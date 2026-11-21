Районът на граничните села в Кюстендилско ще бъде наблюдаван и охраняван с дронове на „Гранична полиция“. Кметовете и кметските наместници са били информирани за мярката по време на среща с представители на граничните власти.
Местните власти трябва да предупредят жителите да не използват собствени безпилотни летателни апарати без разрешение. Целта е да се избегнат инциденти и нарушения в район, който попада в гранична зона със специални правила.
На срещата е било напомнено и че снимането на военни и гранични обекти е забранено. Кметовете обаче не са получили конкретна информация дали дроновете на „Гранична полиция“ вече са започнали да се използват, или това предстои.
По думите му местните жители отдавна са били уведомени, че полетите на регламентирани летателни средства са част от мерките в района. При забелязани необозначени дронове хората трябва да подават сигнал.
„Ако имаме необозначени летателни средства, да сигнализираме“, е посочил Нярев.
Телефони за сигнали във всяко населено място
Междувременно във всяко населено място в общината е поставено информационно табло с телефони за връзка при извънредни ситуации. На него са изписани номерата на дежурния по бедствия и аварии, дежурния в общината, аварийните звена на електроразпределителното дружество и ВиК, както и телефонът на съответния кмет.
Таблата трябва да улеснят подаването на сигнали при инциденти, тежки метеорологични условия и бедствия, така че да бъдат предприети своевременни действия.
Източници: btvnovinite.bg, bnrnews.bg
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