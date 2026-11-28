Зимното време усложнява пътната обстановка в страната. На места дъждът преминава в сняг, а Агенция „Пътна инфраструктура“ е създала готовност за временно спиране на движението при натрупване на снежна покривка над 15 сантиметра. Ограниченията могат да засегнат първо тежкотоварните и лекотоварните автомобили, а при необходимост и леките коли. От АПИ предупреждават, че мярката ще се прилага, за да могат пътните настилки да бъдат почистени и обработени.

По АМ „Тракия“ между Загоре и Събрано движението е с ограничение на скоростта до 100 км/ч заради поддръжка и временна маркировка. В участъка Винарско–Българово скоростта е ограничена до 80 км/ч заради полагане на пътна маркировка. Шофьорите трябва да се съобразяват и с временната организация при ремонтните дейности.

По АМ „Хемус“ продължава ремонтът на тунел в района между Долни Богров и Ботевград. За автомобили над 12 тона е въведено ограничение, а към София е организиран обходен маршрут през Ребърково, Лютиброд, Зверино, Своге и Нови Искър. Между Аксаково и Игнатиево движението е двупосочно в едното платно заради превантивен ремонт. Ограничения има и по път II-73 между Камчия и Прилеп, където превозните средства преминават от една лента в друга заради частично асфалтиране.

Трафикът по границите остава нормален

По данни на Главна дирекция „Гранична полиция“ трафикът е нормален на всички пунктове с Румъния, Гърция, Турция, Сърбия и Северна Македония. Фериботната платформа Свищов–Зимнич временно не работи. През Рудозем, Златоград, Маказа и Ивайловград се пропускат леки автомобили и микробуси до 3,5 тона, а през Кулата, Илинден и Капитан Петко войвода преминават и автобуси и товарни автомобили.

Опасни условия в планините

НИМХ прогнозира валежи, главно от сняг, силен и бурен североизточен вятър, виелици и навявания в планините. На 1200 метра максималната температура ще бъде около 2 градуса, а на 2000 метра около 1 градус. Издадено е предупреждение от най-висока степен за значителни валежи, силен вятър и снежна покривка над 30 сантиметра в шест области, както и оранжев код в други 22 области. Планинската спасителна служба препоръчва отлагане на преходите във високите части при влошаване на времето.

Последни данни от пожарната и КАТ

За едно денонощие звената на пожарната са реагирали на 102 сигнала и са ликвидирали 72 пожара. При пожарите няма загинали и пострадали. Извършени са 28 спасителни дейности и помощни операции, пет от които са били свързани с катастрофи в транспортни средства. Данните са от оперативната сводка на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Пътната полиция следи за спазването на временната организация по магистралите и проходите. При снеговалежи и заледявания АПИ и МВР могат да въвеждат допълнителни ограничения, затова водачите трябва да тръгват с автомобили, подготвени за зимни условия, и да не навлизат в затворени или временно ограничени участъци.