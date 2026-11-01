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Любов Костова: Гласуването е част от активното гражданство
  Тема: Известни личности

Любов Костова: Гласуването е част от активното гражданство

1 Ноември, 2026 20:45 440 12

  • любов костова-
  • гласуване-
  • гражданска активност-
  • будител на годината-
  • наука

Номинираната за „Будител на годината“ призова хората да участват във формирането на дневния ред на държавата

Любов Костова: Гласуването е част от активното гражданство - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Любов Костова е гласувала още в началото на изборния ден и призова хората да бъдат активни граждани. „Да си гражданин, означава да си активен“, заяви тя пред БНР.

Костова подчерта, че времето не трябва да се превръща в причина за отказ от участие във вота. „Не може лошото време да е пречка или оправдание за негласуване“, каза тя.

Гражданската позиция определя дневния ред

По думите ѝ правото на глас не се изчерпва с избора на политически представители. То дава възможност на гражданите да участват във формирането на дневния ред, който държавата и институциите следват.

Костова свърза активното гражданство с информираността и изграждането на гражданско общество. Тя заяви, че хората не могат да се отказват от основното си право на участие, а след това да очакват решенията да отговарят на желанията им.

Според нея от гражданите зависи и какви политики ще се провеждат в науката и образованието. Тя посочи, че научните решения имат отношение към климатичните промени, използването на суровини и инженерните решения в инфраструктурата. За да се превърнат проблемите, по които работят учените, в публични политики, са необходими и подходящи политически условия.

Над 300 доброволци участват във фестивалите

Любов Костова е управител на фондация „Красива наука“, създател на Софийския фестивал на науката и дългогодишен директор на Британския съвет в България. Тя е сред номинациите в кампанията на БНР „Будител на годината“.

Костова разказа, че трите ѝ деца вече са гласували. Двете ѝ дъщери, които живеят в Португалия и Ирландия, са изминали значително разстояние, за да стигнат до избирателна секция.

По думите ѝ над 300 доброволци участват в инициативите, свързани със Софийския, Варненския и Пловдивския фестивал на науката, както и с пътуващия фестивал. Тя ги определи като хора с мнение и активна позиция.

Костова заяви, че младите хора в България и Европа не се различават по своята готовност да защитават важни за тях каузи. Според нея, когато политиката създава условия за развитие, младите са готови да направят отговорен избор.

Източници: novini.bg, bnr.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 сюндюк

    0 0 Отговор
    Банкомат се реже с флекс от зад за 5 минути..

    20:49 01.11.2026

  • 2 хаха

    0 0 Отговор
    Абе ЛЕЛьО...

    Вие там откога имате "гражданство", че за "активно" дрънкаш??? А?

    ХАХАХА

    20:50 01.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Коки

    0 0 Отговор
    Аз обичам да съм пасивен по един активен начин.

    20:55 01.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Народа е омерзен

    0 0 Отговор
    Какво активно гражданство?

    21:08 01.11.2026

  • 10 Под 20 процента гласували.

    1 0 Отговор
    За какво говорим.

    21:14 01.11.2026

  • 11 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    3 0 Отговор
    Днес отново спечели ДС БКП мутроолигархията и коалицията на Домусчиев и генерал Любен Гоцев,,,,позор за всички антибългари

    21:15 01.11.2026

  • 12 Иванов

    1 0 Отговор
    Ако изборите решаваха всичко щяха да ги забранят

    21:18 01.11.2026

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