Служители на Агенцията по вписванията в Бургас излязоха на едночасова ефективна стачка пред сградата на стария съд. Протестът беше под надслов „Справедливост и равни права“ и е част от щафетните стачни действия на държавни служители в страната, организирани от КТ „Подкрепа“.

Работещите настояват всяка индивидуална месечна заплата да бъде увеличена с фиксирана сума от 350 евро, а не с 5%. „Това 5% увеличение на базата на нашата заплата ще бъде по-малко от 50 евро. Затова то не е никак достатъчно“, заявиха протестиращи пред bTV.

Синдикатът говори за текучество и висока натовареност

КТ „Подкрепа“ определя причините за протеста като несправедливо заплащане, задълбочаващи се разлики във възнагражденията и неравнопоставено третиране на служителите в държавната администрация.

Според синдиката ниските доходи и високата натовареност водят до сериозно текучество. „Текучеството е огромно, тъй като дойдат ли на работа новите хора, виждат, че митът, който е създаден, че държавният служител идва на работа, за да пие кафе, да играе пасианс, е много далеч от реалността“, коментира Антония Тодорова, регионален секретар на КТ „Подкрепа“ в Бургас.

По думите ѝ служителите често работят извън установеното работно време, за да спазят законовите срокове. Тодорова припомни, че голяма част от държавните структури са протестирали и по същото време през миналата година.

Искат връщане на добавката за стаж

Сред основните искания е възстановяването на допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, известно като „клас прослужено време“. Служителите настояват и за равни права и еднакво отношение към работещите в държавната администрация.

По време на протеста Красимира Папанчева направи уточнение за осигуровките на служителите в Агенцията по вписванията: „Служителите в Агенцията по вписванията, които сме тук отвън, винаги сме си плащали осигуровките. Да не ни слагат под общия знаменател с държавните служители, които не плащат осигуровки“.

Щафетните протестни действия ще продължат и в началото на следващата седмица. БНР съобщи, че по график предстоят стачки в Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Националния статистически институт и Националния осигурителен институт, като кампанията продължава поетапно до 1 декември.