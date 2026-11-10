СЕМ призова за сдържано отразяване на катастрофата на „Тракия“

Съветът за електронни медии призова медиите да се въздържат от сензационност при отразяването на тежките катастрофи на автомагистрала „Тракия“ край пътен възел „Зимница“. В позиция регулаторът настоя за спазване на принципите на Етичния кодекс на българските медии.

СЕМ изрази съпричастност към жертвите, пострадалите и техните близки. От съвета призоваха медиите да уважават паметта на загиналите и да щадят емоционалната уязвимост на ранените и семействата им.

Призив към медиите, които предават на живо

Към електронните медии, които излъчват пряко от мястото на трагедията, е отправен призив внимателно да преценяват въздействието на кадрите и свидетелските разкази, излъчвани непосредствено в ефир. СЕМ подчерта, че случилото се има силен емоционален ефект върху аудиторията.

„Професионализмът се измерва не със сензационността на заглавията, кадрите и свидетелствата, а с ясната и адекватна оценка на ситуацията и с емпатия при формулиране на въпросите и коментарите при отразяването на катастрофата“, заявиха от СЕМ.

Регулаторът съобщи още, че вече извършва извънредно наблюдение на медийния отзвук от трагедията.

11 загинали и 48 ранени

Две верижни катастрофи затвориха автомагистрала „Тракия“ край пътен възел „Зимница“ в област Ямбол. Премиерът Румен Радев съобщи, че към момента 11 души са загинали, а ранените са 48.

По първоначални данни в инцидентите са участвали около 50 леки и тежкотоварни автомобила.

Източници: bta.bg