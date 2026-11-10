Очевидец за катастрофата на „Тракия“: Такова нещо не съм виждал, а 30 години съм зад волана

„30 години съм зад волана, такова нещо не съм виждал“, разказа пред bTV шофьор, станал участник и очевидец на тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“.
Инцидентът е станал около 7 часа при пътен възел „Зимница“, в района на 290-ия километър. В катастрофата са се ударили десетки автомобили и тежкотоварни превозни средства, като произшествия са регистрирани и в двете посоки на магистралата.
По думите на шофьора в района е имало изключително гъста мъгла. Той успял да спре навреме и да избегне автобуса, след което чул няколко последователни удара.
Мъжът посочи, че е карал с около 60 км/ч, но други автомобили са го изпреварвали. Според него част от шофьорите са се движели с прекалено висока скорост за условията на пътя.
„Гледката беше нещо ужасно. Помогнах, каквото можах, качихме няколко хора на линейките. Загинали има – точно пред мен“, каза той.
Друг очевидец също описа видимостта като почти нулева. Според него на разстояние от 15-20 метра не се е виждало нищо, а някои от автомобилите са се движели с висока скорост.
Първият сигнал до полицията в Ямбол е бил за верижна катастрофа в посока Бургас. Малко по-късно е постъпил сигнал и за ударени автомобили в посока София.
По данни, цитирани от bTV, 10 души са загинали на място, а един е починал в болница. Около 50 души са ранени. На мястото са изпратени екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ.
Източници: btvnovinite.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Смирете се
Това е знак за Вас управляващи!
За краткия ми живот такова нещо не се е случвало в България
12 живота прекъснаха за миг и вече ги няма
Коментиран от #9, #10, #21, #25, #26, #27
17:05 10.11.2026
2 Наляха се милиони в камери за скорост
Коментиран от #5, #8
17:08 10.11.2026
3 А пък
17:09 10.11.2026
4 По важно е
17:11 10.11.2026
5 Европеец
До коментар #2 от "Наляха се милиони в камери за скорост":Съгласен съм и с Ника ти и са коментара ти..... Дистанция, дистанция и пак дистанция, на всеки разбира се бърза.....
Коментиран от #30
17:11 10.11.2026
6 Безхаберието
17:11 10.11.2026
7 Карайте
Коментиран от #12, #14
17:11 10.11.2026
8 На първи януари
До коментар #2 от "Наляха се милиони в камери за скорост":помислих,че ставаме бяла държава!На 19 април разбрах,че ставаме Сомалия на Балканите!
Коментиран от #17
17:13 10.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 00014
До коментар #1 от "Смирете се":Не прекалявай с политиканстването на гърба на пострадалите. Съвест имаш ли?
17:13 10.11.2026
11 Що За Келеш ?
В такава !
Ситуация ?
17:14 10.11.2026
12 Моето москве
До коментар #7 от "Карайте":не вдига повече от 80!
17:14 10.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Какво двеста
До коментар #7 от "Карайте":не видя ли,че повечето са дърти камиони и бусове?
Коментиран от #28
17:15 10.11.2026
15 Нали Сте С Много Модерни Коли Бе ?
17:16 10.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Шишко Иванов
До коментар #8 от "На първи януари":В Сомалия,това не може да стане!
17:17 10.11.2026
18 ГРАМ ВЪЗПИТАНИЕ
17:18 10.11.2026
19 Атина Палада
Коментиран от #22, #29
17:18 10.11.2026
20 Дари
17:19 10.11.2026
21 Гошо
До коментар #1 от "Смирете се":И какво трябва да направи държавата ? Вентилатори за издухване на мъглата ли да монтира или имайки предвид акъла на шофьорите ,особено ония снимкаджиите ,паднели мъгла затваря се пътя и то поне 50 км преди участъка с мъгла
17:23 10.11.2026
22 Трагедиите
До коментар #19 от "Атина Палада":дтават заради политиката!
17:27 10.11.2026
23 Рано ставащ чичак
17:27 10.11.2026
24 Стеф
А по бандитските наши ?!?изкорубени магистрали е разрешено
17:29 10.11.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Е ти Пич
До коментар #14 от "Какво двеста":Си в това число. Значи щом ти е стара колата не трябва да си там. В цял свят хората карат и стари и нови Автомобили. Но има закони и регламенти. А не простотия и като имаш кола с 500 коня дай да хвърлиш.
17:35 10.11.2026
29 Бог да прости загимаките!
До коментар #19 от "Атина Палада":Поемане на политическа отговорност би оставки веднага!
17:37 10.11.2026
30 В ТАЯ ЗОНА И ВИЕЛИЦИ ИМА
До коментар #5 от "Европеец":СТРАЛНИ И НАВЯВАНИЯ НО НИИИИИИВГА ДРЖУРНА КОЛА НА АПИ, ИЛИ НА КАТ....... ТЕ СИ СТОЯТ НА ТОПЛО ПО ВЪЛЧИТЕ КАПАНИ ЗАСКОРОСТ И ДООООТАМ...
17:37 10.11.2026
31 Факт
кацна на летище Варна СЛЕД катастрофата на Тракия в 7 часа тази сутрин.
Отбелязвам тази малка подробност, понеже копеите завиха като Градешката врачка с мрачни прокоби и заклинания!
Коментиран от #34
17:43 10.11.2026
32 Тото
17:44 10.11.2026
33 Симо
17:47 10.11.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.