Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
София »
Тенчо Тенев поиска оставки в КАТ и координационния център
  Тема: Войната на пътя

Тенчо Тенев поиска оставки в КАТ и координационния център

10 Ноември, 2026 22:12 644 21

  • тенчо тенев-
  • катастрофа на тракия-
  • кат-
  • национален координационен център

Бившият началник на „Пътна полиция“ коментира катастрофата на „Тракия“, при която загинаха 11 души

Тенчо Тенев поиска оставки в КАТ и координационния център - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Оставки в Националния координационен център и в КАТ поиска бившият началник на „Пътна полиция“ Тенчо Тенев след тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“, при която загинаха 11 души, а десетки бяха ранени.

Пред БНР Тенев заяви, че камерите на тол системата вероятно са показали гъстата мъгла в района на инцидента. Според него от Националния координационен център е трябвало да бъдат предприети мерки, включително предупреждения към АПИ и изпращане на полицейски екипи.

„Някои хора би трябвало да си подадат оставките след такова тежко произшествие“, каза Тенев. Той призова министър Иван Демерджиев да наложи строги мерки на ръководителя на Националния координационен център и на началника на КАТ.

Критики за реакцията при мъглата

По думите на Тенев две трети от участниците в катастрофата са били тежкотоварни автомобили. Той посочи, че камионите са били натоварени и са се движели с висока скорост, когато са попаднали в участъка с рязко влошена видимост.

„Недоумявам как професионални шофьори не са преценили обстановката и са карали с такава превишена скорост в толкова гъста мъгла“, заяви бившият началник на КАТ.

Тенев отбеляза, че при гъста мъгла превозните средства трябва да се движат с включени аварийни светлини. Той допълни, че в други държави движението се спира и се отклонява, а по пътищата има информационни табла за задръстванията и обходните маршрути.

Според него рамките на камерите на тол системата могат да бъдат използвани за поставяне на сигнални табла. Тенев посочи още, че между камерите и полицейските екипи няма връзка, което според него затруднява своевременната реакция при опасни метеорологични условия.

Той определи като адекватно и похвално решението на управляващите да прекратят срещите си и да отидат на мястото на катастрофата.

Източници: novini.bg


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Глупак

    12 2 Отговор
    Всеки глупак знае най лесното да иска оставки

    22:16 10.11.2026

  • 2 ДЗОМБИ ЛЕНД💀

    0 1 Отговор
    Ох мани цел ден имам газове от маглата

    22:18 10.11.2026

  • 3 Да се създаде частен КАТ !

    5 2 Отговор
    Аз лично за един ден ще събера глоби от нарушения на калпави шофьори, които ще напълнят бъджета !

    Коментиран от #11

    22:18 10.11.2026

  • 4 Оставки на министри и на вицепремиер

    3 4 Отговор
    Това е най малкото , но е единствено възможния минимум.

    22:20 10.11.2026

  • 5 тоя нали си е дал оставката в мвр

    7 0 Отговор
    кво пита за другите
    беше арестуван в асеновград дето беше шеф мвр за някви работи и после пак го назначиха и после пак вън от хранилката

    22:20 10.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Оставки защо

    3 2 Отговор
    Едни искат оставки, други свикват работни групи по спешност....., а нещата са съвсем другаде. Те са в склоността на българина да шофира бързо, да не съобразява пътните и метеорологични условия и да се мисли за голяма работа зад волана. Трябват най-вече поведенчески промени в главите на шофьорите. А също две трети от тях да научат, къде е на автомобилите им копчето за задния стоп за мъгла.

    22:21 10.11.2026

  • 8 Георги

    3 3 Отговор
    трябвало е на изхода на софия да раздават брошури на шофьорите, в които да ги информират какво е мъгла, как да я различават, какви опасности крие, защо трябяа да се намали скоростта... такива неща. Интересно ми е как разсъждават хора чакащи институциите да ги предупреждават за мъгла - "яаа какво бяло нещо във въздуха, чакай да се тагна във фейса с него" или "а, това не е ли мъгла? не бе карай нямаше знак или патрулка! и настъпи малко, какво се влачиш със 130", а може "това е нещо странно, я погледни някой отбелязъл ли го е във фейса да знам как да карам".

    22:21 10.11.2026

  • 9 Оставки на министри и на вицепремиер

    0 2 Отговор
    Без корекция в МС не може да мине и да замине такава ужасна трагедия. ..

    22:22 10.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Да се създаде частен КАТ !

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Да се създаде частен КАТ !":

    тея ги мързи да гледат
    камо ли Да се създаде частен КАТ да разрешат
    макар много приходи и дисциплина на шоферите

    22:22 10.11.2026

  • 12 Опа

    2 4 Отговор
    Тенчо, комунистите не са свикнали да носят отговорност. Нито шефа на НСО, нито доцова подадоха оставки.

    22:26 10.11.2026

  • 13 Перо

    2 2 Отговор
    Прав е Тенев! Нито има светлинни надписи за опасност на магистралата, нито ТВ с национален ефир съобщават пътната обстановка! Тях ги интересува само нескончаемите реклами и интернет събития от минали години за забавление, нещо недопустимо в развитите демокрации! Селяния до шия!

    22:28 10.11.2026

  • 14 Данчо

    4 0 Отговор
    Тоя не беше ли герберастка, уволнен за корупция?

    22:28 10.11.2026

  • 15 Красимир

    3 2 Отговор
    Малко фактология:
    Въпросният лот е открит помпозно именно от ББ 2012,а от тогава ремонт на ремонта.
    2019 г АПИ пуска на сайта си,че ще постави 40 информационни табла на АМ Тракия.
    Кой управлява тогава?
    Къде са таблата?
    Къде са парите?
    2024 АПИ сключва договор с Трейд Груп Холд АД за маркировката по републиканските пътища,вкл и въпросният лот,за 35 мл лв
    Кой управлява тогава?
    Къде е маркировката?
    Къде са парите?
    Сега припомням,че въпросната фирма По време на управленията на ГЕРБ компанията често е критикувана от политически опоненти като една от „любимите строителни фирми“ на тогавашната власт
    Проверките на Европейската прокуратура (EPPO) и КПКОНПИ по случаи като лошото изпълнение на ремонта на „жълтите павета“ в София често са превръщани в политическа арена между партийните лидери и Столична община.
    Кой беше кмет на София?
    Нищо лично,просто факти

    Коментиран от #19

    22:29 10.11.2026

  • 16 Казанлъшкия

    2 0 Отговор
    Виновни са цялата система и дори митничарите и ще ви кажа защо - ако направя нарушение в Турция ,не мога да мина границата без да платя глобата. А тук тия б.клуци с турските тирове карат като обезумели, снимат ги ,че карат с над 80 км и въпреки това глоба няма за тях. И си минават безпроблемно границата. В други случаи глобата им е от много време и митничарите като им слагат личнатв карта и книжката в устройството за проверка- няма как да не излиза, че имат неплатена глоба. И въпреки това ги пускат.

    22:32 10.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този изтърсак когато е бил шеф

    3 0 Отговор
    Поставял ли е на всеки един участък с мъгла в България по няколко автопатрула , че сега Кат му бил виновен

    22:34 10.11.2026

  • 19 Така е

    1 3 Отговор

    До коментар #15 от "Красимир":

    ГЕРБ направиха магистралата, но служебните правителства на Радев и редовните на промяната и сега на Радев занемариха държавата и откраднаха парите. За последните 6 години всичко е оставено на авто пилот без да се подържа.

    22:35 10.11.2026

  • 20 Айде бе

    3 0 Отговор
    Всички герберски хлебарки и сглобкаджии пак наизскачаха да плюят срещу правителството, на гърба на нещастието на хората, за което са виновни самите те.

    22:38 10.11.2026

  • 21 Абе

    0 0 Отговор
    Направо оставка на цялото правителство, видя се че не се справят.

    22:42 10.11.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове