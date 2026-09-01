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Задържаха 8 души за опит за измама с имот на починала жена в центъра на София

Задържаха 8 души за опит за измама с имот на починала жена в центъра на София

1 Септември, 2026 20:17 1 169 13

  • недвижим имот-
  • измама-
  • задържани

Трима от задържаните имат други криминални прояви и са осъждани през годините

Задържаха 8 души за опит за измама с имот на починала жена в центъра на София - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Осем души са задържани в София при предотвратяване на сделка с недвижим имот, при която са използвани неистински документи. Това заяви директорът на СДВР гл. комисар Николай Пелтеков по време на брифинг, цитиран от Нова тв.

Той обясни, че в хода на провеждането на операцията е предотвратен опит за извършване на сделка с имущество на починала българска гражданка. Информацията за тази измама е получена на 10 август, като са проведени различни операции. В техен резултат е получена информация, че днес предстои да се извърши сделка с имот на починалата жена.

Задържани са 8 човека - петима мъже и три жени, а всеки един от тях е имал различна роля в хода на схемата, но това ще се изяснява тепърва. Възрастта им варира между 21 и 72 години. 21-годишен е купувачът на имота, а на 72 години е мъжът, който опитал да го продаде. Апартаментът се намира в централната част на София на ул. "Цар Асен", а стойността му е голяма. Жената е имала още едно жилище в същата сграда.

Той обясни, че трима от задържаните имат други криминални прояви и са осъждани през годините. „Извършвали са кражби, обсебване, управление на моторни превозни средства сред употреба на алкохол. Едно от лицата е предоставяло неверни данни за използване на средства от бюджета на Европейския съюз”, заяви Пелтеков.

"Възрастният мъж се е сдобил с неистинско и собственоръчно написано завещание от жената, която е починала през 2008 г. През 2020 г. той обявява завещанието през нотариус във Враца, в резултат на което получава констативен нотариален акт. Веднага след това една част от земите продава на територията на град Козлодуй, а днес се е опитал да продаде имот на територията на град София", обясни гл. комисар Пелтеков. Той допълни, че в хода на образуваното досъдебно производство ще бъде разследвана и дейността на кантората, където е изкаран нотариалният акт.

2 години по-късно - през 2022 г., органите на реда се усъмняват в неговата истинност и започва проверка. По случая е заведено дело и е установено, че то не е истинско. Наказанието за това престъпление е под 3 години, разпоредбите на НК позволяват и наказване с глоба от 1000 лв., каквато получава мъжът.

Съседи на истинската собственичката разказват, че тя никога не е писала завещание, а е имала наследник, която е настанена в дом за хора със специални грижи на територията на град Смолян. По думите им тя има си настойник от общината. "От "Триадица" си има настойник, който се грижи за нейното имущество и каквото трябва да се плаща в дома", казват те.

От години апетитното жилище в центъра на София е необитаемо и в окаяно състояние, разказват съседите. Но не се изненадват, че е станало обект на измама. Жената е била родена през 1919 година.

Към момента няма информация купувачът да е имал отношение към престъплението.

В заключение директорът на СДВР обясни, че това е четвърти случай на предотвратяване на имотни измами на територията на столицата от началото на годината.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кога ще има осъден нотариус

    16 0 Отговор
    Лекар, прокурор?

    Коментиран от #9

    20:25 01.09.2026

  • 2 6666666

    6 1 Отговор
    Абе пуснете хората бе още колко апартамент чакат

    20:27 01.09.2026

  • 3 плащащ данъци

    9 0 Отговор
    Нотариуса гарантира честност,почтенност и сигурност на зделката.Ако той е мошенника,какво заслужава?

    Коментиран от #10

    20:33 01.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Бяла Мечка

    5 0 Отговор
    Нотариуса и той ли е задържан!?

    20:50 01.09.2026

  • 6 Сега,

    7 0 Отговор
    ако има справедливост, осигурете Им 20 години безплатна квартира в ЦСЗ!!!,При бай Ставри!😡

    Коментиран от #8

    20:54 01.09.2026

  • 7 бою циганина

    3 1 Отговор
    обърквате ми процента

    21:01 01.09.2026

  • 8 и защо

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Сега,":

    Да им плащаме издръжката ли! Не може ли те сами да си заработват порциона отколкото да ги издържаме. Нека има принудителен труд отколкото да лежат и да се чудят какво да измислят в затвора. По добре да бачкат и като се приберат да нямат сили да си легнат отколкото по цял ден и цяла нощ да мислят глупости.Не случайно навремето е имало каторга.

    21:12 01.09.2026

  • 9 Веднага след

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Кога ще има осъден нотариус":

    Блок70-та година .

    21:17 01.09.2026

  • 10 От кантора -

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "плащащ данъци":

    към затвора !

    21:19 01.09.2026

  • 11 Не се казва "неистински документи"

    1 0 Отговор
    а "документи с невярно съдържание"

    21:19 01.09.2026

  • 12 опасна измамница

    1 0 Отговор
    В Козлодуй върлуваше една изпечена лъжкиня и измамница- Мариела Димитрова, която е завлякла много хора с пари и на никой, нищо не е върнала. Сега се укрива в Тетевен. Нямате представа за какъв мошеник става въпрос. Същата винаги използва децата си, за да предизвика съчувствие, че само сега е в нужда и ще върне всичко след 3 дни! Запомнете: Тя лъже и никога, нищо не връща! Това е мошеник, занимавал се повече от 20 години само и единствено с измами! Пазете се и не се доверявайте на тази измамница!

    21:23 01.09.2026

  • 13 кмета на врани кон

    0 0 Отговор
    търговище има един измамник =от години се занимава със такива зделки ГЕРЧО ОТ овчарово

    21:25 01.09.2026

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