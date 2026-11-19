Петгодишният достъп до мрежите на българската държавна администрация най-вероятно е бил част от операция, поръчана от чужда държава. Това заяви експертът по киберсигурност Христиан Даскалов в ефира на NOVA NEWS. По думите му от системите са източени над 130 гигабайта вътрешна информация.

Даскалов уточни, че конкретна държава като поръчител на атаката не е публично посочена. Според него обаче продължителното събиране на административни документи не съответства на обичайните атаки за откуп или на хактивизма.

Компрометиран достъп е оставил атакуващите незабелязани

„Със сигурност става въпрос за поръчка, тъй като нито един хакер не събира пет години административна информация с цел да се информира. Моделът сочи именно към държавно спонсорирана атака“, заяви Христиан Даскалов.

Според анализа на експерта пробивът не е изисквал сложна технология. Вероятният сценарий е бил компрометиране на служител с високи права за достъп, например чрез фишинг. След това нападателите са могли да използват изтеклите потребителско име и парола, докато титулярят на акаунта продължава да работи, без да знае, че данните му са попаднали в чужди ръце.

„Моята теза е, че става въпрос за нискотехнологична атака“, каза Даскалов. По думите му обичайно на институциите и компаниите по света са нужни между шест и осем месеца, за да установят външно проникване. В българския случай обаче никой не е следил достатъчно системните записи за това кой, кога и откъде влиза в мрежата.

Пробивът е бил свързан със системата за електронен документооборот, към която са свързани органите на централната изпълнителна власт и множество общини. Първоначалното публично съобщение за случая е направено от министър Иван Василев през август. След последвалия анализ атакуващите са били отстранени от достъпа до държавната инфраструктура.

Лични данни може да има, но целта не е била публичен теч

В изтеглената информация може да присъстват лични данни от докладни, разписки, проекти на решения и изборни списъци. Даскалов обаче посочи, че профилът на операцията не насочва към цел масово разпространение на лични данни.

„По-скоро гражданите трябва да не се безпокоят активно за ситуацията“, каза експертът.

Той предупреди, че централизираната система за киберсигурност все още не обхваща цялата администрация. Защитата е въведена в 50 институции, докато общините са над 200 и значителна част от тях остават извън защитения периметър.

Необходима е и организационна защита

Според Даскалов софтуерните решения сами по себе си не могат да гарантират пълна сигурност. Той препоръча на институциите да ограничават съхраняването на стара информация, да архивират необходимите документи и да въвеждат по-строги вътрешни правила.

„Никой не е застрахован дори с най-добрата технология“, обобщи Христиан Даскалов.

Източници: nova.bg