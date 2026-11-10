Държавни служители в стачна готовност заради заплатите. Искат увеличение от €350

Ключови структури от държавната администрация са в стачна готовност и събират подписи за провеждането на ефективна стачка. Синдикатът на административните служители „Подкрепа“ настоява за увеличение на възнагражденията с твърда сума от 350 евро на човек.

Искането включва и възстановяване на допълнителното възнаграждение за професионален опит и стаж, известно като „клас прослужено време“. „Напрежението сред работещите в държавната администрация нараства“, заяви пред Българското национално радио председателят на синдиката Кремена Атанасова.

По думите ѝ служителите са натоварени прекомерно, а заплащането остава унизително ниско. Атанасова определи съкращенията в различни административни структури като действия „на парче“, които не са резултат от задълбочени анализи.

Кои администрации са в стачна готовност

Сред посочените структури са Националният осигурителен институт, Националният статистически институт, Агенцията по вписванията, Агенцията за социално подпомагане и Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“.

Събирането на подписи е част от подготовката за ефективни стачни действия. В изявлението не е посочена конкретна дата за започване на стачката.

Източници: novini.bg