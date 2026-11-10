Спасиха турист под връх Вихрен с хеликоптер

Турист е спасен под връх Вихрен при съвместна акция на Планинската спасителна служба – отряд Банско и въздушния екип на „Гранична полиция“. Мъжът е попаднал в рискова ситуация на труднодостъпен терен при зимни условия и не е могъл да продължи сам. Той е в добро общо състояние, съобщиха от ПСС-Банско.

Заради сложния терен и необходимостта от бърза реакция четирима планински спасители са били транспортирани по въздух до местността Кабата. Оттам е започнала непосредствената спасителна дейност, а впоследствие туристът също е евакуиран по въздух. Още четирима спасители от наземния екип са подпомагали и координирали операцията на терен.

Това е първата спасителна акция, в която ПСС-Банско работи съвместно с въздушния екип на Специализиран отряд „Въздушно наблюдение“ на „Гранична полиция“. От спасителната служба благодарят за бързата реакция и професионалното поведение на авиоекипа.

„За нас това е първа съвместна спасителна акция с въздушния екип на „Гранична полиция“.

От ПСС-Банско посочват, че добрата координация между въздушния и наземния екип е имала съществен принос за успешния край на операцията. Спасителите се надяват акцията да постави начало на дългосрочно сътрудничество между двете структури при инциденти в планината.

Източници: blitz.bg, btvnovinite.bg, infomreja.bg