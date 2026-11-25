Правителството ще обсъди промени в Наказателния кодекс и допълнителни разходи по бюджетите на няколко министерства за 2026 г. Точките са включени в дневния ред на заседанието на Министерския съвет.

Допълнителното финансиране засяга Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването, Министерството на земеделието и храните и Министерството на младежта и спорта. В публикуваната информация не са посочени конкретни суми или предназначението на средствата по отделните бюджети.

Промени в наказателното законодателство

Кабинетът ще разгледа и проект за промени в Наказателния кодекс. В дневния ред е включено още изменение на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.

На този етап става дума за точки за обсъждане и предложенията не представляват окончателно приети промени. След разглеждането им Министерският съвет трябва да вземе решения дали и в какъв вид да одобри проектите.

Източници: bntnews.bg