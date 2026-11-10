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Двата „Спартан“-а излетяха празни от Бургас, ранените са в прекалено тежко състояние
  Тема: Трафик

Двата „Спартан“-а излетяха празни от Бургас, ранените са в прекалено тежко състояние

10 Ноември, 2026 13:00 2 112 30

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  • болници-
  • катастрофа на тракия

Тежко пострадалите не могат да понесат полет до София. Петима души са настанени в две частни болници в града

Двата „Спартан“-а излетяха празни от Бургас, ранените са в прекалено тежко състояние - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Двата военни самолета „Спартан“ са излетели празни от летището в Бургас. Те трябваше да бъдат използвани за транспортиране на тежко пострадали до София, но медицинското им състояние не позволява полет.

„Самолетите излетяха празни“, е съобщил директорът на РЗИ-Бургас д-р Георги Паздеров. Малко преди това на летището са пристигнали две линейки, но лекарите са преценили, че пострадалите в животозастрашаващо състояние няма да понесат въздушен транспорт.

За живота им ще се борят лекари в Бургас. Към момента не са посочени допълнителни подробности за състоянието им.

В две частни бургаски болници са настанени петима души. Те са предимно с фрактури и за живота им няма опасност.

На летището остава и правителственият самолет, който е пристигнал от Варна. Не е съобщено дали той ще бъде използван за транспортиране на други пострадали.


Бургас / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    21 7 Отговор
    Курбан за Урсулица.

    13:02 10.11.2026

  • 2 здравна пътека Смърт

    27 1 Отговор
    Защо частните болници приемат само леко пострадали без опасност за живота?

    Коментиран от #8, #24

    13:04 10.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    14 0 Отговор
    Дано се оправят хората.

    Коментиран от #13

    13:06 10.11.2026

  • 5 Значи са пътници

    9 0 Отговор
    Щом и със самолет не могат да отлетят

    13:07 10.11.2026

  • 6 Преместете тогава по-леко ранените

    14 0 Отговор
    Така и така самолетите са били там. Ще облекчи те местните доктори и болници

    Коментиран от #28

    13:09 10.11.2026

  • 7 Кабиле

    13 3 Отговор
    е древен духовен тракийски център. А там нашите от 2023, 25 и 26 януари позволиха строеж на военни бази.
    Кабиле си взима кръвният данък, жалко, че не е от политиците.

    13:11 10.11.2026

  • 8 Ах ,ах

    16 1 Отговор

    До коментар #2 от "здравна пътека Смърт":

    Защото само с леко ранени могат да се справят. Ако някой тежко ранен умре , това ще се отрази на звездичките. Рядко ще намереш добър лекър в частна клиника.

    13:12 10.11.2026

  • 9 софийски боклуци

    7 9 Отговор
    Ти да видиш! А защо само в София трябва да се закарат? ДОКОГА с тази клоака София? Докога ще се краде цяла България и ще се мъкне само в София? Да я подаряваме на Сърбия и да си вкарваме ред в държавата!

    Коментиран от #17

    13:13 10.11.2026

  • 10 Какво трябваше да каже Радев?

    8 6 Отговор
    Като опитен шофьор на камион трябваше да каже, че при влошена видимост трябва да се включат ръчно късите светлини, задния стоп за мъгла и ако е много лоша видимостта да се отбие встрани от пътя (не в аварихната лента) с включени аварийни светлини. Дневните светлини не са за мъгла. Ей това ви дава 50% от безопасността в такава ситуация. Другите 50% са разумно избиране на път и време за пътуване. Никоя нужда не е по-голяма от животът на теб и семейството.

    Това трябваше да каже Радев и щеше да е единственото му смислено изказване в целия мандат.

    Коментиран от #15, #16

    13:13 10.11.2026

  • 11 Има нахалство у нас между хората

    10 0 Отговор
    Това е една от причините за катастрофите.

    13:15 10.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Бро от дружба едно

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Номер едно1 ком.имаш впредвд..да☝

    13:17 10.11.2026

  • 14 Ми да закарат професори

    9 0 Отговор
    От София или от Пловдив. Това е възможно.

    13:17 10.11.2026

  • 15 Ах ,ах

    14 1 Отговор

    До коментар #10 от "Какво трябваше да каже Радев?":

    Не е Радев този който трябва да учи как се шофира и какво трябва да правиш при дадени ситуации.
    Това се случва в курса за шофьори. В самото обучение- инструкторът е човека който трябва да обучава кандидат шофьора. Не Радев. На Радев това не му е работата.

    Коментиран от #22

    13:20 10.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Троян

    9 1 Отговор

    До коментар #9 от "софийски боклуци":

    Не ги псувай Софиянците. Хората са там не от хубаво. Срамота е да плюеш по сънародниците си.

    13:20 10.11.2026

  • 18 В частни болници

    5 0 Отговор
    Нямам доверие на частниците.

    13:23 10.11.2026

  • 19 А урсулата добре ли е

    4 3 Отговор
    Че тя май по-важна

    13:23 10.11.2026

  • 20 В частни болници

    6 0 Отговор
    Господ да им е на помощ на ранените.

    13:24 10.11.2026

  • 21 Рано ставаш чичак

    5 0 Отговор
    Къде са светещите патрулни коли на полицията, ако имаше сега нямаше да го има това чудо, плащаме на некадърници дайте им по високи заплати !

    Коментиран от #27

    13:26 10.11.2026

  • 22 Какво трябваше да каже Радев?

    1 4 Отговор

    До коментар #15 от "Ах ,ах":

    Тя и политиката не му е работа, ама като няма кой да я свърши той се е наел. Та така и с инструкторите и шофьорите.

    Коментиран от #23

    13:26 10.11.2026

  • 23 Не се е наел

    0 4 Отговор

    До коментар #22 от "Какво трябваше да каже Радев?":

    А се е навел

    13:28 10.11.2026

  • 24 сериозно ли?

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "здравна пътека Смърт":

    Ако си със смачкани ребра какво ще ти помогнат в частна болница за естетическа и реконструктивна хирургия? Многопрофилните частни болници имат реанимация, шокова зала, често и спешна помощ. Има протоколи за спешни случаи и в тях вече е определено кой къде ще го събират.

    Изпращането на двата Спартана беше грешка, престараване от неграмотност. Въздушен транспорт се иска от лекарите. Военните летци само трябва да поддържат готовността за излитане. Гражданските летища да имат готовност да приемат военните с предимство. Това е напълно достатъчно.

    13:32 10.11.2026

  • 25 Троян

    3 1 Отговор
    Има една книга от Иван Вазов. Немили недраги. Новософиянците ще я научите по мъчителният начин. 20 години живях във Хамбург.

    13:37 10.11.2026

  • 26 "Кимон Георгиев" пак погази финансите...

    2 0 Отговор
    на държавата , , "сметки без кръчмар"!

    Колко струват два полета, на два "Спартана" от София до Бургас и обратно....???

    13:38 10.11.2026

  • 27 Белят семки...пред Парламента!!!...

    9 0 Отговор

    До коментар #21 от "Рано ставаш чичак":

    Полицията е на Протест за по високи заплати,
    да не ги закачаме сега в "това дъждовно и мъгливо време"???

    13:42 10.11.2026

  • 28 Прогресивна България

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Преместете тогава по-леко ранените":

    Абе ти на Генерал Румен Радев акъл ли ще даваш. Той е главнокомандуващ на БА. Летец Ас. Знае какво прави и е разпоредил перфектна организация. Ти самомси трай и чети перфектният му план как се разгръща

    14:06 10.11.2026

  • 29 Има нахалство у нас между хората

    2 0 Отговор
    Това също е възможна причина за многото катастрофи на последък. Хората нещо се възгордяха и станаха алчни арогантни но това убива кога кога.

    14:17 10.11.2026

  • 30 Плоския данък доведе до разделение и до

    2 0 Отговор
    Разслоение което поражда напрежение и омраза между хората. Те не зачитат правилата и нямат уважение помежду си. Започна едно надбягване надхитряване арогантност и ето до къде стигнахме.

    14:21 10.11.2026

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