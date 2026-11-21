Районът на граничните села в Кюстендилско ще бъде наблюдаван и охраняван с дронове на „Гранична полиция“. Кметовете и кметските наместници са били информирани за мярката по време на среща с представители на граничните власти.

Местните власти трябва да предупредят жителите да не използват собствени безпилотни летателни апарати без разрешение. Целта е да се избегнат инциденти и нарушения в район, който попада в гранична зона със специални правила.

На срещата е било напомнено и че снимането на военни и гранични обекти е забранено. Кметовете обаче не са получили конкретна информация дали дроновете на „Гранична полиция“ вече са започнали да се използват, или това предстои.

„Те са с нощно виждане, снабдени по модерна технология и всичко могат... Ще наблюдават, следят за реда, за нещо друго“, е заявил пред БНР Огнян Нярев, кмет на Горно и Долно Уйно.

По думите му местните жители отдавна са били уведомени, че полетите на регламентирани летателни средства са част от мерките в района. При забелязани необозначени дронове хората трябва да подават сигнал.

„Ако имаме необозначени летателни средства, да сигнализираме“, е посочил Нярев.

Телефони за сигнали във всяко населено място

Междувременно във всяко населено място в общината е поставено информационно табло с телефони за връзка при извънредни ситуации. На него са изписани номерата на дежурния по бедствия и аварии, дежурния в общината, аварийните звена на електроразпределителното дружество и ВиК, както и телефонът на съответния кмет.

Таблата трябва да улеснят подаването на сигнали при инциденти, тежки метеорологични условия и бедствия, така че да бъдат предприети своевременни действия.

Източници: btvnovinite.bg, bnrnews.bg