщил директорът на РЗИ-Бургас д-р Георги Паздеров. Малко преди това на летището са пристигнали две линейки, но лекарите са преценили, че пострадалите в животозастрашаващо състояние няма да понесат въздушен транспорт.

За живота им ще се борят лекари в Бургас. Към момента не са посочени допълнителни подробности за състоянието им.

В две частни бургаски болници са настанени петима души. Те са предимно с фрактури и за живота им няма опасност.

На летището остава и правителственият самолет, който е пристигнал от Варна. Не е съобщено дали той ще бъде използван за транспортиране на други пострадали.