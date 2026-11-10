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Държавни служители в стачна готовност заради заплатите. Искат увеличение от €350
  Тема: Икономика

Държавни служители в стачна готовност заради заплатите. Искат увеличение от €350

10 Ноември, 2026 20:40 786 31

  • държавна администрация-
  • заплати-
  • стачка-
  • подкрепа-
  • кремена атанасова

Синдикатът „Подкрепа“ настоява за увеличение с 350 евро на човек и възстановяване на добавката за стаж и опит

Държавни служители в стачна готовност заради заплатите. Искат увеличение от €350 - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ключови структури от държавната администрация са в стачна готовност и събират подписи за провеждането на ефективна стачка. Синдикатът на административните служители „Подкрепа“ настоява за увеличение на възнагражденията с твърда сума от 350 евро на човек.

Искането включва и възстановяване на допълнителното възнаграждение за професионален опит и стаж, известно като „клас прослужено време“. „Напрежението сред работещите в държавната администрация нараства“, заяви пред Българското национално радио председателят на синдиката Кремена Атанасова.

По думите ѝ служителите са натоварени прекомерно, а заплащането остава унизително ниско. Атанасова определи съкращенията в различни административни структури като действия „на парче“, които не са резултат от задълбочени анализи.

Кои администрации са в стачна готовност

Сред посочените структури са Националният осигурителен институт, Националният статистически институт, Агенцията по вписванията, Агенцията за социално подпомагане и Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“.

Събирането на подписи е част от подготовката за ефективни стачни действия. В изявлението не е посочена конкретна дата за започване на стачката.

Източници: novini.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хахаха

    24 0 Отговор
    На какво отгоре?
    Не само, че не трябва да им увеличават заплатите, а трябва да почнат да си плащат данъци и осигуровки.
    Отделно, че трябва да съкратят поне 30 процента от всичките търтеи

    20:43 10.11.2026

  • 2 Трябва

    7 13 Отговор
    Да се стачкува срещу дъртите комунисти, които искат цялата сметка да бъде платена от народа!

    20:43 10.11.2026

  • 3 хаха

    14 1 Отговор
    Аз ако съм ще им ги намаля с 20 ... ако се повтори със 120.

    Коментиран от #5

    20:44 10.11.2026

  • 4 мда

    21 1 Отговор
    Като не им харесва да напускат държавните мишки.

    Коментиран от #8, #11

    20:44 10.11.2026

  • 5 Ама

    1 7 Отговор

    До коментар #3 от "хаха":

    Не си, и само ще си говориш.

    Коментиран от #9

    20:45 10.11.2026

  • 6 ко?НЕ.

    20 0 Отговор
    Цял ден дремят държавните служители и искат повече пари. Да се пробват в производството
    да видят как се изкарват пари.

    Коментиран от #15

    20:46 10.11.2026

  • 7 Ауе

    17 0 Отговор
    Като не ви харесва се махайте, ама знаете че няма да ви вземат никъде!!!!

    20:46 10.11.2026

  • 8 А ти

    3 10 Отговор

    До коментар #4 от "мда":

    Не мисли чужди грижи! Тебе те рита частника, бери си твоите грижи!

    Коментиран от #14

    20:47 10.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 и да е нетно от 350 евро или чисто

    12 2 Отговор
    Подкрепа“ настоява за увеличение на възнагражденията с твърда сума от 350 евро на човек

    само че бай чекмеджан отдавна е ошушкал хазната и заеми вече няма откъде

    20:47 10.11.2026

  • 11 Къде ще напускат

    14 0 Отговор

    До коментар #4 от "мда":

    Нали ще умрат от глад

    Коментиран от #21

    20:48 10.11.2026

  • 12 ЩЕ ИМА И УВЕЛИЧЕНИЕ

    10 0 Отговор
    АМА ПОЛОВИНАТА ОТ ТЕЗИ ХРАН ТУТ ЛЯЦИ .....В КЪЩИ

    20:48 10.11.2026

  • 13 боико борисоф

    13 0 Отговор
    да напущат като не им отърва има работа в часния сектор колкото искаш нуждаем се от общи работници ха ха ха

    20:48 10.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Това

    0 7 Отговор

    До коментар #6 от "ко?НЕ.":

    Е отредено за тебе да се пробваш. Държавните служители казват кое как да стане, с не ти.

    Коментиран от #17

    20:48 10.11.2026

  • 16 Нахалници не наяли се.

    7 0 Отговор
    По 70% , най малко трябва да се съкратят и да им се спре половината парно на аванта.

    20:49 10.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Аман

    6 0 Отговор
    Само чантаджии в тая държава. 3.5 милиона работят 1 милион от тях в администрацията е как да стане?

    20:50 10.11.2026

  • 19 пожелание

    5 0 Отговор
    Да си събират партакейшите , и да ходят в частни фирми ,а не да си клатят краката за тоз де вее !!

    20:52 10.11.2026

  • 20 втренчи

    6 0 Отговор
    Тези чиновници прекаляват.! Седят на топло, имат нормиран работен ден,почивка. И РЕВ.
    Смешен плач!

    20:53 10.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Подкрепа

    4 0 Отговор
    Кога ще подкрепи работещия човек ?????????

    20:54 10.11.2026

  • 23 САНДОКАН

    2 0 Отговор
    Като са толкова кадърни и можещи да пробват в частния сектор. Ха ха ха. Май не им стиска

    20:57 10.11.2026

  • 24 ИВАНОВ

    1 0 Отговор
    ТИЯ НА ДЪРЖАВНА ПЪЛНА ХРАНИЛКА ПОЧНАКА ДА МЪТЯТ ВОДАТА НЕЩО.
    А ЗА ОТОПЛЕНИЕ ОСВЕТЛЕНИЕ ВОДА И РЕМОНТ НА СВЪРТАЛИЩАТА ИМ ЗГРАДИ НЕ ИСКАТ ЛИ НЕЩО ?
    ИСТИНАТА И РЕАЛНОТО Е ПЕ ПОВЕЧЕТО ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ В МАЛКА БЪЛГАРИЯ НЕ ЗАСЛУЖАВАТ ДОРИ И МИНИМАЛНА ЗАПЛАТА ЗА ТАКАВА РАБОТИЦА.
    И КОМЕНТИЕАЩ НОМЕР 1 ПО ГОР Е ПРАВ.
    Свикнали са на пълно ХРАНТУТЕНЕ и сега дойде истината и Сигорни се активират и правителства да бутат оставки нещо.БИЛЕ НА ПУЛНА ХРАНИЛКА ОТ ДО ВСИЧКО ЗАПЛАТИ УЗДРЪЖКА ОСИГОРОВКИ ПЕНСИЙ ТЕ ИМ ООСЛЕ ВСИЧКО ОТ ДО.

    20:57 10.11.2026

  • 25 Пичага

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Няма":

    Мен няма кой да ме смени защото работя специализиран труд ама вас като почнат да ви съкращават ще почнете да виете на умряло!

    20:57 10.11.2026

  • 26 Анонимен

    3 0 Отговор
    Най добре съкращение до толкова че да не останат кои са стачкуват

    20:58 10.11.2026

  • 27 Макето

    1 0 Отговор
    С 350 евро да им ги намалят! Който не иска, на тютюна. Ясно ли ви е? Нито от полиция нито от държавни паразити в такова количество има нужда.

    21:00 10.11.2026

  • 28 ШЕФА

    1 0 Отговор
    Ако аз съм на власт на корумпираните,нагли и некадърни държавни служители ще им я намаля с 350 Евро,и на полицията също.Някой виждал ли е полицай по улицата,в парка,квартала,селото и тн. НЕ НЕ НЕ,те са само и единствено по храстите с триногите !

    21:02 10.11.2026

  • 29 Гост

    1 0 Отговор
    13 БОЖИ ЗАПОВЕДИ НА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ:
    1. Остави днешната работа за утре. Свършиш ли я днес утре ще ти намерят друга!
    2. Защо трябва да вършиш нещо след като заплатата върви и без да вършиш!
    3. Ако свършиш нещо понеже си некомпетентен може и да сбъркаш и тогава няма ДМС, 13,14,15 заплата.
    4. Прехвърли работата на колегите и се отърви от отговорност! Стига са мързелували!
    5.Дори началството да те попита:Защо не работиш универсалния отговор е :Не съм сезиран по съответния ред!
    6. Разкарвай и мотай гражданина до като не се сети да намаже филията!
    7. Не забравяй шефа! И той е човек, и той обича филии!
    8. Когато се на бюрото винаги гледай втренчено в компютъра дори да редиш пасианси!
    9. В коридора никога не ходи с ръце в джобовете! Носи лист, дори празен, движи се бързо, гледай замислено! Шефа ще го оцени!
    10. Ухажвай колежките! Все нещо може да падне!
    11. Не се плаши, даже да сгафиш и те хванат най-много да те преместят на по-харна длъжност!
    12. Оглеждай се, ослушвай се и при всеки сгоден момент кради!
    12. Най-важното: Не се страхувай, кради и вземай рушвети на поразия! До сега ОСЪДЕН ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ НЯМА!

    21:04 10.11.2026

  • 30 Поне половината вън

    1 0 Отговор
    и тогава ратко ще ви купи по едно колело!

    21:05 10.11.2026

  • 31 Ние Пенсионерите !

    1 0 Отговор
    Също искаме Увеличение На пенсиите !

    С 350 - 400 € !

    Работили сме Толкова Години !

    И Сме си Плащали !

    Всеки Един Данък !

    Или Налог !

    21:05 10.11.2026

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