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Кабинетът обсъжда промени в законите за хазарта и пътищата
  Тема: Трафик

Кабинетът обсъжда промени в законите за хазарта и пътищата

11 Ноември, 2026 06:41 1 086 9

  • министерски съвет-
  • хазарт-
  • движение по пътищата-
  • бюджетен резерв-
  • общини

Заседанието е отложено от 10 ноември и е насрочено за 10:00 ч. В дневния ред са още средства за бедствия, разходи за отбраната и трансфери към общините

Кабинетът обсъжда промени в законите за хазарта и пътищата - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министерският съвет ще обсъди промени в законите за хазарта и за движението по пътищата. Заседанието е отложено от 10 ноември и е насрочено за 10:00 ч. на 11 ноември. „Промени в законите за хазарта и за движението по пътищата са в предварителния дневен ред на днешното заседание“, съобщиха от правителствената пресслужба.

Министрите ще разгледат и проект на решение за определяне на състава на комисията по погребението на Вежди Рашидов, председател на 48-ото Народно събрание.

Средства за бедствия и отбраната

В дневния ред е включено предложение за отпускане на средства от бюджетния резерв за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия. Кабинетът ще обсъди и допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2026 г.

Предвидени са още промени в постановлението, което определя зоните с ограничения за въздухоплаване. Министерският съвет ще разгледа и промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, както и предложение за увеличаване на капитала на „Фонд ФЛАГ“.

Трансфери към общините и нови инициативи

Правителството ще обсъди допълнителни трансфери към общините за изплащане на стипендии и за възнаграждения на директорите на общински детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и центрове за специална образователна подкрепа. Средствата са свързани с постигнатите резултати през учебната 2025/2026 г.

В предварителния дневен ред е включена и програмата за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища за 2026 г. Министрите ще разгледат предложения за подготовка и провеждане на Среща на върха по свързаността в България.

Ще бъде обсъдено и освобождаване от визовото изискване на граждани на Косово с дипломатически, служебни или официални паспорти. Други точки предвиждат меморандум с Института „Фраунхофер“ за сътрудничество в областта на интелигентното производство и приложните научни изследвания, както и признаване на Главното мюфтийство за орган за халал сертифициране.

Заседанието се провежда в ден на национален траур

С решение от 10 ноември Министерският съвет обяви 11 ноември за Ден на национален траур в памет на загиналите при пътнотранспортните произшествия на автомагистрала „Тракия“ край пътен възел „Зимница“ в област Ямбол.

Източници: bta.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сисо

    1 3 Отговор
    Ако забранят хазарта, то той ще стане нелегален!

    06:43 11.11.2026

  • 2 в кратце

    1 1 Отговор
    Да започваш работа в 10:00 часа е кеф!

    06:46 11.11.2026

  • 3 сигурно

    1 3 Отговор
    Щом развързахте кесията и на Резерва, скоро ще си ходите. Бити ще си ходите.

    Коментиран от #8

    07:10 11.11.2026

  • 4 Маргарет Тачър

    2 3 Отговор
    Социализма е страхотно нещо, докато не свършат чуждите пари.

    Коментиран от #9

    07:11 11.11.2026

  • 5 не пише

    3 1 Отговор
    Какво се променя в ЗДвП

    07:13 11.11.2026

  • 6 ха ха

    1 3 Отговор
    злостърите пак се събират , да правят лошотии на народа

    07:14 11.11.2026

  • 7 Сигурно

    1 0 Отговор
    Става дума за хазартни шофьори,затова двата закона заедно.

    07:39 11.11.2026

  • 8 Окооо

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "сигурно":

    Мечтай си! И каква ти е алтернативата? Сглобката начело с Пеевски- народа каза- твърдо неее !!!

    07:44 11.11.2026

  • 9 Ами ти описваш демокрацията

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Маргарет Тачър":

    всъщност.

    07:53 11.11.2026

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