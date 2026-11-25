Нормален е трафикът на всички сухопътни гранични пунктове с Румъния, Гърция, Турция, Република Северна Македония и Сърбия. Два дунавски ферибота не работят – платформата Свищов – Зимнич е спряна заради ниското ниво на реката, а Никопол – Турну Мъгуреле не обслужва превози заради лоши метеорологични условия, съобщава Главна дирекция „Гранична полиция“.

На гръцката граница през „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ се пропускат леки автомобили и микробуси до 3,5 тона. През „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ преминават леки автомобили, автобуси и товарни автомобили.

Временна организация по автомагистралите

При благоприятни метеорологични условия на 25 ноември ще бъде променена организацията на движението при 0-ия километър на АМ „Тракия“ в посока София. Причината е подмяна на указателна табела. Работата се очаква да продължи около три часа, като автомобилите ще се движат само в активната и аварийната лента. Шофьорите трябва да следват временната сигнализация и да се движат с повишено внимание, съобщава Агенция „Пътна инфраструктура“.

Ограничения и ремонти има и по АМ „Струма“. В участъка Драгичево – Перник скоростта е ограничена до 80 км/ч заради почистване на откоси. Между Блатино и Делян в посока София се извършват изсичане на храсти и почистване на дъждоприемни шахти. В района на пътен възел „Даскалово“ движението се осъществява с повишено внимание заради поддръжка на пътя.

По АМ „Марица“ в посока ГКПП „Капитан Андреево“ движението преминава от една лента в друга заради ремонт на дилатационни фуги. В участъка е въведено ограничение на скоростта до 50 км/ч. Данните са част от актуалната пътна обстановка, публикувана от МВР по информация на АПИ.

Пътната безопасност и работата на пожарната

За 23 ноември КАТ отчита 14 тежки пътни произшествия със 17 ранени и без загинали. От началото на месеца са регистрирани 361 тежки катастрофи, при които са загинали 36 души, а 496 са ранени. От началото на годината тежките произшествия са 6140, загиналите – 451, а ранените – 7651. Данните са динамични и се актуализират при промяна на статуса на произшествията.

Последната публикувана оперативна сводка на Главната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ отчита 188 сигнала за произшествия за денонощие. Пожарникарите са ликвидирали 64 пожара, а при пожарите няма загинали и пострадали. Извършени са и 122 спасителни дейности и помощни операции, седем от които са били свързани с катастрофи.

Условията в планините

Националният институт по метеорология и хидрология прогнозира променлива облачност в планините. Температурата на 1200 метра ще бъде около минус 1 градус, а на 2000 метра – около минус 6 градуса. Високите части остават със зимни условия, като на Черни връх и Мусала рано сутринта са измерени съответно минус 13 и минус 14 градуса.

„През нощта срещу четвъртък в Западна България ще започнат валежи от сняг, които до обяд в четвъртък с повишението на температурите в Северозападна България и по високите полета ще преминат в дъжд“, съобщава НИМХ.

През деня в равнинната част на страната са възможни намалена видимост и заледявания в сутрешните часове. Минималните температури са между минус 8 и минус 3 градуса, а максималните – между 5 и 10 градуса. Туристите в планините трябва да се съобразят с отрицателните температури, зимната настилка по високите маршрути и очакваното влошаване на времето през нощта.