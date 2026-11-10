Тенчо Тенев поиска оставки в КАТ и координационния център

Оставки в Националния координационен център и в КАТ поиска бившият началник на „Пътна полиция“ Тенчо Тенев след тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“, при която загинаха 11 души, а десетки бяха ранени.
Пред БНР Тенев заяви, че камерите на тол системата вероятно са показали гъстата мъгла в района на инцидента. Според него от Националния координационен център е трябвало да бъдат предприети мерки, включително предупреждения към АПИ и изпращане на полицейски екипи.
„Някои хора би трябвало да си подадат оставките след такова тежко произшествие“, каза Тенев. Той призова министър Иван Демерджиев да наложи строги мерки на ръководителя на Националния координационен център и на началника на КАТ.
Критики за реакцията при мъглата
По думите на Тенев две трети от участниците в катастрофата са били тежкотоварни автомобили. Той посочи, че камионите са били натоварени и са се движели с висока скорост, когато са попаднали в участъка с рязко влошена видимост.
„Недоумявам как професионални шофьори не са преценили обстановката и са карали с такава превишена скорост в толкова гъста мъгла“, заяви бившият началник на КАТ.
Тенев отбеляза, че при гъста мъгла превозните средства трябва да се движат с включени аварийни светлини. Той допълни, че в други държави движението се спира и се отклонява, а по пътищата има информационни табла за задръстванията и обходните маршрути.
Според него рамките на камерите на тол системата могат да бъдат използвани за поставяне на сигнални табла. Тенев посочи още, че между камерите и полицейските екипи няма връзка, което според него затруднява своевременната реакция при опасни метеорологични условия.
Той определи като адекватно и похвално решението на управляващите да прекратят срещите си и да отидат на мястото на катастрофата.
Източници: novini.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Глупак
22:16 10.11.2026
2 ДЗОМБИ ЛЕНД💀
22:18 10.11.2026
3 Да се създаде частен КАТ !
Коментиран от #11
22:18 10.11.2026
4 Оставки на министри и на вицепремиер
22:20 10.11.2026
5 тоя нали си е дал оставката в мвр
беше арестуван в асеновград дето беше шеф мвр за някви работи и после пак го назначиха и после пак вън от хранилката
22:20 10.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Оставки защо
22:21 10.11.2026
8 Георги
22:21 10.11.2026
9 Оставки на министри и на вицепремиер
22:22 10.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Да се създаде частен КАТ !
До коментар #3 от "Да се създаде частен КАТ !":тея ги мързи да гледат
камо ли Да се създаде частен КАТ да разрешат
макар много приходи и дисциплина на шоферите
22:22 10.11.2026
12 Опа
22:26 10.11.2026
13 Перо
22:28 10.11.2026
14 Данчо
22:28 10.11.2026
15 Красимир
Въпросният лот е открит помпозно именно от ББ 2012,а от тогава ремонт на ремонта.
2019 г АПИ пуска на сайта си,че ще постави 40 информационни табла на АМ Тракия.
Кой управлява тогава?
Къде са таблата?
Къде са парите?
2024 АПИ сключва договор с Трейд Груп Холд АД за маркировката по републиканските пътища,вкл и въпросният лот,за 35 мл лв
Кой управлява тогава?
Къде е маркировката?
Къде са парите?
Сега припомням,че въпросната фирма По време на управленията на ГЕРБ компанията често е критикувана от политически опоненти като една от „любимите строителни фирми“ на тогавашната власт
Проверките на Европейската прокуратура (EPPO) и КПКОНПИ по случаи като лошото изпълнение на ремонта на „жълтите павета“ в София често са превръщани в политическа арена между партийните лидери и Столична община.
Кой беше кмет на София?
Нищо лично,просто факти
Коментиран от #19
22:29 10.11.2026
16 Казанлъшкия
22:32 10.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този изтърсак когато е бил шеф
22:34 10.11.2026
19 Така е
До коментар #15 от "Красимир":ГЕРБ направиха магистралата, но служебните правителства на Радев и редовните на промяната и сега на Радев занемариха държавата и откраднаха парите. За последните 6 години всичко е оставено на авто пилот без да се подържа.
22:35 10.11.2026
20 Айде бе
22:38 10.11.2026
21 Абе
22:42 10.11.2026