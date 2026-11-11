Кабинетът обсъжда промени в законите за хазарта и пътищата

Министерският съвет ще обсъди промени в законите за хазарта и за движението по пътищата. Заседанието е отложено от 10 ноември и е насрочено за 10:00 ч. на 11 ноември. „Промени в законите за хазарта и за движението по пътищата са в предварителния дневен ред на днешното заседание“, съобщиха от правителствената пресслужба.

Министрите ще разгледат и проект на решение за определяне на състава на комисията по погребението на Вежди Рашидов, председател на 48-ото Народно събрание.

Средства за бедствия и отбраната

В дневния ред е включено предложение за отпускане на средства от бюджетния резерв за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия. Кабинетът ще обсъди и допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2026 г.

Предвидени са още промени в постановлението, което определя зоните с ограничения за въздухоплаване. Министерският съвет ще разгледа и промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, както и предложение за увеличаване на капитала на „Фонд ФЛАГ“.

Трансфери към общините и нови инициативи

Правителството ще обсъди допълнителни трансфери към общините за изплащане на стипендии и за възнаграждения на директорите на общински детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и центрове за специална образователна подкрепа. Средствата са свързани с постигнатите резултати през учебната 2025/2026 г.

В предварителния дневен ред е включена и програмата за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища за 2026 г. Министрите ще разгледат предложения за подготовка и провеждане на Среща на върха по свързаността в България.

Ще бъде обсъдено и освобождаване от визовото изискване на граждани на Косово с дипломатически, служебни или официални паспорти. Други точки предвиждат меморандум с Института „Фраунхофер“ за сътрудничество в областта на интелигентното производство и приложните научни изследвания, както и признаване на Главното мюфтийство за орган за халал сертифициране.

Заседанието се провежда в ден на национален траур

С решение от 10 ноември Министерският съвет обяви 11 ноември за Ден на национален траур в памет на загиналите при пътнотранспортните произшествия на автомагистрала „Тракия“ край пътен възел „Зимница“ в област Ямбол.

Източници: bta.bg