Нормален е трафикът по всички сухопътни гранични пунктове на България. Два дунавски ферибота обаче не работят – платформата Свищов – Зимнич е спряна заради ниското ниво на реката, а Никопол – Турну Мъгуреле не обслужва превози заради лоши метеорологични условия, съобщава Главна дирекция „Гранична полиция“.

На границата с Гърция през „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ се пропускат леки автомобили и микробуси до 3,5 тона. През „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ преминават и автобуси и товарни автомобили.

Ремонти и ограничения

По автомагистрала „Тракия“ движението в посока София между Боздуганово и Бенковски се извършва с повишено внимание заради ремонт на пътни знаци. Ограничението е в сила до 27 ноември.

Временна организация има и по път II-35 в района на Плевен, където движението е с повишено внимание заради изсичане на храсти до 24 ноември. При пресичането с автомагистрала „Хемус“ движението между 23+675 и 25+220 километър се регулира с пътни знаци и временна организация заради строителните дейности на пътния възел „Плевен“.

По път II-58 между Даскалово и Пчеларово движението е двупосочно в една лента заради ремонт на пътя, като срокът на ограничението е 18 декември. По същото направление се извършва и укрепване на компрометиран банкет.

На път II-54 между Долна Студена и Ценово скоростта е ограничена до 50 км/ч заради изграждане на пътни връзки с автомагистрала Русе – Велико Търново. Ограничението е посочено до 25 март 2027 г. На път II-84 между Юндола, Якоруда и Разлог има временно ограничение на скоростта заради полагане на пътна маркировка до 30 ноември. Агенция „Пътна инфраструктура“ предупреждава водачите да спазват поставената сигнализация и да се движат със съобразена скорост.

Условия в планините

В планините ще бъде предимно слънчево, но ще духа силен и бурен северозападен вятър. Националният институт по метеорология и хидрология прогнозира максимална температура около минус 1 градус на 1200 метра и около минус 6 градуса на 2000 метра.

Снежната покривка на връх Ботев и Черни връх е 4 сантиметра. За планински туризъм са съобщени температури до минус 13 градуса на връх Ботев и до минус 12 градуса на Черни връх.

Последни данни от КАТ и пожарната

За 22 ноември МВР отчита 13 тежки пътни произшествия с един загинал и 15 ранени. От началото на годината до тази дата са регистрирани 6127 тежки произшествия, при които са загинали 452 души, а 7634 са били ранени. Данните са динамични и се актуализират при промяна в статуса на произшествията.

Последната публикувана оперативна сводка на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ отчита за 21 ноември 100 сигнала за произшествия и 56 ликвидирани пожара. При 18 от пожарите са нанесени преки материални щети, а при инцидентите е пострадал един човек. Пожарникарите са извършили 37 спасителни дейности и помощни операции, включително четири при катастрофи.

Източници: mvr.bg, weather.bg