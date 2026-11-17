Българският Червен кръст отрече да увеличава таксата за задължителното обучение по първа помощ на кандидат-шофьорите до 150 евро и да удължава курса на три дни. Твърденията бяха разпространени в публикации, според които промяната трябва да влезе в сила от 1 януари 2027 г.

„Българският Червен кръст не е вземал и не е обявявал такива решения“, заявяват от организацията. Оттам посочват, че информацията е невярна и че позоваването на неназовани източници от бранша не може да замести проверката пред институцията, за чиито решения се съобщава.

Какво е обявено към момента

Повод за опровержението е материал на „Флагман“, публикуван на 15 ноември, в който се твърди, че таксата ще се увеличи от 96 на 150 евро, а обучението ще бъде провеждано в три дни. В публикацията е посочено, че информацията идва от неназовани източници в бранша и е неофициална.

БЧК настоява медията, публикувала първоначалното твърдение, както и изданията, които са го препечатали, да направят корекции. Организацията призовава кандидат-шофьорите да се информират за условията и цените единствено чрез официалните ѝ информационни канали.

Действащите правила определят обучението за кандидат-водачи като задължително преди издаването на свидетелство за управление на моторно превозно средство. След промените, в сила от 26 януари 2026 г., курсът продължава два последователни дни по шест учебни часа. Той включва теоретична и практическа част и завършва с писмен тест и практическа задача.

Към момента няма обявено решение на БЧК за въвеждане на такса от 150 евро или за тридневен курс от началото на 2027 г. Следователно кандидат-шофьорите не следва да приемат разпространената информация като потвърдена промяна.

Източници: dnesplus.bg, actualno.com, flagman.bg