Министерският съвет ще обсъди допълнителни разходи по бюджетите на няколко министерства за 2026 г. На заседанието са включени предложения за Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването, Министерството на земеделието и храните и Министерството на младежта и спорта.

Заседанието е насрочено за 10:00 часа. В предварителния дневен ред са включени три отделни проекта за допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването. Един от тях обхваща едновременно бюджетите на здравното и земеделското министерство.

Средствата за спорта са свързани и с лечебно заведение

Кабинетът ще разгледа проект за допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта. Предвиден е и проект за промени по бюджета на ведомството във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество.

В същата точка е включено решение за увеличаване капитала на специализираната болница за активно лечение по травматология, ортопедия и спортна медицина „Проф. Д-р Димитър Шойлев“ ЕАД.

Предстои обсъждане на промени в наказателното законодателство

„Министерският съвет ще проведе заседание в сряда, 25 ноември, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред“, посочва правителственият пресцентър.

Министрите ще разгледат и промени в Наказателния кодекс. В дневния ред е включено изменение и на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.

Предварителният дневен ред съдържа общо 28 точки. Сред останалите предложения са решения, свързани с управлението на държавни имоти, земеделието, енергетиката, транспорта и участието на България в заседания на институции на Европейския съюз.

Източници: novini.bg