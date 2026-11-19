Петгодишният достъп до мрежите на българската държавна администрация най-вероятно е бил част от операция, поръчана от чужда държава. Това заяви експертът по киберсигурност Христиан Даскалов в ефира на NOVA NEWS. По думите му от системите са източени над 130 гигабайта вътрешна информация.
Даскалов уточни, че конкретна държава като поръчител на атаката не е публично посочена. Според него обаче продължителното събиране на административни документи не съответства на обичайните атаки за откуп или на хактивизма.„Със сигурност става въпрос за поръчка, тъй като нито един хакер не събира пет години административна информация с цел да се информира. Моделът сочи именно към държавно спонсорирана атака“, заяви Христиан Даскалов.
Компрометиран достъп е оставил атакуващите незабелязани
Според анализа на експерта пробивът не е изисквал сложна технология. Вероятният сценарий е бил компрометиране на служител с високи права за достъп, например чрез фишинг. След това нападателите са могли да използват изтеклите потребителско име и парола, докато титулярят на акаунта продължава да работи, без да знае, че данните му са попаднали в чужди ръце.
„Моята теза е, че става въпрос за нискотехнологична атака“, каза Даскалов. По думите му обичайно на институциите и компаниите по света са нужни между шест и осем месеца, за да установят външно проникване. В българския случай обаче никой не е следил достатъчно системните записи за това кой, кога и откъде влиза в мрежата.
Пробивът е бил свързан със системата за електронен документооборот, към която са свързани органите на централната изпълнителна власт и множество общини. Първоначалното публично съобщение за случая е направено от министър Иван Василев през август. След последвалия анализ атакуващите са били отстранени от достъпа до държавната инфраструктура.
Лични данни може да има, но целта не е била публичен теч
В изтеглената информация може да присъстват лични данни от докладни, разписки, проекти на решения и изборни списъци. Даскалов обаче посочи, че профилът на операцията не насочва към цел масово разпространение на лични данни.„По-скоро гражданите трябва да не се безпокоят активно за ситуацията“, каза експертът.
Той предупреди, че централизираната система за киберсигурност все още не обхваща цялата администрация. Защитата е въведена в 50 институции, докато общините са над 200 и значителна част от тях остават извън защитения периметър.
Необходима е и организационна защита
Според Даскалов софтуерните решения сами по себе си не могат да гарантират пълна сигурност. Той препоръча на институциите да ограничават съхраняването на стара информация, да архивират необходимите документи и да въвеждат по-строги вътрешни правила.„Никой не е застрахован дори с най-добрата технология“, обобщи Христиан Даскалов.
Източници: nova.bg
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