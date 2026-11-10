БЧК опроверга помощ от 300 евро и предупреди за измама

Българският Червен кръст опроверга разпространявано съобщение за еднократна парична помощ от 300 евро на човек. В него се твърди, че средствата се предоставят от БЧК с подкрепата на Световната програма по прехраната на ООН, но организацията заявява, че не реализира такава програма и не приема заявления за подобно плащане.

„БЧК не реализира такава програма и не приема заявления за посоченото плащане. Интернет страниците в съобщението не са на БЧК. Организацията не е упълномощавала лица или организации да събират чрез тях заявления, лични или банкови данни“, се посочва в съобщението на организацията.

Предупреждение за лични и банкови данни

БЧК призова гражданите да не отварят връзките от съобщението, да не попълват формуляри и да не предоставят лични данни, информация за банкови карти, пароли или кодове за потвърждение.

„Препоръчваме съобщението да бъде докладвано като измамно в съответната платформа и да не бъде препращано. При вече предоставени банкови данни или кодове за достъп е необходимо незабавно да бъде уведомена обслужващата банка“, уточняват от организацията.

От БЧК посочват, че описаните действия могат да съставляват измама или опит за измама, ако са налице законовите предпоставки. Установяването на обстоятелствата и търсенето на наказателна отговорност са от компетентността на разследващите органи, прокуратурата и съда.

Организацията определя използването на името ѝ за заблуждаване на граждани като „недопустима злоупотреба с общественото доверие в организацията и в нейната хуманитарна дейност“.

В началото на годината БЧК опроверга и твърдение, че изготвя списъци за подпомагане във връзка с обявено бедствено положение. Организацията отново призова гражданите да се доверяват само на официалната информация от органите на изпълнителната власт и от Българския Червен кръст.

Източници: novini.bg