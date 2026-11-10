Държавни служители в стачна готовност заради заплатите. Искат увеличение от €350

Ключови структури от държавната администрация са в стачна готовност и събират подписи за провеждането на ефективна стачка. Синдикатът на административните служители „Подкрепа“ настоява за увеличение на възнагражденията с твърда сума от 350 евро на човек.
Искането включва и възстановяване на допълнителното възнаграждение за професионален опит и стаж, известно като „клас прослужено време“. „Напрежението сред работещите в държавната администрация нараства“, заяви пред Българското национално радио председателят на синдиката Кремена Атанасова.
По думите ѝ служителите са натоварени прекомерно, а заплащането остава унизително ниско. Атанасова определи съкращенията в различни административни структури като действия „на парче“, които не са резултат от задълбочени анализи.
Кои администрации са в стачна готовност
Сред посочените структури са Националният осигурителен институт, Националният статистически институт, Агенцията по вписванията, Агенцията за социално подпомагане и Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“.
Събирането на подписи е част от подготовката за ефективни стачни действия. В изявлението не е посочена конкретна дата за започване на стачката.
Източници: novini.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хахаха
Не само, че не трябва да им увеличават заплатите, а трябва да почнат да си плащат данъци и осигуровки.
Отделно, че трябва да съкратят поне 30 процента от всичките търтеи
20:43 10.11.2026
2 Трябва
20:43 10.11.2026
3 хаха
Коментиран от #5
20:44 10.11.2026
4 мда
Коментиран от #8, #11
20:44 10.11.2026
5 Ама
До коментар #3 от "хаха":Не си, и само ще си говориш.
Коментиран от #9
20:45 10.11.2026
6 ко?НЕ.
да видят как се изкарват пари.
Коментиран от #15
20:46 10.11.2026
7 Ауе
20:46 10.11.2026
8 А ти
До коментар #4 от "мда":Не мисли чужди грижи! Тебе те рита частника, бери си твоите грижи!
Коментиран от #14
20:47 10.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 и да е нетно от 350 евро или чисто
само че бай чекмеджан отдавна е ошушкал хазната и заеми вече няма откъде
20:47 10.11.2026
11 Къде ще напускат
До коментар #4 от "мда":Нали ще умрат от глад
Коментиран от #21
20:48 10.11.2026
12 ЩЕ ИМА И УВЕЛИЧЕНИЕ
20:48 10.11.2026
13 боико борисоф
20:48 10.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Това
До коментар #6 от "ко?НЕ.":Е отредено за тебе да се пробваш. Държавните служители казват кое как да стане, с не ти.
Коментиран от #17
20:48 10.11.2026
16 Нахалници не наяли се.
20:49 10.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Аман
20:50 10.11.2026
19 пожелание
20:52 10.11.2026
20 втренчи
Смешен плач!
20:53 10.11.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Подкрепа
20:54 10.11.2026
23 САНДОКАН
20:57 10.11.2026
24 ИВАНОВ
А ЗА ОТОПЛЕНИЕ ОСВЕТЛЕНИЕ ВОДА И РЕМОНТ НА СВЪРТАЛИЩАТА ИМ ЗГРАДИ НЕ ИСКАТ ЛИ НЕЩО ?
ИСТИНАТА И РЕАЛНОТО Е ПЕ ПОВЕЧЕТО ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ В МАЛКА БЪЛГАРИЯ НЕ ЗАСЛУЖАВАТ ДОРИ И МИНИМАЛНА ЗАПЛАТА ЗА ТАКАВА РАБОТИЦА.
И КОМЕНТИЕАЩ НОМЕР 1 ПО ГОР Е ПРАВ.
Свикнали са на пълно ХРАНТУТЕНЕ и сега дойде истината и Сигорни се активират и правителства да бутат оставки нещо.БИЛЕ НА ПУЛНА ХРАНИЛКА ОТ ДО ВСИЧКО ЗАПЛАТИ УЗДРЪЖКА ОСИГОРОВКИ ПЕНСИЙ ТЕ ИМ ООСЛЕ ВСИЧКО ОТ ДО.
20:57 10.11.2026
25 Пичага
До коментар #21 от "Няма":Мен няма кой да ме смени защото работя специализиран труд ама вас като почнат да ви съкращават ще почнете да виете на умряло!
20:57 10.11.2026
26 Анонимен
20:58 10.11.2026
27 Макето
21:00 10.11.2026
28 ШЕФА
21:02 10.11.2026
29 Гост
1. Остави днешната работа за утре. Свършиш ли я днес утре ще ти намерят друга!
2. Защо трябва да вършиш нещо след като заплатата върви и без да вършиш!
3. Ако свършиш нещо понеже си некомпетентен може и да сбъркаш и тогава няма ДМС, 13,14,15 заплата.
4. Прехвърли работата на колегите и се отърви от отговорност! Стига са мързелували!
5.Дори началството да те попита:Защо не работиш универсалния отговор е :Не съм сезиран по съответния ред!
6. Разкарвай и мотай гражданина до като не се сети да намаже филията!
7. Не забравяй шефа! И той е човек, и той обича филии!
8. Когато се на бюрото винаги гледай втренчено в компютъра дори да редиш пасианси!
9. В коридора никога не ходи с ръце в джобовете! Носи лист, дори празен, движи се бързо, гледай замислено! Шефа ще го оцени!
10. Ухажвай колежките! Все нещо може да падне!
11. Не се плаши, даже да сгафиш и те хванат най-много да те преместят на по-харна длъжност!
12. Оглеждай се, ослушвай се и при всеки сгоден момент кради!
12. Най-важното: Не се страхувай, кради и вземай рушвети на поразия! До сега ОСЪДЕН ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ НЯМА!
21:04 10.11.2026
30 Поне половината вън
21:05 10.11.2026
31 Ние Пенсионерите !
С 350 - 400 € !
Работили сме Толкова Години !
И Сме си Плащали !
Всеки Един Данък !
Или Налог !
21:05 10.11.2026