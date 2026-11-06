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Премиерът: Увеличаваме парите за наука с почти 100% в бюджета за 2027 г.

Премиерът: Увеличаваме парите за наука с почти 100% в бюджета за 2027 г.

6 Ноември, 2026 20:25 442 19

  • бюджет-
  • наука-
  • румен радев

Стремежът ни е България да развива икономика на знанието, на висока производителност и висока добавена стойност, посочи министър- председателят при представянето на бюджета за 2027 г.

Премиерът: Увеличаваме парите за наука с почти 100% в бюджета за 2027 г. - 1
Снимка: МС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Няма как да говорим за модерна икономика без наука и без знания. Затова сме длъжни на инвестираме в тях. Парите за наука се увеличават с почти 100% – 62 милиона евро. Това заяви министър-председателят Румен Радев в УНСС по време на официалното представяне на бюджета на държавата за 2027 година. Премиерът изтъкна редица инициативи в тази сфера, които са важни за България, включително изграждането на първата гигафабрика за изкуствен интелект у нас, европейския цифров портфейл, сътрудничеството с Европейската космическа агенция и с инициативата „DIANA“ на НАТО. Радев посочи още данъчните облекчения за инвестиции във високи технологии, в дигитализация и иновации.

„Нашата цел е ясна – да повишаваме стандарта и качеството на живот на българския гражданин с устойчив и ускорен икономически ръст. Трябва най-сетне да се възползваме от стратегическото си географско положение и да го превърнем в стратегическо предимство. Това означава логистични хъбове, транспортни услуги, свързаност“, заяви още Радев. Премиерът отбеляза, че неслучайно председателят на Европейската комисия посочи именно България като домакин на предстоящата Среща на върха за свързаността.

Министър-председателят отбеляза също, че е важно страната ни да се възползва от преимуществата на стабилната си енергийна мрежа и балансирания енергиен микс, от условията за ВЕИ и от факта, че България стана номер едно в света по капацитет на батерии за съхраняване на електрическа енергия на глава от населението.

„Всичко това дава възможност да започнем да развиваме индустрии на бъдещето. Да стъпим на нашите традиции – за роботика и мехатроника“, заяви Радев. По думите му тези мерки са част и от общите усилия да се гарантира стратегическата автономия на Европа и да се адресират новите предизвикателства. „Европа трябва спешно да развива роботизация, защото е заплашена от демографски срив – той вече пълзи. Този срив се запълва, с мигранти къде успешно, къде не. Виждаме, че имаме огромни проблеми с интеграцията, а това води до политическа нестабилност. Така че роботиката ще бъде бъдещето на Европа. И България има традиции, има основа да развива този сектор“, заяви Радев.

Премиерът изтъкна и мястото на България за развитието на европейските космически способности. Радев отбеляза постиженията на компанията „ЕндуроСат“ през последните няколко години, които успяха да произведат и изведат в орбита три пъти повече малки сателити, отколкото всички европейски страни заедно. Предстои в бившата авиобаза „Доброславци“ да се разгърне един от най-големите индустриални паркове в Европа за космически технологии, изследвания и развойна дейност. „Тук ще отключим огромен потенциал“, заяви Румен Радев и добави, че е необходимо да сменим траекторията на нашата икономика, като я трансформираме към икономика на знанието, към икономика на високата производителност и високата добавена стойност.

„Важно е да отключим предприемчивостта на българина. Над 100 милиарда евро в момента спят в банките. С всичко това, което предлагаме и много други нормативни промени и облекчения и стимули. Нашата цел е преди всичко българският бизнес – да му помогнем, да отключим инициативата на българина, все повече хора да вадят парите си от банките и да ги влагат в активна икономическа дейност“, отбеляза премиерът. Радев изтъкна значението и на привличането на повече стратегически чуждестранни инвестиции, които ще дадат възможност да бъде изградена екосистема от нови технологии и нови производства и ще способства за цялостното модернизиране на държавата – от образованието, до обществените услуги и до производството.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 финтове

    5 0 Отговор
    След като са ги намалили с 100% след година ги въстановяват, колкото са били преди намалението (т.е. увеличават ги похвално с 100% :))

    20:35 06.11.2026

  • 3 милицай с голяма заплата

    5 0 Отговор
    а нашите заплати ? всеки милицай трябва да има вила, жип, любовница,.....

    Коментиран от #10

    20:35 06.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Тези са изветрели бири...

    3 0 Отговор
    Те министрите и депутатите ти не могат да четат, сричат...Ти си назубрил пет изречения за висока наука и реши образованието. Жалкари лъжливи и крадливи.

    20:38 06.11.2026

  • 6 питам

    1 5 Отговор
    Хайде ми кажете къде е в умственото развитие на банският набеден генерал , окрал държавата и народа , и летеца-генерал който ще вкара кочината в ред !!

    20:38 06.11.2026

  • 7 Кина

    1 0 Отговор
    Ако болонското образование беше направено от науката а не от олигархията сега простите щяха да са по малко..

    20:40 06.11.2026

  • 8 чиП

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Драги ми См... рко, независимост не е унищожена, защото независимост в смисъла на велика сила страната не е постигала в новата си история (справка към новата история).

    20:40 06.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ква наука кви 5 лева

    7 0 Отговор
    Увеличаваме парите за наука с почти 100% в бюджета с нови безполезни надути общ поръчки

    Коментиран от #15

    20:43 06.11.2026

  • 12 Тошко Таков

    3 0 Отговор
    Това на снимката ,на стената изписаното , ни едно не става за ядене и нищо от него не може да произведе намаляване цените на живот в територията . Всичко това води до дигитална валута и пари в небитието срещу милиони реални в определени банкови сметки на политици и техните приближени.

    20:48 06.11.2026

  • 13 Цървул

    1 0 Отговор
    Най-накрая да има за наука . Там се иска да се дават пари .
    А тези пари в банките могат да построят два АЕЦа . Измислете нещо , облигации ли , акции ли, да инвестират хората , но сигурно , и да се построят .

    20:51 06.11.2026

  • 14 Това нещо

    2 0 Отговор
    изобщо не съзнава колко е неумно

    20:52 06.11.2026

  • 15 дедо пенцинер

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "ква наука кви 5 лева":

    значи и Увеличаваме парите за пенциите с почти 100%
    щом има парици за умните учени дето ще ни оправят животеца

    20:52 06.11.2026

  • 16 ДрайвингПлежър

    1 0 Отговор
    Преимуществата на стабилната енергийна мрежа и балансиран микс!
    Е чак сега вече съм сигурен, че го боли глава (ако празна глава боли)!!

    Милиардите раздадени и продължаващи да се раздават на ВЕИ мафията не са стабилна енергийна мрежа! Всъщност е точно обратното! Първите студени дни и цялата енергетика се държи на последните издихания на ТЕЦовете!

    20:54 06.11.2026

  • 17 Кой разбира от финанси

    2 0 Отговор
    Н.В и не само, или Рундьо Рундев Рундалиев?!

    20:56 06.11.2026

  • 18 000

    1 0 Отговор
    Днешна българия има проста икономика, с просто общество, образование и всичко останало. Днешните 30 годишни ще станат свидетели на края на тази държава. Процеса е необратим.

    20:57 06.11.2026

  • 19 ТОЗИ ЛЕТЕЦ

    0 0 Отговор
    ЩЕ СЕ РАЗБИЕ СЪС
    МАХ 5.

    АБСОЛЮТЕН НЕАДЕКВАТНИК.

    21:01 06.11.2026

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