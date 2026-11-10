Очевидец за катастрофата на „Тракия“: Такова нещо не съм виждал, а 30 години съм зад волана

„30 години съм зад волана, такова нещо не съм виждал“, разказа пред bTV шофьор, станал участник и очевидец на тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“.

Инцидентът е станал около 7 часа при пътен възел „Зимница“, в района на 290-ия километър. В катастрофата са се ударили десетки автомобили и тежкотоварни превозни средства, като произшествия са регистрирани и в двете посоки на магистралата.

По думите на шофьора в района е имало изключително гъста мъгла. Той успял да спре навреме и да избегне автобуса, след което чул няколко последователни удара.

„Беше гъста мъглата, успях да спра навреме и избягах от автобуса. Оттам нататък – дум, дум се чу“, разказа очевидецът.

Мъжът посочи, че е карал с около 60 км/ч, но други автомобили са го изпреварвали. Според него част от шофьорите са се движели с прекалено висока скорост за условията на пътя.

„Гледката беше нещо ужасно. Помогнах, каквото можах, качихме няколко хора на линейките. Загинали има – точно пред мен“, каза той.

Друг очевидец също описа видимостта като почти нулева. Според него на разстояние от 15-20 метра не се е виждало нищо, а някои от автомобилите са се движели с висока скорост.

Първият сигнал до полицията в Ямбол е бил за верижна катастрофа в посока Бургас. Малко по-късно е постъпил сигнал и за ударени автомобили в посока София.

По данни, цитирани от bTV, 10 души са загинали на място, а един е починал в болница. Около 50 души са ранени. На мястото са изпратени екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ.

Източници: btvnovinite.bg