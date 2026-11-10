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БЧК опроверга помощ от 300 евро и предупреди за измама

БЧК опроверга помощ от 300 евро и предупреди за измама

10 Ноември, 2026 18:04 690 8

  • бчк-
  • измама-
  • парична помощ-
  • лични данни-
  • банкови данни

Организацията не приема заявления за такова плащане и призова гражданите да не отварят посочените връзки и да не предоставят лични или банкови данни

БЧК опроверга помощ от 300 евро и предупреди за измама - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Българският Червен кръст опроверга разпространявано съобщение за еднократна парична помощ от 300 евро на човек. В него се твърди, че средствата се предоставят от БЧК с подкрепата на Световната програма по прехраната на ООН, но организацията заявява, че не реализира такава програма и не приема заявления за подобно плащане.

„БЧК не реализира такава програма и не приема заявления за посоченото плащане. Интернет страниците в съобщението не са на БЧК. Организацията не е упълномощавала лица или организации да събират чрез тях заявления, лични или банкови данни“, се посочва в съобщението на организацията.

Предупреждение за лични и банкови данни

БЧК призова гражданите да не отварят връзките от съобщението, да не попълват формуляри и да не предоставят лични данни, информация за банкови карти, пароли или кодове за потвърждение.

„Препоръчваме съобщението да бъде докладвано като измамно в съответната платформа и да не бъде препращано. При вече предоставени банкови данни или кодове за достъп е необходимо незабавно да бъде уведомена обслужващата банка“, уточняват от организацията.

От БЧК посочват, че описаните действия могат да съставляват измама или опит за измама, ако са налице законовите предпоставки. Установяването на обстоятелствата и търсенето на наказателна отговорност са от компетентността на разследващите органи, прокуратурата и съда.

Организацията определя използването на името ѝ за заблуждаване на граждани като „недопустима злоупотреба с общественото доверие в организацията и в нейната хуманитарна дейност“.

В началото на годината БЧК опроверга и твърдение, че изготвя списъци за подпомагане във връзка с обявено бедствено положение. Организацията отново призова гражданите да се доверяват само на официалната информация от органите на изпълнителната власт и от Българския Червен кръст.

Източници: novini.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Хммм

    4 3 Отговор
    БЧК низо не дава. Само взема!

    18:07 10.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 1488

    0 1 Отговор
    аз давам по три заплвти за 404 всеки месец
    както ми нареди кильрчо

    18:15 10.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ПОП ВЕЧЕРИНКО

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "1488":

    МА ВИЙ
    ДА НЕ СТЕ ОТ ВЪЗЕЛ...ЗИМНИЦА...🤖

    18:17 10.11.2026

  • 7 Българи мразят ви бе

    2 1 Отговор
    БЧК не помага на никой никога ,само крадат,няма Българин на който да са помогнали!

    18:24 10.11.2026

  • 8 ИВАНИВ

    0 0 Отговор
    УТОЧНЕНИЕ ЗА НЕЗНАЕШИТЕ ИМА ИНДИКАЦИЙ ЧЕ БЧК ЧЕРВЕН КРЪСТ ВЗИМА СПИСАЦИ ОТ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПО РАЙОНИ В БЪЛГАРИЯ В ТЕЗИ СПИСАЦИ ФИГОРИРАТ ХОРА ИМАЩИ ПРАВО НА ДАРЕНИЯ ОТ БЧК ПРЕДИМНО ХРАНИТЕЛ.СТОКИ. НО ДАЛАВЕРАТА ПО РАЙОНИ ОБЩИНИ РАБОТИ ОЩЕ ПЪРВО НИКОГА И НИКОЙ НЕ ЗНАЕ И НЕ Е ОВЕДОМЕН ОТ ПРАВОЙМАЩИТЕ КОГА КОГА СЕ ДАВАТ ТЕЗИ ПОМОЩИ ПРОДУКТИ И КЪДЕ ? ПЪЛНА АДМИНИСТРАТИВНА АНОНИМНОСТ. И НЯКОЙ ПРАВОЙМАЩ НЕ ЧУЛ НЕ РАЗБРАЛ ЧЕ НЯКАДЕ ДАВАТ ТАКИВА ПОМОЩИ ТО НЯМА И КАК ДА РАЗБЕРАТ ПРАВОЙМАЩИТЕ НИКОЙ НЕ ГИ УВЕДОМЯВА СЛУЧАЙНО СТАЕА ВСИЧКО ВАКУ КАЗАЛ НА БАКУ ЧЕ НЯКАДЕ ДАВАТ СОЦ.ПОМОЩИ ЗАЕДНО С БЧК МНОГО ХОРА ПОРАДИ ЛИПСА НА УВЕДОМЛЕНИЕ ИНФО ОТ ПРАВОИМАЩИТЕ ИНФОРМИРАНОСТ.ПОРАДИ ТАЗИ ПРЕПИНА НИЩО НЕ ВЗИМАТ НЕ ПОЛУЧАВАТ ПОСЛЕ ТЕЗИ ПРОДУКТИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИ НА НЯКОЙ ОТ ПРАВОИМАЩИТЕ СЕ РАЗПРЕДЕЛЯТ КРАДЪТ ОТ ОРГАНИЗАЦИЙТЕ.ПРСВОЙМАЩИТЕ ПРОПУСНАЛИ СРОКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ ПОРАДИ УМИШЛЕНОТО НЕ ИНФОРМИРАНЕ ОТ РАЗДАВАПИТЕ БЧК И СОЦ. ФАЛШИФИЦИРАТ ПОДПИСИ САМО ЛИЧНИТЕ ДАНИ НА ПРАВОИМАШИТЕ ГИ ЗНАЯТ ПОПЪЛВАТ ГИ И ДАЛАВЕРАТА Е ГОТОВА РАЗНИ КМЕТСТВА ОБШИНИ СОЦИТА. ТОВА СИГИРНО С ГОДИНИ ПРОДЪЛЖАВА. НОМЕРА Е ПРАВОЙМАЩИТЕ ДА ПРОПУСНАТ СРОКА.

    18:50 10.11.2026

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