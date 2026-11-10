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Иновациите започват с идея, бъдещето - с наука!

Иновациите започват с идея, бъдещето - с наука!

10 Ноември, 2026 17:42 309 2

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УниБИТ обедини университети, научни организации и докторанти от цялата страна в нов академичен форум

Иновациите започват с идея, бъдещето - с наука! - 1
Снимки: УниБИТ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 9 ноември 2026 г. Университетът по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ), чрез Института за научни изследвания и обучение на докторанти (ИНИОД), проведе първия Годишен тематичен семинар за докторанти „Научни изследвания и технологии за устойчиво и интелигентно развитие“, организиран в рамките на проект BG05SFPR001-3.004-0005 „Постигане на иновации и растеж чрез провеждане на докторантски изследвания“.

Научният форум събра представители на академичните ръководства на висши училища и научни организации, ръководители и членове на екипи по проекти, университетски преподаватели, утвърдени учени и докторанти, обединени от стремежа към развитие на научния потенциал, обмен на изследователски опит и разширяване на академичното сътрудничество.

Иновациите започват с идея, бъдещето - с наука!

Изборът на 9 ноември за провеждане на първото издание на семинара има символично значение, тъй като на тази дата през 2026 г. се навършват 16 години от обнародването в „Държавен вестник“ на постановлението за създаване на Института за научни изследвания и обучение на докторанти, чието институционално начало е поставено на 1 ноември 2010 г. Събитието отбеляза и втората годишнина от сключването на договора за изпълнение на проекта на УниБИТ, подписан на 7 ноември 2024 г.

Проектът се реализира по процедура BG05SFPR001-3.004 „Подкрепа за развитие на проектна докторантура“, в рамките на Приоритет 3 „Връзка на образованието с пазара на труда“ на Програма „Образование“ 2021–2027 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+).

Иновациите започват с идея, бъдещето - с наука!

Официалното откриване на семинара се състоя в Конферентната зала на УниБИТ и беше ръководено от проф. д.ик.н. Стоян Денчев, председател на Съвета на настоятелите на университета, който приветства представителите на академичната общност и гостите на университета, подчертавайки значението на научната приемственост и подкрепата за младите изследователи. В тържествената част взеха участие проф. д-р Ирена Петева, ректор на УниБИТ, и проф. д.ик.н. Гошо Петков, директор на ИНИОД и ръководител на проекта, заедно с доц. д-р Диана Стоянова, директор на Академично издателство „За буквите – О писменехь“ и функционален координатор за Факултета по библиотекознание и културно наследство по проекта, и проф. д-р Магдалена Гарванова, заместник-декан по научната дейност и международното сътрудничество на Факултета по информационни науки и функционален координатор за факултета по проекта.

В своето приветствие ректорът на УниБИТ проф. д-р Ирена Петева подчерта значението на научните изследвания и иновациите за устойчивото развитие на обществото, като открои необходимостта от по-тясна връзка между докторантското обучение, приоритетите на съвременната икономика и потребностите на пазара на труда. Тя постави акцент върху възможностите, които европейската подкрепа предоставя за развитието на младите изследователи, и изрази увереност, че семинарът ще се утвърди като пространство за ползотворен академичен диалог и междуинституционално сътрудничество.

Иновациите започват с идея, бъдещето - с наука!

Проф. д.ик.н. Гошо Петков, насочи вниманието към ролята на Института за подготовката и професионалното израстване на докторантите. Той открои значението на последователната научна и методическа подкрепа, на приемствеността между поколенията изследователи и на създаването на възможности младите учени да представят своите разработки пред академичната общност.

Особено място в официалната част на семинара зае представянето на научния сборник с доклади „Научни изследвания и технологии за устойчиво и интелигентно развитие“ от доц. д-р Диана Стоянова. Изданието обединява научни разработки на български и английски език и е насочено към популяризирането на изследователските постижения на докторантите в широк кръг научни направления. Доц. Стоянова открои научната стойност на сборника и високите редакционни стандарти, заложени при неговата подготовка, сред които особено място заема процедурата за двойно анонимно научно рецензиране (double-blind peer review). Внимание беше отделено и на желанието за дългосрочно развитие на изданието като авторитетен научен формат с международна разпознаваемост, последователно отговарящ на изискванията за включване в утвърдените международни бази данни. Сборникът е публикуван в електронен формат и е свободно достъпен на официалния сайт на ИНИОД.

В заключителната част на официалното откриване доц. д-р Ралица Йотова, координатор на проекта, отправи приветствие към участниците и гостите на форума, като изрази своята признателност за активната ангажираност и принос на проектните докторанти, както и на представителите на екипа по проекта на УниБИТ, сред които гл. ас. д-р Йоана Хаджийска, докторант Памела Делева и експерт Габриела Кръстанова.

Един от основните акценти на семинара беше специализираната дискусионна сесия за представяне на проекти по процедура BG05SFPR001-3.004 „Подкрепа за развитие на проектна докторантура“. В сесията се включиха представители на общо девет висши училища и научни организации, наред с екипа на УниБИТ. Представянето на проектите беше последвано от ползотворна дискусия между бенефициентите и представителите на Управляващия орган в лицето на Галя Дудинска-Атанасова, Зорница Папаркова и Динко Драганов, държавни експерти в Главна дирекция „Верификация“ на Изпълнителна агенция „Програма за образование“.

Сред участниците в тази част от форума бяха проф. д-р Галина Николова, заместник-ректор на Тракийския университет – Стара Загора и ръководител на проект BG05SFPR001-3.004-0023 „ДРИИМ ТрУ“; доц. д-р Мария Воденичарова, заместник-ректор на УНСС и ръководител на проект BG05SFPR001-3.004-0011 „Иновативно обучение на докторанти 2030“, която представи и проект BG05SFPR001-3.004-0013 „Проектна докторантура 2030“; и доц. д-р инж. Димитър Пешев, заместник-ректор на Химикотехнологичния и металургичен университет – София и ръководител на проект BG05SFPR001-3.004-0009 за развитие на проектна докторантура и създаване на докторантско училище.

С представяне на своите проекти се включиха още доц. д-р Деница Сербезова, главен научен секретар на Селскостопанската академия, с проект BG05SFPR001-3.004-0003 „Подкрепа за развитие на проектна докторантура в Селскостопанска академия“; полк. доц. д-р Живо Петров, директор на Института „Перспективни изследвания за отбраната“ към Военна академия „Г. С. Раковски“, с проект BG05SFPR001-3.004-0019 „Докторантско училище във Военна академия“; проф. д-р Пенка Кожухарова, заместник-декан на Педагогическия факултет на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ с представянето на проект BG05SFPR001-3.004-0021 „ИнтегрИТи“; д-р Цонка Иванова от Висшето училище по телекомуникации и пощи, с проект BG05SFPR001-3.004-0008 „Смарт PHD Lab 5.0“; и Красимира Цанкова, експерт по проектна дейност в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, с проект BG05SFPR001-3.004-0026 за мултидисциплинарни докторантури в областта на здравето, биотехнологиите и синия растеж.

Домакините от УниБИТ, представени от проф. д.ик.н. Гошо Петков и доц. д-р Ралица Йотова, също запознаха участниците с изпълнението и постигнатите резултати по проект BG05SFPR001-3.004-0005 „Постигане на иновации и растеж чрез провеждане на докторантски изследвания“.

След представянето на проектите се проведе ползотворна дискусия, в рамките на която бенефициентите и представителите на Управляващия орган обсъдиха конкретни предизвикателства, свързани с организацията, изпълнението и отчитането на проектните дейности, прилагането на административните и финансовите изисквания и постигането на заложените резултати. Обменът на практически опит и добри практики допринесе за изясняването на въпроси от общ интерес и очерта възможности за по-ефективно взаимодействие при изпълнението на проектите.

Научната сесия на семинара обхвана три тематични секции: „Иновации, дигитална трансформация и интелигентни технологии“, „Устойчиво управление и икономическа трансформация“ и „Образование, култура и комуникация в условията на трансформация“. Тяхното провеждане беше осъществено с активното участие на Младежката научна академия на УниБИТ, а модератор на научните сесии беше нейният председател ас. Стоян Боянов. Представените научни доклади откроиха широкия тематичен обхват и интердисциплинарния характер на семинара, обединявайки изследвания от областта на информационните технологии, киберсигурността, интелигентните системи, аграрните науки, екологията, икономиката и обществените комуникации. Особен интерес предизвикаха разработките на докторанти, посветени на дигитализацията на генетичните ресурси от фасул, приложението на биологични сеитбообращения и използването на мембранни технологии за филтриране на екстракти от отпадъчни продукти при преработката на лавандула. Наред с тях бяха разгледани въпроси, свързани с безпилотните летателни системи, устойчивото управление на ресурсите, икономическата трансформация и етичните аспекти на изкуствения интелект в образованието. Това разнообразие показа възможностите за взаимодействие между различни научни направления и значението на интердисциплинарните изследвания за решаването на актуални технологични, икономически и обществени проблеми.

Амбицията на УниБИТ е семинарът да се утвърди като ежегодна академична традиция, която да събира младите изследователи, техните научни ръководители и представители на образователните и научните институции, да насърчава сътрудничеството и да подкрепя развитието на научните изследвания.


София / България
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