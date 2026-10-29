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МОН връчва наградите „Питагор“ за научни постижения

МОН връчва наградите „Питагор“ за научни постижения

29 Октомври, 2026 06:05 367 0

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Церемонията ще се проведе на 29 октомври в Централния военен клуб. Конкурсът се организира за 18-а поредна година

МОН връчва наградите „Питагор“ за научни постижения - 1
Снимка: ХТМУ
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Министерството на образованието и науката ще връчи годишните Национални награди за принос в науката „Питагор“. Церемонията ще се състои на 29 октомври от 17:00 часа в Централния военен клуб в София.

Събитието ще бъде открито от министъра на образованието и науката проф. Георги Вълчев. Поканен да присъства е и министър-председателят Румен Радев, съобщиха от МОН.

Отличия в осем категории

Конкурсът се организира за 18-а поредна година. Голямата награда „Питагор“ е за цялостен научен принос, а останалите отличия са предназначени за утвърдени и млади учени.

Наградите обхващат природните и инженерните науки, науките за живота и медицината, както и социалните и хуманитарните науки. Ще бъде връчено и отличие за комуникация на науката.

Голямата награда включва грамота, статуетка „Питагор“ и парична награда от 8000 евро. Победителите в останалите категории получават грамота, плакет „Питагор“ и 5000 евро.

Проф. Радостина Стоянова спечели голямото отличие през 2025 г.

На 14 октомври 2025 г. голямата награда „Питагор“ за цялостен принос в науката беше присъдена на проф. Радостина Стоянова от Института по обща и неорганична химия към Българската академия на науките. Тогава в осемте категории кандидатстваха 52 учени.

Имаме нужда от повече дни като този, в който връчваме наградата „Питагор“, за да изкажем признанието към нашите учени. Радвам се, че през годините нейни носители са толкова изтъкнати изследователи.

Това заяви на миналогодишната церемония тогавашният министър на образованието и науката Красимир Вълчев. Отличията „Питагор“ са сред основните национални награди за научни постижения и се връчват ежегодно от МОН.

Източници: dariknews.bg


София / България
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