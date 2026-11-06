Премиерът: Увеличаваме парите за наука с почти 100% в бюджета за 2027 г.

Няма как да говорим за модерна икономика без наука и без знания. Затова сме длъжни на инвестираме в тях. Парите за наука се увеличават с почти 100% – 62 милиона евро. Това заяви министър-председателят Румен Радев в УНСС по време на официалното представяне на бюджета на държавата за 2027 година. Премиерът изтъкна редица инициативи в тази сфера, които са важни за България, включително изграждането на първата гигафабрика за изкуствен интелект у нас, европейския цифров портфейл, сътрудничеството с Европейската космическа агенция и с инициативата „DIANA“ на НАТО. Радев посочи още данъчните облекчения за инвестиции във високи технологии, в дигитализация и иновации.

„Нашата цел е ясна – да повишаваме стандарта и качеството на живот на българския гражданин с устойчив и ускорен икономически ръст. Трябва най-сетне да се възползваме от стратегическото си географско положение и да го превърнем в стратегическо предимство. Това означава логистични хъбове, транспортни услуги, свързаност“, заяви още Радев. Премиерът отбеляза, че неслучайно председателят на Европейската комисия посочи именно България като домакин на предстоящата Среща на върха за свързаността.

Министър-председателят отбеляза също, че е важно страната ни да се възползва от преимуществата на стабилната си енергийна мрежа и балансирания енергиен микс, от условията за ВЕИ и от факта, че България стана номер едно в света по капацитет на батерии за съхраняване на електрическа енергия на глава от населението.

„Всичко това дава възможност да започнем да развиваме индустрии на бъдещето. Да стъпим на нашите традиции – за роботика и мехатроника“, заяви Радев. По думите му тези мерки са част и от общите усилия да се гарантира стратегическата автономия на Европа и да се адресират новите предизвикателства. „Европа трябва спешно да развива роботизация, защото е заплашена от демографски срив – той вече пълзи. Този срив се запълва, с мигранти къде успешно, къде не. Виждаме, че имаме огромни проблеми с интеграцията, а това води до политическа нестабилност. Така че роботиката ще бъде бъдещето на Европа. И България има традиции, има основа да развива този сектор“, заяви Радев.

Премиерът изтъкна и мястото на България за развитието на европейските космически способности. Радев отбеляза постиженията на компанията „ЕндуроСат“ през последните няколко години, които успяха да произведат и изведат в орбита три пъти повече малки сателити, отколкото всички европейски страни заедно. Предстои в бившата авиобаза „Доброславци“ да се разгърне един от най-големите индустриални паркове в Европа за космически технологии, изследвания и развойна дейност. „Тук ще отключим огромен потенциал“, заяви Румен Радев и добави, че е необходимо да сменим траекторията на нашата икономика, като я трансформираме към икономика на знанието, към икономика на високата производителност и високата добавена стойност.

„Важно е да отключим предприемчивостта на българина. Над 100 милиарда евро в момента спят в банките. С всичко това, което предлагаме и много други нормативни промени и облекчения и стимули. Нашата цел е преди всичко българският бизнес – да му помогнем, да отключим инициативата на българина, все повече хора да вадят парите си от банките и да ги влагат в активна икономическа дейност“, отбеляза премиерът. Радев изтъкна значението и на привличането на повече стратегически чуждестранни инвестиции, които ще дадат възможност да бъде изградена екосистема от нови технологии и нови производства и ще способства за цялостното модернизиране на държавата – от образованието, до обществените услуги и до производството.