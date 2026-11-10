СЕМ призова за сдържано отразяване на катастрофата на „Тракия“

Съветът за електронни медии призова медиите да се въздържат от сензационност при отразяването на тежките катастрофи на автомагистрала „Тракия“ край пътен възел „Зимница“. В позиция регулаторът настоя за спазване на принципите на Етичния кодекс на българските медии.
СЕМ изрази съпричастност към жертвите, пострадалите и техните близки. От съвета призоваха медиите да уважават паметта на загиналите и да щадят емоционалната уязвимост на ранените и семействата им.
Призив към медиите, които предават на живо
Към електронните медии, които излъчват пряко от мястото на трагедията, е отправен призив внимателно да преценяват въздействието на кадрите и свидетелските разкази, излъчвани непосредствено в ефир. СЕМ подчерта, че случилото се има силен емоционален ефект върху аудиторията.
Регулаторът съобщи още, че вече извършва извънредно наблюдение на медийния отзвук от трагедията.
11 загинали и 48 ранени
Две верижни катастрофи затвориха автомагистрала „Тракия“ край пътен възел „Зимница“ в област Ямбол. Премиерът Румен Радев съобщи, че към момента 11 души са загинали, а ранените са 48.
По първоначални данни в инцидентите са участвали около 50 леки и тежкотоварни автомобила.
Източници: bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Каква Сдържаност ?
Държава !
Коментиран от #2
16:14 10.11.2026
2 Това Е Измет !
До коментар #1 от "Каква Сдържаност ?":За Бунището !
16:14 10.11.2026
3 честен ционист
Коментиран от #13
16:15 10.11.2026
4 цензурион
Коментиран от #17
16:16 10.11.2026
5 Много Известен Съветски Актьор
Коментиран от #15
16:16 10.11.2026
6 СЕМ да се закрие!
16:17 10.11.2026
7 Атина Палада
16:18 10.11.2026
8 Мъпет шоу
Коментиран от #18, #20
16:18 10.11.2026
9 СЕМ избра Милотинова за шеф на БНТ
Коментиран от #11
16:19 10.11.2026
10 Иии чудо големо ко толко станало
16:19 10.11.2026
11 Освалдо Риос
До коментар #9 от "СЕМ избра Милотинова за шеф на БНТ":Веднъж по БТВ преди години, както вървеше прогнозата за времето и пуснаха порно.
16:20 10.11.2026
12 Георги
16:21 10.11.2026
13 Бро от дружба едно
До коментар #3 от "честен ционист":По лошо.. мвтафоризма живот
В дзомби ленд...
Труб не може ама дон йоца може..а 😡
16:21 10.11.2026
14 Демек
16:22 10.11.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Промяната
16:23 10.11.2026
17 Бро от дружба едно
До коментар #4 от "цензурион":И ето най после ....с танко дойде..😀
16:23 10.11.2026
18 Георги
До коментар #8 от "Мъпет шоу":точно както правеха всички управляващи преди чичо румен, нали така?
16:23 10.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Атина Палада
До коментар #8 от "Мъпет шоу":Това за затварянето на магистралите при такава видимост не го зная,но доста отдавна съм карала по магистралата в България при много по малка от 10 метра видимост.И си имаше движение,но буквално пълзяхме тогава .
Коментиран от #22, #24
16:26 10.11.2026
21 оня с коня
Коментиран от #28
16:28 10.11.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Макс
Коментиран от #25
16:32 10.11.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Промяната
До коментар #23 от "Макс":Да дойде Румен Радев да ти държи волана?
16:35 10.11.2026
26 А иначе полицаите искат всяка зима
16:41 10.11.2026
27 Анджо
16:41 10.11.2026
28 Атина Палада
До коментар #21 от "оня с коня":Абе какво правителство те гони теб? Там има 11 загинали ..А 11 загинали при катастрофа не се знае в какво състояние са телата. Ти виждал ли си тела на загинали от катастрофи? Гледката е потресаваща..Ако примерно някоя майка гледа и види на екрана сина си с изпаднали отвън вътрешности,или без ръце ,глава...Как мислиш ,че ще го понесе? Първо ,такива кадри не се предават по СМИ! Затова СЕМ предупреждава джурналята.
16:41 10.11.2026