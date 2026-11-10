Тенчо Тенев поиска оставки в КАТ и координационния център

Оставки в Националния координационен център и в КАТ поиска бившият началник на „Пътна полиция“ Тенчо Тенев след тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“, при която загинаха 11 души, а десетки бяха ранени.

Пред БНР Тенев заяви, че камерите на тол системата вероятно са показали гъстата мъгла в района на инцидента. Според него от Националния координационен център е трябвало да бъдат предприети мерки, включително предупреждения към АПИ и изпращане на полицейски екипи.

„Някои хора би трябвало да си подадат оставките след такова тежко произшествие“, каза Тенев. Той призова министър Иван Демерджиев да наложи строги мерки на ръководителя на Националния координационен център и на началника на КАТ.

Критики за реакцията при мъглата

По думите на Тенев две трети от участниците в катастрофата са били тежкотоварни автомобили. Той посочи, че камионите са били натоварени и са се движели с висока скорост, когато са попаднали в участъка с рязко влошена видимост.

„Недоумявам как професионални шофьори не са преценили обстановката и са карали с такава превишена скорост в толкова гъста мъгла“, заяви бившият началник на КАТ.

Тенев отбеляза, че при гъста мъгла превозните средства трябва да се движат с включени аварийни светлини. Той допълни, че в други държави движението се спира и се отклонява, а по пътищата има информационни табла за задръстванията и обходните маршрути.

Според него рамките на камерите на тол системата могат да бъдат използвани за поставяне на сигнални табла. Тенев посочи още, че между камерите и полицейските екипи няма връзка, което според него затруднява своевременната реакция при опасни метеорологични условия.

Той определи като адекватно и похвално решението на управляващите да прекратят срещите си и да отидат на мястото на катастрофата.

Източници: novini.bg