Задържаха 8 души за опит за измама с имот на починала жена в центъра на София

Осем души са задържани в София при предотвратяване на сделка с недвижим имот, при която са използвани неистински документи. Това заяви директорът на СДВР гл. комисар Николай Пелтеков по време на брифинг, цитиран от Нова тв.

Той обясни, че в хода на провеждането на операцията е предотвратен опит за извършване на сделка с имущество на починала българска гражданка. Информацията за тази измама е получена на 10 август, като са проведени различни операции. В техен резултат е получена информация, че днес предстои да се извърши сделка с имот на починалата жена.

Задържани са 8 човека - петима мъже и три жени, а всеки един от тях е имал различна роля в хода на схемата, но това ще се изяснява тепърва. Възрастта им варира между 21 и 72 години. 21-годишен е купувачът на имота, а на 72 години е мъжът, който опитал да го продаде. Апартаментът се намира в централната част на София на ул. "Цар Асен", а стойността му е голяма. Жената е имала още едно жилище в същата сграда.

Той обясни, че трима от задържаните имат други криминални прояви и са осъждани през годините. „Извършвали са кражби, обсебване, управление на моторни превозни средства сред употреба на алкохол. Едно от лицата е предоставяло неверни данни за използване на средства от бюджета на Европейския съюз”, заяви Пелтеков.

"Възрастният мъж се е сдобил с неистинско и собственоръчно написано завещание от жената, която е починала през 2008 г. През 2020 г. той обявява завещанието през нотариус във Враца, в резултат на което получава констативен нотариален акт. Веднага след това една част от земите продава на територията на град Козлодуй, а днес се е опитал да продаде имот на територията на град София", обясни гл. комисар Пелтеков. Той допълни, че в хода на образуваното досъдебно производство ще бъде разследвана и дейността на кантората, където е изкаран нотариалният акт.

2 години по-късно - през 2022 г., органите на реда се усъмняват в неговата истинност и започва проверка. По случая е заведено дело и е установено, че то не е истинско. Наказанието за това престъпление е под 3 години, разпоредбите на НК позволяват и наказване с глоба от 1000 лв., каквато получава мъжът.

Съседи на истинската собственичката разказват, че тя никога не е писала завещание, а е имала наследник, която е настанена в дом за хора със специални грижи на територията на град Смолян. По думите им тя има си настойник от общината. "От "Триадица" си има настойник, който се грижи за нейното имущество и каквото трябва да се плаща в дома", казват те.

От години апетитното жилище в центъра на София е необитаемо и в окаяно състояние, разказват съседите. Но не се изненадват, че е станало обект на измама. Жената е била родена през 1919 година.

Към момента няма информация купувачът да е имал отношение към престъплението.

В заключение директорът на СДВР обясни, че това е четвърти случай на предотвратяване на имотни измами на територията на столицата от началото на годината.