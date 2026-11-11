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Румънец е в най-тежко състояние след катастрофата на АМ „Тракия“
  Тема: Войната на пътя

Румънец е в най-тежко състояние след катастрофата на АМ „Тракия“

11 Ноември, 2026 06:31 378 1

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  • болница „сърце и мозък“

Пострадалият е на апаратно дишане и е с опасност за живота. Друг тежко ранен пациент от Бургас е без опасност за живота след три операции

Румънец е в най-тежко състояние след катастрофата на АМ „Тракия“ - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Румънски гражданин с множество тежки травми е в най-критично състояние сред пострадалите при тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“. Той е на апаратно дишане, с опасност за живота, и е настанен в реанимацията на болница „Сърце и мозък“ в Бургас. За състоянието му са уведомени близките му и консулството в града.

При катастрофите са загинали 11 души, а 51 ранени са настанени в лечебни заведения. Седем от пострадалите се лекуват в болници в Бургас, като шестима са приети в „Сърце и мозък“ – трима мъже и три жени.

Друг тежко пострадал е лекар от Бургас

Сред пациентите в тежко състояние е 37-годишен инфекционист от детската болница в Бургас. На него са извършени три операции на три крайника. Интервенциите са направени от проф. Асен Балтов, а пациентът остава под наблюдение в реанимацията. Към момента той е без опасност за живота.

Останалите четирима пациенти в „Сърце и мозък“ са с гръдни и ортопедични травми. На тях са извършени необходимите операции и са настанени в отделенията по ортопедия и гръдна хирургия. Лекарите ги наблюдават активно, но няма опасност за живота им.

Разследването на катастрофата продължава

В първите часове след инцидента е постъпила предварителна информация за 12 загинали. „В хода на последващите действия по установяване на самоличността и уточняване на броя на пострадалите беше потвърдено, че загиналите са 11“, съобщи Министерството на здравеопазването.

Националната следствена служба разследва причините за двете тежки верижни катастрофи под надзора на Окръжната прокуратура в Ямбол. На място работят 10 следователи, трима криминалисти и мобилна криминалистична лаборатория. Провеждат се разпити на свидетели и повторен оглед с дрон, а ключова за разследването ще бъде автотехническата експертиза.

Източници: bntnews.bg


Бургас / България
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  • 1 Винаги съм се чудил

    0 0 Отговор
    защо идват да си трошат колите у нас, след като знам какви пътища имат у тях.

    06:42 11.11.2026

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