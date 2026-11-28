Новият кораб за противоминна борба на Военноморските сили „Бриз“ (61) премина през Босфора и навлезе в Черно море. Корабът се очаква във Военноморска база Бургас, където ще бъде базиран. Последният етап от прехода му от Каляри в Италия до Бургас е 1322 морски мили.

Старши национален представител на борда по време на плаването е капитан I ранг Йордан Йорданов, командир на дивизиона противоминни кораби от Флотилията бойни и спомагателни кораби. След пристигането си „Бриз“ ще бъде зачислен в състава на дивизиона.

Първият от седем кораба

„Бриз“ е бившият белгийски военен кораб „Bellis“ с бордови номер M916. На 30 октомври 2026 г. във Военноморската база в Зеебрюге беше проведена церемония по вдигането на българския военноморски флаг. Тогава беше подписан и документът за предаването на кораба от белгийските на българските Военноморски сили.

Корабът е първият от четирите белгийски минни ловци, които България ще получи по Меморандума за разбирателство с Белгия и Нидерландия. Документът беше подписан от министрите на отбраната на трите държави на 8 юли 2026 г. Предвижда се през следващите години България да придобие общо седем кораба за противоминна борба.

„С новата придобивка се усилват способностите на Военноморските сили за откриване и неутрализиране на минните заплахи“, заяви Министерството на отбраната при приемането на кораба. Ведомството определи това като принос към сигурността в Черноморския регион и към отбранителния потенциал на НАТО по източния фланг.

Корабът идва на фона на обща противоминна дейност

Пристигането на „Бриз“ се случва в година, в която България пое ротационното командване на Противоминната военноморска група в Черно море. В състава на MCM Black Sea участват Военноморските сили на България, Румъния и Турция, които изпълняват задачи за противодействие на заплахата от морски мини и за безопасността на корабоплаването.

До пристигането на новия кораб българското участие в групата се осигуряваше от кораби като „Струма“, „Прибой“ и „Капитан I ранг Димитър Добрев“. След акостирането си в Бургас „Бриз“ ще стане част от постоянните противоминни способности на българския флот.

Източници: maritime.bg, new.dnesplus.bg