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БНБ отпуска три стипендии за 2027 г
  Тема: Икономика

БНБ отпуска три стипендии за 2027 г

28 Октомври, 2026 17:26 672 1

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  • конкурс

Две от тях са за магистри, а една е за докторант. Кандидатите могат да подават документи до 14 декември 2026 г

БНБ отпуска три стипендии за 2027 г - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Българската народна банка обяви конкурс за три стипендии за 2027 г. Две от тях са за студенти в редовна форма на обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“, а третата е за докторант в редовна форма на обучение.

Месечният размер на магистърските стипендии е 383,47 евро, а докторантската е 511,29 евро. Средствата се изплащат в продължение на девет месеца. Така общата стойност на всяка от магистърските стипендии за целия период е 3451,23 евро, а на докторантската – 4601,61 евро.

Кой може да кандидатства

Кандидатите трябва да са български граждани и да се обучават в акредитирано висше училище или академичен институт в България или чужбина по специалност, подходяща за БНБ. За магистърските стипендии се изисква редовна форма на обучение.

При кандидатите, които вече имат завършена степен „професионален бакалавър“ или „бакалавър“, средният семестриален успех и успехът от държавните изпити или дипломната работа трябва да са най-малко много добър 5,00. За магистрите без придобита предходна степен се изискват поне шест завършени семестъра и среден успех от обучението най-малко 5,00.

Кандидатите не трябва да са служители на БНБ. Ограничения има и за лица, които са в близки роднински отношения или фактическо съжителство с членове на комисията за подбор или на Управителния съвет на централната банка.

Документи и срок

Необходимите документи включват мотивационно писмо, автобиография, доказателства за обучението, есе, декларация и съгласие за обработване на лични данни. Докторантите трябва да представят и документ за зачисляване в програма за придобиване на образователна и научна степен „доктор“.

Есето за кандидатите за магистърска стипендия трябва да бъде на тема „Рискове за макроикономическата и финансовата стабилност, произтичащи от бума на изкуствения интелект“. Докторантите трябва да разработят темата „Технологични революции, балони на цените на активите и парична политика: По-различен ли е бумът на изкуствения интелект?“

Документите се подават до 14 декември 2026 г. включително на електронна поща [email protected] във формат PDF. Информация за конкурса се предоставя и на телефон 02/9145 2723.

Програма с над две десетилетия история

Стипендиите са учредени от Управителния съвет на БНБ през 2004 г. по случай 125-годишнината на институцията. От създаването на програмата досега в конкурсите са участвали 547 студенти и докторанти, а отпуснатите стипендии са 47.

Източници: focus-news.net


София / България
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  • 1 Софийски селянин,Пенсионер

    2 0 Отговор
    А от къде са паричките,естествено от държавният бюджет тоест от данъкоплатците..
    И те са хрантутници на държавната хранилка..

    17:59 28.10.2026

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