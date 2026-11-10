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Очевидец за катастрофата на „Тракия“: Такова нещо не съм виждал, а 30 години съм зад волана
  Тема: Войната на пътя

Очевидец за катастрофата на „Тракия“: Такова нещо не съм виждал, а 30 години съм зад волана

10 Ноември, 2026 17:04 1 558 35

  • катастрофа на тракия-
  • пътен възел зимница-
  • гъста мъгла-
  • верижна катастрофа-
  • загинали и ранени

Шофьорът разказа, че видимостта е била едва 15-20 метра и много автомобили са се движели с висока скорост

Очевидец за катастрофата на „Тракия“: Такова нещо не съм виждал, а 30 години съм зад волана - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„30 години съм зад волана, такова нещо не съм виждал“, разказа пред bTV шофьор, станал участник и очевидец на тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“.

Инцидентът е станал около 7 часа при пътен възел „Зимница“, в района на 290-ия километър. В катастрофата са се ударили десетки автомобили и тежкотоварни превозни средства, като произшествия са регистрирани и в двете посоки на магистралата.

По думите на шофьора в района е имало изключително гъста мъгла. Той успял да спре навреме и да избегне автобуса, след което чул няколко последователни удара.

„Беше гъста мъглата, успях да спра навреме и избягах от автобуса. Оттам нататък – дум, дум се чу“, разказа очевидецът.

Мъжът посочи, че е карал с около 60 км/ч, но други автомобили са го изпреварвали. Според него част от шофьорите са се движели с прекалено висока скорост за условията на пътя.

„Гледката беше нещо ужасно. Помогнах, каквото можах, качихме няколко хора на линейките. Загинали има – точно пред мен“, каза той.

Друг очевидец също описа видимостта като почти нулева. Според него на разстояние от 15-20 метра не се е виждало нищо, а някои от автомобилите са се движели с висока скорост.

Първият сигнал до полицията в Ямбол е бил за верижна катастрофа в посока Бургас. Малко по-късно е постъпил сигнал и за ударени автомобили в посока София.

По данни, цитирани от bTV, 10 души са загинали на място, а един е починал в болница. Около 50 души са ранени. На мястото са изпратени екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ.

Източници: btvnovinite.bg


Ямбол / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Смирете се

    14 22 Отговор
    Най-много ти Румен Радев!
    Това е знак за Вас управляващи!
    За краткия ми живот такова нещо не се е случвало в България
    12 живота прекъснаха за миг и вече ги няма

    Коментиран от #9, #10, #21, #25, #26, #27

    17:05 10.11.2026

  • 2 Наляха се милиони в камери за скорост

    40 4 Отговор
    и всевъзможни глоби и терор на хората, а нямаше пари за маркировка и предупредителни табели като в белия свят. Убийци и еничари!

    Коментиран от #5, #8

    17:08 10.11.2026

  • 3 А пък

    4 3 Отговор
    аз не съм чел и чул дори!

    17:09 10.11.2026

  • 4 По важно е

    7 4 Отговор
    в мъглата,да гоним бабите с керевиз и лапад!

    17:11 10.11.2026

  • 5 Европеец

    20 0 Отговор

    До коментар #2 от "Наляха се милиони в камери за скорост":

    Съгласен съм и с Ника ти и са коментара ти..... Дистанция, дистанция и пак дистанция, на всеки разбира се бърза.....

    Коментиран от #30

    17:11 10.11.2026

  • 6 Безхаберието

    18 4 Отговор
    на държавата убива от години! От купените книжки до това на магистралата да няма грам светлинна табела до тъпотията на народа!

    17:11 10.11.2026

  • 7 Карайте

    26 1 Отговор
    Още с 200 и ще го виждате всеки ден. На Българина все нещо и някой ме е виновен. И винаги най-велик на маса и зад Волана.

    Коментиран от #12, #14

    17:11 10.11.2026

  • 8 На първи януари

    12 8 Отговор

    До коментар #2 от "Наляха се милиони в камери за скорост":

    помислих,че ставаме бяла държава!На 19 април разбрах,че ставаме Сомалия на Балканите!

    Коментиран от #17

    17:13 10.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 00014

    14 2 Отговор

    До коментар #1 от "Смирете се":

    Не прекалявай с политиканстването на гърба на пострадалите. Съвест имаш ли?

    17:13 10.11.2026

  • 11 Що За Келеш ?

    6 2 Отговор
    Ще Се Навре !

    В такава !

    Ситуация ?

    17:14 10.11.2026

  • 12 Моето москве

    7 3 Отговор

    До коментар #7 от "Карайте":

    не вдига повече от 80!

    17:14 10.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Какво двеста

    6 5 Отговор

    До коментар #7 от "Карайте":

    не видя ли,че повечето са дърти камиони и бусове?

    Коментиран от #28

    17:15 10.11.2026

  • 15 Нали Сте С Много Модерни Коли Бе ?

    6 2 Отговор
    Що Не Въ Телепортираха ?

    17:16 10.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Шишко Иванов

    8 1 Отговор

    До коментар #8 от "На първи януари":

    В Сомалия,това не може да стане!

    17:17 10.11.2026

  • 18 ГРАМ ВЪЗПИТАНИЕ

    17 0 Отговор
    НИ ЛИПСВА НА ПЪТЯ..КАРАМ МАЛКА МАЗДА И НАСРЕЩА ЕДНО МОМЕ С БМВ ПРИ РАЗМИНАВАНЕ МЕ КАЧИ НА ТРОТОАРА..НА МЕТЪР И ПОЛОВИНА БЕШЕ ОТ ТРОТОАРА...ТЯ НЯМА ПРЕДСТАВА ОТ ГАБАРИТИ НА КОЛАТА И ОТ НИЩО ДРУГО..КОЙ ИМ ДАВА КНИЖКА НЕ МОГА ДА РАЗБЕРА...КАЛПАВА ДЪРЖАВА..

    17:18 10.11.2026

  • 19 Атина Палада

    13 4 Отговор
    Грозно е при такава трагедия да вкарвате политика! Бог да прости загиналите ! Съболезнования на близките !

    Коментиран от #22, #29

    17:18 10.11.2026

  • 20 Дари

    17 0 Отговор
    А къде беше полицията да предупреждава или спре движението.Тол камерите могат да се ползват и за предупреждаване.а не само за бизнес

    17:19 10.11.2026

  • 21 Гошо

    10 2 Отговор

    До коментар #1 от "Смирете се":

    И какво трябва да направи държавата ? Вентилатори за издухване на мъглата ли да монтира или имайки предвид акъла на шофьорите ,особено ония снимкаджиите ,паднели мъгла затваря се пътя и то поне 50 км преди участъка с мъгла

    17:23 10.11.2026

  • 22 Трагедиите

    4 1 Отговор

    До коментар #19 от "Атина Палада":

    дтават заради политиката!

    17:27 10.11.2026

  • 23 Рано ставащ чичак

    7 0 Отговор
    Къде са милиционерите със сигнализация за обезопасяване, ако имаше по две патрулни коли в двете посоки нямаше да е това чудо , увеличете им още заплатите !

    17:27 10.11.2026

  • 24 Стеф

    11 2 Отговор
    Никъде на Балканите не е разрешено движение по автомагистрала с 140 км. в час!?!
    А по бандитските наши ?!?изкорубени магистрали е разрешено

    17:29 10.11.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Е ти Пич

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Какво двеста":

    Си в това число. Значи щом ти е стара колата не трябва да си там. В цял свят хората карат и стари и нови Автомобили. Но има закони и регламенти. А не простотия и като имаш кола с 500 коня дай да хвърлиш.

    17:35 10.11.2026

  • 29 Бог да прости загимаките!

    2 5 Отговор

    До коментар #19 от "Атина Палада":

    Поемане на политическа отговорност би оставки веднага!

    17:37 10.11.2026

  • 30 В ТАЯ ЗОНА И ВИЕЛИЦИ ИМА

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Европеец":

    СТРАЛНИ И НАВЯВАНИЯ НО НИИИИИИВГА ДРЖУРНА КОЛА НА АПИ, ИЛИ НА КАТ....... ТЕ СИ СТОЯТ НА ТОПЛО ПО ВЪЛЧИТЕ КАПАНИ ЗАСКОРОСТ И ДООООТАМ...

    17:37 10.11.2026

  • 31 Факт

    1 3 Отговор
    Г- жа фон дер Лайен
    кацна на летище Варна СЛЕД катастрофата на Тракия в 7 часа тази сутрин.

    Отбелязвам тази малка подробност, понеже копеите завиха като Градешката врачка с мрачни прокоби и заклинания!

    Коментиран от #34

    17:43 10.11.2026

  • 32 Тото

    3 0 Отговор
    Безумните българи въпреки жертвите продължават да се Помпат по пътищата.Въпрос на възпитание, което тотално липсва в болшинството БГ поданици

    17:44 10.11.2026

  • 33 Симо

    2 0 Отговор
    Това, че в България е пълно с НАГЛЕЦИ И БЕЗУМЦИ не означава, че държавата трябва да постои болници до всяка могистрала.

    17:47 10.11.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

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