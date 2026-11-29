Бурното море заля крайбрежната велоалея между Бургас и квартал „Сарафово“. Високите вълни са прехвърлили предпазната стена и са достигнали до настилката на трасето.

Кадри от общинските камери за видеонаблюдение, заснети около 1:20 часа през нощта, показват как водата преминава през защитното съоръжение. Причината е съчетанието от силно морско вълнение и бурен вятър, информира БНТ.

Преминаването в района е изключително опасно. Към момента няма съобщения за пострадали хора или за конкретни материални щети по алеята. Не е обявено и кога трасето ще бъде напълно безопасно за използване.

Участъкът вече е бил засегнат от морската абразия

Състоянието на крайбрежния маршрут е проблем от години. През ноември 2023 г. бурното вълнение причини пропадане на част от пешеходната алея между Солниците и „Сарафово“. Тогава пешеходният и велосипедният маршрут към града на практика беше прекъснат, а преминаването се извършваше по стръмен обходен участък.

През май 2026 г. Община Бургас съобщи, че по трасето се извършва укрепване на около 1,3 километра. Тогава вече са били поставени 400 изливни пилота с дълбочина 6 метра, разположени през един метър. Направено е и 10-метрово заскаляване, чиято цел е да ограничи морската абразия и риска от нови свлачищни процеси.

Свлачището е установено през пролетта на 2022 г. Според Община Бургас в края на 2025 г. държавата е обособила засегнатата зона като самостоятелен имот и я е прехвърлила на общината, което е позволило да продължат укрепителните дейности.

Опасно море по Южното Черноморие

Заливането на алеята е част от по-тежка метеорологична обстановка по Южното Черноморие. В района на Царево морското вълнение е достигнало 5-6 бала, а вълните край Ахтопол и Синеморец са били близо 5 метра. Поривите на вятъра са достигнали около 90 километра в час, а достъпът до крайбрежни зони и алеи в Царево е бил ограничен превантивно.