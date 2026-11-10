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СЕМ призова за сдържано отразяване на катастрофата на „Тракия“

СЕМ призова за сдържано отразяване на катастрофата на „Тракия“

10 Ноември, 2026 16:11 750 28

  • сем-
  • катастрофа на тракия-
  • медии-
  • зимница-
  • етичен кодекс

Регулаторът настоя медиите да уважават жертвите и да преценяват въздействието на кадрите и свидетелските разкази в ефир

СЕМ призова за сдържано отразяване на катастрофата на „Тракия“ - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Съветът за електронни медии призова медиите да се въздържат от сензационност при отразяването на тежките катастрофи на автомагистрала „Тракия“ край пътен възел „Зимница“. В позиция регулаторът настоя за спазване на принципите на Етичния кодекс на българските медии.

СЕМ изрази съпричастност към жертвите, пострадалите и техните близки. От съвета призоваха медиите да уважават паметта на загиналите и да щадят емоционалната уязвимост на ранените и семействата им.

Призив към медиите, които предават на живо

Към електронните медии, които излъчват пряко от мястото на трагедията, е отправен призив внимателно да преценяват въздействието на кадрите и свидетелските разкази, излъчвани непосредствено в ефир. СЕМ подчерта, че случилото се има силен емоционален ефект върху аудиторията.

„Професионализмът се измерва не със сензационността на заглавията, кадрите и свидетелствата, а с ясната и адекватна оценка на ситуацията и с емпатия при формулиране на въпросите и коментарите при отразяването на катастрофата“, заявиха от СЕМ.

Регулаторът съобщи още, че вече извършва извънредно наблюдение на медийния отзвук от трагедията.

11 загинали и 48 ранени

Две верижни катастрофи затвориха автомагистрала „Тракия“ край пътен възел „Зимница“ в област Ямбол. Премиерът Румен Радев съобщи, че към момента 11 души са загинали, а ранените са 48.

По първоначални данни в инцидентите са участвали около 50 леки и тежкотоварни автомобила.

Източници: bta.bg


Ямбол / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Каква Сдържаност ?

    10 0 Отговор
    С Тая Разпасана !

    Държава !

    Коментиран от #2

    16:14 10.11.2026

  • 2 Това Е Измет !

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Каква Сдържаност ?":

    За Бунището !

    16:14 10.11.2026

  • 3 честен ционист

    5 1 Отговор
    Как по-сдържано? Да не са показали по ТВ-то някой труп?

    Коментиран от #13

    16:15 10.11.2026

  • 4 цензурион

    4 4 Отговор
    радеф ще въведе извънредно положение на територията!

    Коментиран от #17

    16:16 10.11.2026

  • 5 Много Известен Съветски Актьор

    6 7 Отговор
    Един вид, така по-завоалирано. "На "магистрала Тракия", се е образувало леко задръстване, вследствие на натрупване на неизправни МПС-та и на шофьори и пътници с леки неразположения". "Прогресивната Измекярска Власт" на Мунчо, прави всичко възможно- колкото може, вследствие от неадекватните си възможности, да "оправи положението".

    Коментиран от #15

    16:16 10.11.2026

  • 6 СЕМ да се закрие!

    13 1 Отговор
    Прекалено много чиновници хрантутим!

    16:17 10.11.2026

  • 7 Атина Палада

    6 0 Отговор
    Господи,каква трагедия! Сърцето ме заболя! Съболезнования на близките на жертвите! Мир и покой на жертвите и успешно възстановяване на ранените!

    16:18 10.11.2026

  • 8 Мъпет шоу

    3 6 Отговор
    Рун Дяев е в своя епотеоз. Това е катастрофа на бездарното му управление. При 10 метра видимост навсякъде магистралите се затварят от пътна полиция.

    Коментиран от #18, #20

    16:18 10.11.2026

  • 9 СЕМ избра Милотинова за шеф на БНТ

    12 1 Отговор
    а тя показваше в прайм тайма как чеченци режат руски глави!

    Коментиран от #11

    16:19 10.11.2026

  • 10 Иии чудо големо ко толко станало

    3 2 Отговор
    Имало мъгла са обвшняват асфалта държавата пъта и така насетне а вината си е на самите умрели

    16:19 10.11.2026

  • 11 Освалдо Риос

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "СЕМ избра Милотинова за шеф на БНТ":

    Веднъж по БТВ преди години, както вървеше прогнозата за времето и пуснаха порно.

    16:20 10.11.2026

  • 12 Георги

    6 0 Отговор
    какво има да предупреждават, най-много някой репортер да попита пострадал "как се чувствате" или "какво си помислихте".

    16:21 10.11.2026

  • 13 Бро от дружба едно

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    По лошо.. мвтафоризма живот
    В дзомби ленд...
    Труб не може ама дон йоца може..а 😡

    16:21 10.11.2026

  • 14 Демек

    7 2 Отговор
    трайте си, да се снишим и да не дразним нищоправещите некадърни властници!

    16:22 10.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Промяната

    5 0 Отговор
    СЕМ ако реши да си върши работата, има много такава!

    16:23 10.11.2026

  • 17 Бро от дружба едно

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "цензурион":

    И ето най после ....с танко дойде..😀

    16:23 10.11.2026

  • 18 Георги

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Мъпет шоу":

    точно както правеха всички управляващи преди чичо румен, нали така?

    16:23 10.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Атина Палада

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Мъпет шоу":

    Това за затварянето на магистралите при такава видимост не го зная,но доста отдавна съм карала по магистралата в България при много по малка от 10 метра видимост.И си имаше движение,но буквално пълзяхме тогава .

    Коментиран от #22, #24

    16:26 10.11.2026

  • 21 оня с коня

    5 3 Отговор
    При Инцидент в Сърбия с подобен брой жертви възникнаха Брожения срещу безхаберието на Властта и Вучич падна.А зали сдържано или несдържано се обявява трагедията - това няма да промени броят на загиналите и ранените,целта на "Препоръката" от СЕМ за сдържаност към Медиите е продиктувана Единствено от Страх да не се разклати случайно и Радевото правителство!

    Коментиран от #28

    16:28 10.11.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Макс

    1 6 Отговор
    Още веднъж правителството иска да скрие истината от българските граждани . Стига цензура . Време е за ОСТАВКА ! Румен Радев не се справя ! ВЪН !

    Коментиран от #25

    16:32 10.11.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Промяната

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "Макс":

    Да дойде Румен Радев да ти държи волана?

    16:35 10.11.2026

  • 26 А иначе полицаите искат всяка зима

    0 0 Отговор
    двойно увеличение на заплатите ! Ами да ги изкарват по магистралите да мигат и светкат при магли и да намаляват скоростта на джигитите ! А най-големите тъпотии ги правят ТИР-аджиите !

    16:41 10.11.2026

  • 27 Анджо

    1 0 Отговор
    Разбрахте ли ФАКТИ, трябва да си траете и само да хвалите нашите експерти по безопасността на транспорта. Да , те много знаят у не трябва бъдат притискани ,че нищо не знаят. Сега ще наскачат по телевизията да си чешат дългите езици.

    16:41 10.11.2026

  • 28 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "оня с коня":

    Абе какво правителство те гони теб? Там има 11 загинали ..А 11 загинали при катастрофа не се знае в какво състояние са телата. Ти виждал ли си тела на загинали от катастрофи? Гледката е потресаваща..Ако примерно някоя майка гледа и види на екрана сина си с изпаднали отвън вътрешности,или без ръце ,глава...Как мислиш ,че ще го понесе? Първо ,такива кадри не се предават по СМИ! Затова СЕМ предупреждава джурналята.

    16:41 10.11.2026

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