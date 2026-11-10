Двата „Спартан“-а излетяха празни от Бургас, ранените са в прекалено тежко състояние

Двата военни самолета „Спартан“ са излетели празни от летището в Бургас. Те трябваше да бъдат използвани за транспортиране на тежко пострадали до София, но медицинското им състояние не позволява полет.
„Самолетите излетяха празни“, е съобщил директорът на РЗИ-Бургас д-р Георги Паздеров. Малко преди това на летището са пристигнали две линейки, но лекарите са преценили, че пострадалите в животозастрашаващо състояние няма да понесат въздушен транспорт.
За живота им ще се борят лекари в Бургас. Към момента не са посочени допълнителни подробности за състоянието им.
В две частни бургаски болници са настанени петима души. Те са предимно с фрактури и за живота им няма опасност.
На летището остава и правителственият самолет, който е пристигнал от Варна. Не е съобщено дали той ще бъде използван за транспортиране на други пострадали.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
13:02 10.11.2026
2 здравна пътека Смърт
Коментиран от #8, #24
13:04 10.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 ГРАД КОЗЛОДУЙ
Коментиран от #13
13:06 10.11.2026
5 Значи са пътници
13:07 10.11.2026
6 Преместете тогава по-леко ранените
Коментиран от #28
13:09 10.11.2026
7 Кабиле
Кабиле си взима кръвният данък, жалко, че не е от политиците.
13:11 10.11.2026
8 Ах ,ах
До коментар #2 от "здравна пътека Смърт":Защото само с леко ранени могат да се справят. Ако някой тежко ранен умре , това ще се отрази на звездичките. Рядко ще намереш добър лекър в частна клиника.
13:12 10.11.2026
9 софийски боклуци
Коментиран от #17
13:13 10.11.2026
10 Какво трябваше да каже Радев?
Това трябваше да каже Радев и щеше да е единственото му смислено изказване в целия мандат.
Коментиран от #15, #16
13:13 10.11.2026
11 Има нахалство у нас между хората
13:15 10.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Бро от дружба едно
До коментар #4 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":Номер едно1 ком.имаш впредвд..да☝
13:17 10.11.2026
14 Ми да закарат професори
13:17 10.11.2026
15 Ах ,ах
До коментар #10 от "Какво трябваше да каже Радев?":Не е Радев този който трябва да учи как се шофира и какво трябва да правиш при дадени ситуации.
Това се случва в курса за шофьори. В самото обучение- инструкторът е човека който трябва да обучава кандидат шофьора. Не Радев. На Радев това не му е работата.
Коментиран от #22
13:20 10.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Троян
До коментар #9 от "софийски боклуци":Не ги псувай Софиянците. Хората са там не от хубаво. Срамота е да плюеш по сънародниците си.
13:20 10.11.2026
18 В частни болници
13:23 10.11.2026
19 А урсулата добре ли е
13:23 10.11.2026
20 В частни болници
13:24 10.11.2026
21 Рано ставаш чичак
Коментиран от #27
13:26 10.11.2026
22 Какво трябваше да каже Радев?
До коментар #15 от "Ах ,ах":Тя и политиката не му е работа, ама като няма кой да я свърши той се е наел. Та така и с инструкторите и шофьорите.
Коментиран от #23
13:26 10.11.2026
23 Не се е наел
До коментар #22 от "Какво трябваше да каже Радев?":А се е навел
13:28 10.11.2026
24 сериозно ли?
До коментар #2 от "здравна пътека Смърт":Ако си със смачкани ребра какво ще ти помогнат в частна болница за естетическа и реконструктивна хирургия? Многопрофилните частни болници имат реанимация, шокова зала, често и спешна помощ. Има протоколи за спешни случаи и в тях вече е определено кой къде ще го събират.
Изпращането на двата Спартана беше грешка, престараване от неграмотност. Въздушен транспорт се иска от лекарите. Военните летци само трябва да поддържат готовността за излитане. Гражданските летища да имат готовност да приемат военните с предимство. Това е напълно достатъчно.
13:32 10.11.2026
25 Троян
13:37 10.11.2026
26 "Кимон Георгиев" пак погази финансите...
Колко струват два полета, на два "Спартана" от София до Бургас и обратно....???
13:38 10.11.2026
27 Белят семки...пред Парламента!!!...
До коментар #21 от "Рано ставаш чичак":Полицията е на Протест за по високи заплати,
да не ги закачаме сега в "това дъждовно и мъгливо време"???
13:42 10.11.2026
28 Прогресивна България
До коментар #6 от "Преместете тогава по-леко ранените":Абе ти на Генерал Румен Радев акъл ли ще даваш. Той е главнокомандуващ на БА. Летец Ас. Знае какво прави и е разпоредил перфектна организация. Ти самомси трай и чети перфектният му план как се разгръща
14:06 10.11.2026
29 Има нахалство у нас между хората
14:17 10.11.2026
30 Плоския данък доведе до разделение и до
14:21 10.11.2026